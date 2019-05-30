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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ
Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим …
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29 мая 2019, 05:22
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В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда
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29 мая 2019, 02:34
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Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80
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21 мая 2019, 10:25
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В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67
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16 мая 2019, 04:28
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Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами
В депо «Трамвайно-троллейбусного управления» Самары завершается монтаж оборудования для запуска в пилотном режиме бескондукторной системы оплаты проезда. Турникеты уже установлены, в салонах троллейбусов размещают валидаторы. Работать они начнут с 6 апреля на всех 15 троллейбусах маршрута №6. Напомним, что они …
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3 апреля 2019, 10:38
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В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов
Стало известно, что Трамвайно-троллейбусное управление Самары планирует закупить 18 турникетов в общественный транспорт. Речь идет о трамваях, в которых не будут работать кондукторы.
Напомним, эта практика стала недавно широко внедряться в областной столице. Например, пассажирам троллейбусов № 16 и …
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4 марта 2019, 08:25
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В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15
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8 февраля 2019, 04:12
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