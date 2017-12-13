В Самаре состоялся региональный форум общественного самоуправления, на который съехались представители общественных советов микрорайонов, органов местной власти и главы поселений. Всего более двух тысяч человек. В мероприятии принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В своем выступлении он подчеркнул, что МСУ — это важная часть власти, которая ближе всего к людям, поэтому она должна быть понятной и открытой. Глава региона также отметил, что в 2018 году чиновники будут больше прислушиваться к людям при выборе территорий для благоустройства. Сейчас мнение граждан учитывается не везде и далеко не всегда.
«Общественники, работающие в общественном самоуправлении: в ТОСах, общественных советах, — это люди особенные. Для них работа на общее благо, на общее дело — это не просто красивые слова. Это их каждодневная работа. И я хотел бы выразить вам слова своей искренней благодарности и признательности за вашу работу», - сказал Дмитрий Азаров.
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