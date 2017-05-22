Всего на выставке ретроавтомобилей в самарском парке "Дружба" представлено около 50 машин. Несколько иномарок и почти полная линейка советского автопрома. Все экспонаты - на ходу. Их привезли энтузиасты не только из областной столицы, но и из Тольятти, Новокуйбышевска и Ульяновска.
Пенсионер Анатолий Ишин - счастливый хозяин Chevrolet master deluxe 1938 года. Этот ретроавтомобиль достался ему от отца в состоянии металлолома. Многие говорили, что попытка восстановить машину - напрасный труд. Однако после 5 лет кропотливой работы Chevrolet снова на ходу.
Также среди экспонатов - ГАЗ-21, который отличается высокой прочностью кузова и устойчивостью к коррозии. Двигатель от этой модели применялся на советских микроавтобусах и устанавливался на катера. Конструкция несущего кузова "Победы" позаимствована у Opel Kapitan 1938 года. Относится к редкому сегодня типу «фастбэк». 401-й "Москвич" 1946 года выпуска - аналог немецкого Opel Kadett K38. Первый массовый легковой автомобиль, продававшийся в СССР. "Москвич-408" до конца 60-х экспортировался во Францию, Финляндию, Германию и Англию. Легендарный ГАЗ-69 получил прозвище «козлик» из-за того, что сильно подпрыгивал на кочках.
Кроме машин на площадке было представлено 10 мотоциклов. Среди них двухцилиндровый "Иж Юпитер-3" и скоростной чешский "Ява-350". Известен в народе как «скамейка» из-за длинного сиденья. Выставка работала 4 часа. В следующий раз экспозицию ретротехники самарцам планируют показать осенью.
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