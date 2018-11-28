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В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов
Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского …
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28 ноября 2018, 07:09
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В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"
Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".
"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. …
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28 ноября 2018, 05:27
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В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда
В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего …
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28 ноября 2018, 05:15
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В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания
В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» …
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28 ноября 2018, 04:45
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Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили
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28 ноября 2018, 04:31
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Союз машиностроителей России продолжит участие в донорской программе
29 июня 2018 года на площадке ТАСС состоялось подписание соглашения между Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) сроком на 3 года о сотрудничестве в области добровольной сдачи донорской крови в рамках государственной программы «Служба крови».
Документ подписали Первый вице-президент …
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3 июля 2018, 10:00
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Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве
Свыше 220 тысяч человек, работающих более чем на пяти сотнях предприятий машиностроительной отрасли, приняли участие в совместной программе Федерального медико-биологического агентства и общественной организации «Союз машиностроителей России» по добровольной сдаче крови. Она активно работает и в Самарской области. В среду …
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17 мая 2018, 10:12
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Трое самарцев передали свои сердца другим людям
Самарская область заняла третье место по развитию службы координации донорства органов в России. Результаты работы регионального центра трансплантации были признаны одними из лучших в Москве на заседании профильной комиссии Министерства здравоохранения. Врачи губернии помогли осуществить шесть межрегиональных трансплантаций сердца и …
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29 мая 2017, 04:03
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В Британии разрешат выращивать человеческие органы в животных
В ближайшее время британское правительство примет новый законопроект, согласно которому ученые получат разрешение на выращивание донорских органов для людей в овцах и свиньях. Таких животных будут называть химерами.
Научный комитет британского Хоум-офиса в настоящее время готовит к публикации первое …
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12 января 2016, 02:39