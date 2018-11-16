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В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади
В центре областной столицы может появиться новая троллейбусная сеть. Сейчас Трамвайно-троллейбусное управление ищет подрядчика, который сможет разработать проект. Ему планируют заплатить 3,2 млн рублей. Победитель аукциона определится 10 декабря, а выполнить работы ему нужно до августа 2019 года. Как сообщается …
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16 ноября 2018, 03:00
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В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно
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16 ноября 2018, 02:32
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В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ
Жительница Самарской области проведет 60 часов за обязательными работами. Исполнительное производство в отношении нее возбудили в отделе судебных приставов Большечерниговского района. Ранее суд обязал женщину выплачивать на содержание своих детей 1/3 заработка до их совершеннолетия.
Общая сумма ее долгов …
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16 ноября 2018, 01:41
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Из Самары выдворили сторонника террористов
Сотрудники спецслужб задержали в Самаре молодого человека - сторонника террористов. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, Шерзод Холматов привлек внимание Управления ФСБ по Самарской области из-за того, что открыто поддерживал международную террористическую организацию «Катиба Имам Аль-Бухори». Еще в 2014 году …
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16 ноября 2018, 12:23
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По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев
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16 ноября 2018, 11:53
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Бюджет Тольятти одобрен в первом чтении
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15 ноября 2018, 09:14
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В России дорожникам разрешили укладывать асфальт в дождь
Российским дорожникам официально разрешили укладывать асфальт в дождь, снегопад и при температурах до минус 10 градусов. Соответствующую рекомендацию опубликовал Росавтодор. Согласно документу, работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков - более 5 миллиметров.
При неблагоприятных условиях следует предварительно …
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15 ноября 2018, 12:07
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Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении
Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений.
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14 ноября 2018, 10:39
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В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей
Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план …
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8 ноября 2018, 09:41