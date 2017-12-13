В Самаре отметили международный день людей с ограниченными возможностями здоровья В Самаре отметили международный день людей с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченным потенциалом. Тех, кто вопреки недугам и невзгодам добиваются успехов в разных начинаниях.

Мероприятие прошло в "МТЛ Арена", его посетил врио губернатора Дмитрий Азаров, который подчеркнул, что восхищен стойкостью …