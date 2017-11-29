Пользователи «Твиттера» обсуждают надписи на дорожных знаках, установленных в Самаре. В частности, на одной из табличек при «переводе» названий улица Студеный Овраг превратилась в ul. Studenyy Ovrаg, Демократическая – в Demokraticheskaya ul., Волжское шоссе – в Volzhskoe sh. Пользователи указывают на ошибки в названиях. В частности, в соответствии с ГОСТ слово «улица» нужно перевести на английский язык – street. Минтранс Самарской области попросили обратить внимание на эту проблему, пользователи также обратились в Мобильную приемную губернатора Самарской области.
«Коллеги, проверьте @Strod_Servis @Mintrans163 возьмите на контроль, пожалуйста, @SamMobilePriem», - написал представитель «Самарадортранссигнала» в Twitter.
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