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Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре
20 мая в областной столице состоится презентация пешеходных экскурсий по историческому центру города, разработанных для мундиаля. В пробной экскурсии будут участвовать журналисты, блогеры, чиновники, простые горожане.
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18 мая 2017, 09:18
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Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии по теплоходам
Самарцы получат возможность бесплатно посетить четыре теплохода. Первая экскурсия пройдет сегодня, 15 мая, в 17-00. Гостей будет ждать теплоход «Дмитрий Фурманов».
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15 мая 2017, 09:03
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В Самаре на «набе» появились матрешки
В Самаре на днях на второй и первой очередях городской набережной появились «достаточно большие матрешки», сообщает в Живом Журнале блогер Евгений Синюков.
По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой …
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13 мая 2017, 03:23
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В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии
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11 мая 2017, 10:34
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В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков
Летом 2018 года в Самаре будут работать 2600 добровольцев. Из них ровно половину - 1300 человек - задействуют на стадионе «Самара Арена» и тренировочных базах, остальных — на улицах города, пишет «Волга Ньюс».
В ряды городских волонтеров региональные …
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6 мая 2017, 05:50
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Туристы уплывают из Самары в Казань и Волгоград
Самара попала в ТОП-10 городов, популярных у россиян для речного туризма. Как сообщает «ТурСтат», в первую десятку также включены Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск. Круиз на теплоходе в эти города обходится в среднем …
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3 мая 2017, 02:48
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Введение курортного сбора может привести к снижению турпотока - АТОР
По мнению экспертов, введение курортного сбора в российских регионах России может спровоцировать падение турпотока на внутренних направлениях. Так считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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2 мая 2017, 03:23
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И снова Турция: названы самые популярные направления на майские праздники
Наиболее востребованным направлением у отечественных туристов, которые задумали на майские праздники отдохнуть за границей, оказалась Турция. Как сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России, 30–35% выбрали именно этот вариант.
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28 апреля 2017, 04:32
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100 рублей в сутки с туриста: Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
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28 апреля 2017, 04:08
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В Самаре стартовал проект "Вагон знаний"
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20 февраля 2017, 12:24
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В блогах: почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ?
Блогер Владислав Харчев интересуется, почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ? "Еще в апреле туристы могли увидеть линии по выпуску моделей Kalina, Granta, Largus и XRAY. Посещение производства обходилось в 400 рублей. На днях узнал, что экскурсии больше не проводятся. …
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7 февраля 2017, 06:22