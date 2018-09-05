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Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»
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5 сентября 2018, 09:20
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В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину
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5 сентября 2018, 08:29
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В Самарской области собрали 85% зерна
Федеральная антимонопольная служба отрегировала на заявления российских должностных лиц и зерновых компаний о возможном росте цен на хлебобулочные изделия уже этой осенью. Ведомство попросит свои управления на местах усилить контроль на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне будут анализироваться …
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5 сентября 2018, 07:06
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В Самарской области подвели итоги стратегических сессий
В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по …
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5 сентября 2018, 06:36
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В 2,7 млн рублей обойдется подсветка ракеты на проспекте Ленина в Самаре
Стало известно, столько власти потратят на обещанную подсветку памятника-ракеты «Союз» на проспекте Ленина у музея «Самара Космическая». За 2,7 млн. рублей планируется купить все необходимое оборудование.
Подрядчик станет известен в конце июля, а предоставить всю аппаратуру он должен в течение месяца …
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10 июля 2018, 03:14
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Упавшие обломки ракеты «Союз-2.1б» первым обнаружил медведь
Лесной хищник оказался первым, кто нашел в тайге фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б», взлетевшей на этой неделе с космодрома «Восточный». Поисковики увидели с вертолета части ракеты, возле которых находился медведь.
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30 ноября 2017, 09:43
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Второй старт с "Восточного"
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28 ноября 2017, 10:58
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Новый двигатель для ракеты-носителя Falcon 9 неожиданно взорвался во время испытаний
Новый двигатель Merlin для ракеты Falcon 9 взорвался в процессе испытаний. Катастрофа случилась на полигоне SpaceX в Техасе. О ней рассказывают зарубежные информагентства.
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9 ноября 2017, 12:29