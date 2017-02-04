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Бывшие работники издательства "Самарский дом печати" готовятся к митингу
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31 января 2017, 06:21
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В Самаре отметили 93-ю годовщину смерти Ленина, есть фото
Сегодня, 21 января, самарцы возложили цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина на площади Революции. Там состоялся памятный митинг, посвящённый 93-й годовщине со дня смерти вождя мирового пролетариата. Как пишет 63.ru, на мероприятие пришло более 150 сторонников коммунистической партии. Некоторые участники …
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21 января 2017, 04:31
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В блогах: как прошел митинг, посвящённый Октябрьской революции 1917 года
Блогер kletskin_m рассказал, что в Самаре, несмотря на ужасную погоду, прошел митинг, посвящённый 99-летию Великой Октябрьской революции 1917 года. "Сбор был назначен у ракеты на проспекте Ленина. Там была организована полевая кухня с чаем и кашей. От ракеты колонна …
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8 ноября 2016, 05:45
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В Самаре пройдет митинг памяти зоозащитницы, убитой догхантером
9 июня в Самаре в поселке Управленческий рядом с ДК "Чайка" пройдет митинг против догхантеров, передает портал 63.ru. С помощью акции гражданские активисты надеются привлечь внимание властей к проблеме. Сыновья жестоко убитой в Самаре зоозащитницы Людмилы Сафоновой обратились к …
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4 июня 2016, 02:30
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В результате протестов в Венесуэле погибло 20 человек
Накануне в столкновениях в Каракасе были убиты военнослужащий и мотоциклист. Оба скончались от огнестрельных ранений. Еще один байкер получил ранение и находится в критическом состоянии, сообщает Reuters.
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7 марта 2014, 11:13