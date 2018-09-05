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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»

Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»

В среду, 5 сентября, произошла крупная автоавария на 882 километре трассы М-5 «Урал». В районе «демидовского» перекрестка столкнулись легковушки ВАЗ-2107 и «Лада Ларгус». Обе машины ехали в сторону Москвы.

По предварительным данным,  водитель «семерки»  захотел развернуться, но  не пропустил  
5 сентября 2018, 09:20
В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину

В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину

Во вторник днем, 4 сентября, нестандартная автоавария произошла на пересечении улиц Киевской и Тухачевского в областной столице. Во время движения у иномарки «Рено» открутилось левое переднее колесо. По инерции оно покатилось вперед и повредило иномарку «Хендай». Информации о пострадавших нет, 
5 сентября 2018, 08:29
В Самарской области собрали 85% зерна

В Самарской области собрали 85% зерна

Федеральная антимонопольная служба отрегировала на заявления российских должностных лиц и зерновых компаний о возможном росте цен на хлебобулочные изделия уже этой осенью. Ведомство попросит свои управления на местах усилить контроль на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне будут анализироваться 
5 сентября 2018, 07:06
В Самарской области подвели итоги стратегических сессий

В Самарской области подвели итоги стратегических сессий

В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по 
5 сентября 2018, 06:36
В 2,7 млн рублей обойдется подсветка ракеты на проспекте Ленина в Самаре

В 2,7 млн рублей обойдется подсветка ракеты на проспекте Ленина в Самаре

 

Стало известно, столько власти потратят на обещанную подсветку памятника-ракеты «Союз» на проспекте Ленина у музея «Самара Космическая». За 2,7 млн. рублей планируется купить все необходимое оборудование.

Подрядчик станет известен в конце июля, а предоставить всю аппаратуру он должен в течение месяца 

10 июля 2018, 03:14
Упавшие обломки ракеты «Союз-2.1б» первым обнаружил медведь

Упавшие обломки ракеты «Союз-2.1б» первым обнаружил медведь

Лесной хищник оказался первым, кто нашел в тайге фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б», взлетевшей на этой неделе с космодрома «Восточный». Поисковики увидели с вертолета части ракеты, возле которых находился медведь.
Как сообщается, поиски велись, в частности, в Тындинском районе. Специалисты провели в 

30 ноября 2017, 09:43
Второй старт с

Второй старт с "Восточного"

С космодрома Восточный в Амурской области состоялся второй старт в его истории. В 8 часов 41 минуту по московскому времени была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна вывести на орбиту   гидрометеорологический космический аппарат - спутник «Метеор-М» № 2-1, а также несколько 

28 ноября 2017, 10:58
Новый двигатель для ракеты-носителя Falcon 9 неожиданно взорвался во время испытаний

Новый двигатель для ракеты-носителя Falcon 9 неожиданно взорвался во время испытаний

Новый двигатель Merlin для ракеты Falcon 9 взорвался в процессе испытаний. Катастрофа случилась на полигоне SpaceX в Техасе. О ней рассказывают зарубежные информагентства.
Чрезвычайное происшествие случилось в ходе так называемого квалификационного теста. К счастью, никто из людей при инциденте не 

9 ноября 2017, 12:29
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