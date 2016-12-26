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Единороссы отмечают 15-летие партии

1 декабря крупнейшая политическая партия страны - "Единая Россия" - отмечает юбилей. Ровно 15 лет назад ее образовали объединившиеся политические движения "Единство" и "Отечество - Вся Россия". 
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В декабре самарских единороссов ждут перемены

В декабре самарских единороссов ждут перемены

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Отчетно-выборная конференция 
29 марта 2016, 06:50
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