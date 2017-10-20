Глава Самары Олег Фурсов написал заявление в полицию на своих подчиненных Глава Самары Олег Фурсов написал заявление в полицию на своих подчиненных из МП "Инженерная служба". Якобы в начале сентября зам.руководителя учреждения Дмитрий Лукьянов, только назначенный на эту должность, заключил два договора аренды на передачу 28 муниципальных котельных на обслуживание компании «Стройэффект» , …