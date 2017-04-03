Перед Дворцом спорта на улице Физкультурной собрались около тысячи человек. Большинство из них - пенсионеры. На митинге прошел сбор подписей за возврат социальных льгот и отмену лимита поездок по социальным картам. Напомним, что теперь доплаты к пенсии получают только неработающие пенсионеры, размер пособий которых не превышает 19,5 тысяч рублей. С февраля 2017 года проездным билетом можно воспользоваться только 50 раз в месяц. До этого в регионе фиксировались случаи, когда по одной социальной транспортной карте совершалось более тысячи поездок. При этом затраты транспортникам компенсировались из областного бюджета.
По данным областного правительства, перераспределение расходов позволило найти дополнительные деньги для поддержки тех, кто нуждается в ней больше всего. Так, с 1 марта более чем в 3 раза увеличен размер социального пособия малоимущим семьям с низким уровнем дохода. Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ» в 18:45.
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