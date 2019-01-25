Снегопад, обрушившийся на Самару 24 января, стал самым сильным за текущую зиму. По информации «Приволжского УГМС», за вчерашний вечер и утро 25 января в городе выпало 18,7 миллиметров осадков. Высота снежного покрова составляет 82 сантиметра, что более, чем вдвое выше показателя предыдущего года. Тогда он составлял 39 сантиметров.
На расчистке заносов задействовали все силы коммунальщиков: 564 единицы спецтехники и 408 уборщиков. Только с улично-дорожной сети Самары вывезли за 2 смены 12110,3 тонны снега. Ликвидация последствий разгулявшейся стихии продолжается. На уборке улиц города в дневную смену задействовано 209 уборочных машин и 301 дорожный рабочий.
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