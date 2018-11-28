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Материалы по теме:

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского 
28 ноября 2018, 07:09
В блогах: скоро в России могут начаться

В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"

Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".

"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. 
28 ноября 2018, 05:27
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» 
28 ноября 2018, 04:45
Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Прокуратура Самарской области заступилась за тольяттинского водителя, который получил штраф за то, что пропустил «скорую помощь». Штраф был выписан еще в августе, автомобилист пытался его обжаловать, но безуспешно. В ГИБДД объяснили, что он должен был изначально расположить свою машину на 
28 ноября 2018, 04:31
Союз машиностроителей России продолжит участие в донорской программе

Союз машиностроителей России продолжит участие в донорской программе

29 июня 2018 года на площадке ТАСС состоялось подписание соглашения между Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) сроком на 3 года о сотрудничестве в области добровольной сдачи донорской крови в рамках государственной программы «Служба крови».

Документ подписали Первый вице-президент 

3 июля 2018, 10:00
Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве

Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве

Свыше 220 тысяч человек, работающих более чем на пяти сотнях предприятий машиностроительной отрасли, приняли участие в совместной программе Федерального медико-биологического агентства и общественной организации «Союз машиностроителей России» по добровольной сдаче крови. Она активно работает и в Самарской области. В среду 

17 мая 2018, 10:12
Трое самарцев передали свои сердца другим людям

Трое самарцев передали свои сердца другим людям

Самарская область заняла третье место по развитию службы координации донорства органов в России. Результаты работы регионального центра трансплантации были признаны одними из лучших в Москве на заседании профильной комиссии Министерства здравоохранения. Врачи губернии помогли осуществить шесть межрегиональных трансплантаций сердца и 

29 мая 2017, 04:03
В Британии разрешат выращивать человеческие органы в животных

В Британии разрешат выращивать человеческие органы в животных

В ближайшее время британское правительство примет новый законопроект, согласно которому ученые получат разрешение на выращивание донорских органов для людей в овцах и свиньях. Таких животных будут называть химерами.   
Научный комитет британского Хоум-офиса в настоящее время готовит к публикации первое 
12 января 2016, 02:39
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