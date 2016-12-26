В ее работе приняли участие губернатор Самарской области и член бюро высшего совета "Единой России" Николай Меркушкин, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, депутаты федерального парламента и члены Совета Федерации от региона.
Сроком на пять лет были избраны новые составы политсовета реготделения "Единой России" и его президиума. Кроме того, областное подразделение обрело нового секретаря. Его возглавила Екатерина Кузьмичева, депутат Государственной думы 5 и 6 созывов. Сейчас она является первым заместителем председателя Самарской губернской думы. Таким образом, Кузьмичева сменила исполнявшего полномочия героя России Игоря Станкевича, который был избран в федеральный парламент.
Выборы нового секретаря скорее носили технический характер. За Кузьмичеву проголосовали 161 человек, за ее оппонента - депутата Промышленного районного совета Самары Алексея Чекалина - отдано всего 20 голосов.
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