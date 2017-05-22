В Самаре обнаружили уникальный трехколёсный автомобиль Reliant Robin пишет region63.info, на пересечении улиц Вилоновской и Братьев Коростелёвых в Самаре местные жители долгое время могли наблюдать уникальный английский автомобиль Reliant Robin LY. Несмотря на его удручающее состояние (автомобиль был заполнен всяким «барахлом», колеса спущены, стекла разбиты), он … Как, на пересечении улиц Вилоновской и Братьев Коростелёвых в Самаре местные жители долгое время могли наблюдать уникальный английский автомобиль Reliant Robin LY. Несмотря на его удручающее состояние (автомобиль был заполнен всяким «барахлом», колеса спущены, стекла разбиты), он