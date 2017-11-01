В Кирхе на улице Куйбышева прошли два концерта органной музыки немецкого музыканта Штефана Кисслинга. Он исполнил произведения Иоганна Баха и Питера Мендельсона.
Концерт был посвящен пятисотлетнему юбилею реформации — процессу переустройства церкви, когда Мартин Лютер выступил со своими 95-ю тезисами. В документе он осудил продажу индульгенций и роскошества в храмах. После этого появилось новое направление в христианстве — протестантизм. Последователей Лютера стали называть лютеранами.
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