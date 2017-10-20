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«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление

Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление

Глава Самары Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление в областном центре.  
 

6 октября в региональном отделении партии "Единая Россия" принимали граждан по вопросам подключения теплоснабжения. Жалобы в приемную поступают ежедневно. Ответить на вопросы самарцы получили на приеме, который провело реготделение. 

6 октября 2017, 08:12
Глава Самары Олег Фурсов написал заявление в полицию на своих подчиненных

Глава Самары Олег Фурсов написал заявление в полицию на своих подчиненных

Глава Самары Олег Фурсов написал заявление в полицию на своих подчиненных из МП "Инженерная служба". Якобы в начале сентября зам.руководителя учреждения Дмитрий Лукьянов, только назначенный на эту должность, заключил два договора аренды на передачу 28 муниципальных котельных на обслуживание компании «Стройэффект» , 

3 октября 2017, 06:22
На АвтоВАЗе начнут выпускать коммунальную технику

На АвтоВАЗе начнут выпускать коммунальную технику

До 15% российского рынка коммунальной техники может отвоевать продукция нового предприятия, которое вскоре появится в Самарской области. Об этом шла речь на встрече губернатора Николая Меркушкина с представителями швейцарской компании Boschung. Производство будет организовано на площадке АвтоВАЗа, который предоставит для 

25 августа 2017, 10:07
Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Работа муниципальных предприятий Самары стала главной темой обсуждения на рабочей встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с главой региональной столицы Олегом Фурсовым. За последние полгода муниципальный сектор экономики снизил степень зависимости от кредитов в коммерческих банках. Например, МП «Благоустройство» практически 
14 июля 2017, 10:47
Олег Фурсов прокомментировал арест Сергея Рубакова: эксклюзивное интервью

Олег Фурсов прокомментировал арест Сергея Рубакова: эксклюзивное интервью

Глава Самары Олег Фурсов прокомментировал телерадиокомпании «ТЕРРА» задержание руководителя городского департамента строительства Сергея Рубакова. «То, что случилось, для нас это шок, удар. В любом случае мы будем в этом разбираться предметно и всю необходимую информацию и поддержку следствию мы окажем», 
5 июня 2017, 05:31
Самара покупает ассенизационную машину

Самара покупает ассенизационную машину

Мэрия Самары объявила тендер на приобретение спецтехники для коммунального хозяйства. Цена контракта - 46 миллионов рублей. Согласно техзаданию, опубликованному на сайте госзакупок, победитель конкурса должен поставить 5 фронтальных погрузчиков, 4 коммунально-уборочных машины и 4 мини-погрузчика, по 2 самосвала, автогидроподъемника, экскаватора, 
10 июля 2015, 05:08
Новая коммунальная техника, приобретенная администрацией Самары, повысит эффективность уборки города до 40%

Новая коммунальная техника, приобретенная администрацией Самары, повысит эффективность уборки города до 40%

На вооружение коммунальщиков поступили вакуумные и комбинированные машины, автогрейдер, "Газели" для аварийно-диспетческой службы и малогабаритные многофункциональные пылесосы.

Новая техника поможет существенно повысить эффективность уборки города. Крупногабаритная - на 30%, малогабаритная - на 40, отметил глава администрации Олег Фурсов.
8 мая 2015, 07:17
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