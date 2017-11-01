Не больше часа: «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили бесплатное прослушивание музыки В соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» с октября ограничивается фоновое прослушивание музыки в мобильных приложениях до 60 минут в сутки. Об этом информирует сайт vc.ru со ссылкой на представителей агентства United Media Agency, контактирующего с Mail.Ru Group.

Также отмечается, что в …