Самарское реготделение "Единой России" осталось без руководителя Игорь Станкевич, исполнявший эти полномочия 9 месяцев, приступил к работе в Госдуме.

По требованию руководства партии сразу после избрания в федеральный парламент Герой России сложил с себя полномочия секретаря. Станкевич вошёл в думский комитет по аграрным вопросам. Обязанности руководителя самарского …