В Самаре в эту пятницу прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники. Степень ее готовности к зимнему сезону оценил глава города Олег Фурсов.
Общая протяженность дорог в Самаре - более 1000 километров. В этом году от снега их будут очищать более 300 машин. Это погрузчики, тракторы и самосвалы. Практически все машины уже подготовлены для работы в холода.
-Все необходимые регламентные работы проведены в срок. 70% техники уже подготовлены к работе в зимних условиях. Оставшиеся 30% будут готовы к 10 ноября. Это связано с тем, что пока идет сухой сезон и переобувать с летнего на зимний пока нецелесообразно. Закуплено достаточное количество песчано-соляной смеси, химических реагентов. Напомню, что мы последовательно переходим на использование химических реагентов на большей территории города. Это приводит к уменьшению пыли, грязи, - подчеркнул Олег Фурсов.
Оснащенность дорожной техникой год от года увеличивается, на городских улицах появляются современные дорожные машины и оборудование. Только в 2015 году было закуплено 64 единиц. Среди них - комбинированные машины на базе автомобиля «КаМАЗ» и малогабаритные погрузчики, которые задействованы на уборке тротуаров. Техника - всесезонная, со сменным оборудованием.
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