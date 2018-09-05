В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину … Во вторник днем, 4 сентября, нестандартная автоавария произошла на пересечении улиц Киевской и Тухачевского в областной столице. Во время движения у иномарки «Рено» открутилось левое переднее колесо. По инерции оно покатилось вперед и повредило иномарку «Хендай». Информации о пострадавших нет,