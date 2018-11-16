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В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В центре областной столицы может появиться новая троллейбусная сеть. Сейчас Трамвайно-троллейбусное управление ищет подрядчика, который сможет разработать проект. Ему планируют заплатить 3,2 млн рублей. Победитель аукциона определится 10 декабря, а выполнить работы ему нужно до августа 2019 года. Как сообщается 
16 ноября 2018, 03:00
В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно

В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно

В выходные дни теплее в Самарской области не станет. До сих пор в регионе действует штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Ранее синоптики рассказали, что среднесуточная температура воздуха будет в ноябре на 9 и более градусов ниже нормы. В грядущий 
16 ноября 2018, 02:32
В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

Жительница Самарской области проведет 60 часов за обязательными работами. Исполнительное производство в отношении нее возбудили в отделе судебных приставов Большечерниговского района. Ранее суд обязал женщину выплачивать на содержание своих детей 1/3 заработка до их совершеннолетия.

Общая сумма ее долгов 
16 ноября 2018, 01:41
Из Самары выдворили сторонника террористов

Из Самары выдворили сторонника террористов

Сотрудники спецслужб задержали в Самаре молодого человека - сторонника террористов. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, Шерзод Холматов привлек внимание Управления ФСБ по Самарской области из-за того, что открыто поддерживал международную террористическую организацию «Катиба Имам Аль-Бухори». Еще в 2014 году 
16 ноября 2018, 12:23
По Самаре

По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев

В Самаре резко участились случаи воровства дождеприёмных решеток и крышек с люков колодцев, пожаловались в муниципальном предприятии "Инженерные системы". По данным компании, с начала ноября в городе пропали уже 174 решётки. Только за прошлую ночь, с 14 на 15 ноября, 
16 ноября 2018, 11:53
Бюджет Тольятти одобрен в первом чтении

Бюджет Тольятти одобрен в первом чтении

Дума Тольятти одобрила в первом чтении проект бюджета города на 2019 год. Доходная часть определена в сумме 7 млрд 100 млн рублей без учета безвозмездных перечислений. Расходы - свыше 7 млрд 300 млн. Дефицит - около 272 млн рублей или 
15 ноября 2018, 09:14
В России дорожникам разрешили укладывать асфальт в дождь

В России дорожникам разрешили укладывать асфальт в дождь

Российским дорожникам официально разрешили укладывать асфальт в дождь, снегопад и при температурах до минус 10 градусов. Соответствующую рекомендацию опубликовал Росавтодор. Согласно документу, работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков - более 5 миллиметров.

При неблагоприятных условиях следует предварительно 
15 ноября 2018, 12:07
Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений. 
 
Фракцию партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе возглавил депутат сразу трех последних созывов, основатель первой общественной приемной региональных единороссов Александр Живайкин. Раньше лидером этой 
14 ноября 2018, 10:39
В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план 
8 ноября 2018, 09:41
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