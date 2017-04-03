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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Российские пенсионеры стали вдвое активнее пользоваться Интернетом для получения услуг Пенсионного фонда, сообщает ведомство. В 2016 году «Личным кабинетом» на сайте ПФР воспользовались 6,2 млн человек. Годом ранее сервис помог 3 млн граждан. При этом самый большой прирост показали две 

29 марта 2017, 03:04
В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

Вчера, 25 марта, в Самаре на площади Героев 21 Армии прошел митинг в защиту животных. На него пришли зоозащитники, активисты городских приютов и просто неравнодушные жители областного центра.

Митингующие собирали подписи на имя Президента РФ и председателя Госдумы с 
26 марта 2017, 01:50
В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных

В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных

В субботу, 25 марта, в Самаре пройдет митинг зоозащитников. Он состоится возле фонтана на улице Осипенко в 15:00. Организаторы проведут сбор подписей  под петицией о принятии закона о защите животных от жестокого обращения. Активисты призывают наложить запрет на умерщвление зверей, 

23 марта 2017, 01:54
В Самарской области может появиться фонд для выплат работающим пенсионерам

В Самарской области может появиться фонд для выплат работающим пенсионерам

Корректировку системы социальной поддержки в Самарской области официально поддержала общественная палата региона. По мнению её членов, новый порядок назначения и выплат соцпомощи - изменение закономерное. Перераспределение выплат направлено на помощь именно нуждающимся категориям граждан. Кроме того, общественники одобрили и другую 

23 марта 2017, 11:28
В Минтрансе региона обосновали введение лимита в 50 поездок по льготным соцкартам

В Минтрансе региона обосновали введение лимита в 50 поездок по льготным соцкартам

Согласно заявлению ведомства, ограничение затронуло интересы только 8-9 тысяч человек.
Специалисты подсчитали, что пользоваться социальными транспортными картами имеют право 940 тысяч жителей Самарской области. На деле же приобретают проездные около 180 тысяч человек, из которых только 5% совершают более 50 

6 марта 2017, 05:47
В России более 60 процентов жителей продолжают работать после достижения пенсионного возраста

В России более 60 процентов жителей продолжают работать после достижения пенсионного возраста

Такие данные в ходе опроса получили специалисты Центра соц.поддержки людей зрелого возраста. Основные причины долгой трудовой активности - нехватка средств к существованию, интерес к своей профессии и желание как можно дольше сохранять широкий круг общения. При этом во многих частных компаниях 

22 февраля 2017, 12:42
В Самаре прошел массовый митинг против сокращения социальных льгот

В Самаре прошел массовый митинг против сокращения социальных льгот

В Промышленном районе у Дворца спорта Авиационного завода собрались, по данным полиции, почти тысяча человек. Люди требовали вернуть ветеранам войны и труда ежемесячную региональную выплату и отменить введенный с 1 февраля в регионе лимит поездок по социальной карте на муниципальном 

20 февраля 2017, 03:14
В губернии обсуждают новый порядок начисления социальных выплат

В губернии обсуждают новый порядок начисления социальных выплат

Новый порядок начисления социальных выплат сегодня вновь в центре внимания областных чиновников, представителей общественных организаций и журналистов. Ранее губернский  парламент с подачи регионального правительства утвердил новую систему распределения бюджетных выплат населению. Это спровоцировало волну  недовольства в массах.
Если раньше в 

8 февраля 2017, 05:37
Как подать заявление на налоговую льготу?

Как подать заявление на налоговую льготу?
3 февраля 2017, 01:00
В блогах: чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на число поездок

В блогах: чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на число поездок

Блогер pravdolub_s решил посчитать, чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на количество поездок в общественном транспорте. "С 1 февраля они могут совершать всего 50 поездок в месяц. Раньше это число было не ограничено. Итак, работает обычный самарский пенсионер не 
3 февраля 2017, 09:39
Бывшие работники издательства

Бывшие работники издательства "Самарский дом печати" готовятся к митингу

Доведенные до отчаяния бывшие работники Самарского Дома печати рассказывают, что уже на протяжении восьми лет добиваются погашения долгов по зарплате. Однако до сих пор 349 человек не получили ни копейки из 17,5 миллионов рублей. Они сообщают, что 32 человека уже 

31 января 2017, 06:21
Новые социальные выплаты ввели в Самарской области

Новые социальные выплаты ввели в Самарской области

В Самарской области приемные семьи, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних, приравняли к многодетным. Теперь они могут получать тот же пакет социальных льгот и поддержку из бюджета в виде компенсации оплаты услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте для школьников 

28 декабря 2016, 12:34
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