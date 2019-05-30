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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим 
29 мая 2019, 05:22
В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда

В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда

В Самаре планируют перенести остановку общественного транспорта на пересечении Заводского шоссе и улицы 22 Партсъезда у рынка «Норд». Отметим, что здесь часто случаются ДТП, из-за расположения светофоров многие пешеходы бегут через дорогу в неположенном месте, игнорируя «зебру». Людей часто не 
29 мая 2019, 02:34
Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80

Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80

С понедельника, 20 мая, до трех увеличено количество автобусов маршрута № 80, курсирующих между микрорайоном «Волгарь» в Куйбышевском районе Самары и площадью Революции. Интервалы между рейсами в будни сократят с 60 до 20 минут, а в выходные - до 30. 
21 мая 2019, 10:25
В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67

В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67

В Самаре сотрудницу предприятия-перевозчика уволили после нарушения правил. По словам одного из пассажиров, кондуктор автобуса № 67 сидела рядом с водителем и курила во время движения, не стесняясь пассажиров. 

- Сегодня ехал на автобусе рейса 67. Кондуктор вместе с водителем 
16 мая 2019, 04:28
Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами

Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами

В депо «Трамвайно-троллейбусного управления» Самары завершается монтаж оборудования для запуска в пилотном режиме бескондукторной системы оплаты проезда. Турникеты уже установлены, в салонах троллейбусов размещают валидаторы. Работать они начнут с 6 апреля на всех 15 троллейбусах маршрута №6. Напомним, что они 
3 апреля 2019, 10:38
В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов

В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов

Стало известно, что Трамвайно-троллейбусное управление Самары планирует закупить 18 турникетов в общественный транспорт. Речь идет о трамваях, в которых не будут работать кондукторы.

Напомним, эта практика стала недавно широко внедряться в областной столице. Например, пассажирам троллейбусов № 16 и 
4 марта 2019, 08:25
В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

Пассажирам троллейбусов № 16 и трамваев № 15 придется привыкать к новшеству - в течение трех месяцев в них не будут работать кондукторы. Как отметили в горадминистрации, транспортники хотят протестировать бескондукторную систему оплаты проезда. Обилечивать пассажиров будут водители, а чтобы 
8 февраля 2019, 04:12
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