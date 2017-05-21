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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии по теплоходам

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Самарцы получат возможность бесплатно посетить четыре теплохода. Первая экскурсия пройдет сегодня, 15 мая, в 17-00. Гостей будет ждать теплоход «Дмитрий Фурманов».
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В Самаре на «набе» появились матрешки

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По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой 
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В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии

В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии

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На этом участке до сих пор не перенесен газопровод. При этом проект у "Средневолжской газовой компании" готов, однако встал вопрос финансирования. По мнению, 

11 мая 2017, 10:34
В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков

В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков

Летом 2018 года в Самаре будут работать 2600 добровольцев. Из них ровно половину - 1300 человек -  задействуют на стадионе «Самара Арена» и тренировочных базах, остальных — на улицах города, пишет «Волга Ньюс».
 
В ряды городских волонтеров региональные 
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Туристы уплывают из Самары в Казань и Волгоград

Туристы уплывают из Самары в Казань и Волгоград

Самара попала в ТОП-10 городов, популярных у россиян для речного туризма. Как сообщает «ТурСтат», в первую десятку также включены Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск. Круиз на теплоходе в эти города обходится в среднем 
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Введение курортного сбора может привести к снижению турпотока - АТОР

Введение курортного сбора может привести к снижению турпотока - АТОР

По мнению экспертов, введение курортного сбора в российских регионах России может спровоцировать падение турпотока на внутренних направлениях. Так считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ряд представителей туристического бизнеса говорят: появление туристического налога несколько преждевременно. Спрос на внутреннем рынке только начал 

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И снова Турция: названы самые популярные направления на майские праздники

И снова Турция: названы самые популярные направления на майские праздники

Наиболее востребованным направлением у отечественных туристов, которые задумали на майские праздники отдохнуть за границей, оказалась Турция. Как сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России, 30–35% выбрали именно этот вариант.
Если говорить о внутреннем туризме, то здесь лидеры традиционные - Краснодарский край и 

28 апреля 2017, 04:32
100 рублей в сутки с туриста: Правительство одобрило законопроект о курортном сборе

100 рублей в сутки с туриста: Правительство одобрило законопроект о курортном сборе

Законопроект о курортном сборе одобрил российский кабмин. Об этом информирует ТАСС.
Эксперимент по сбору средств на развитие туристической отрасли в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях будет осуществлен в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

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В Самаре стартовал проект

В Самаре стартовал проект "Вагон знаний"

Почти 4 сотни школьников на поезде посетят Пензу, чтобы познакомиться с лермонтовскими местами. Тур рассчитан на все выходные. В планах организаторов познакомить с самыми интересными городами Поволжья более 2 тысяч самарских детей. 390 самарских школьников готовятся отправиться в свой первый 

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В блогах: почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ?

В блогах: почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ?

Блогер Владислав Харчев интересуется, почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ? "Еще в апреле туристы могли увидеть линии по выпуску моделей Kalina, Granta, Largus и XRAY. Посещение производства обходилось в 400 рублей. На днях узнал, что экскурсии больше не проводятся. 
7 февраля 2017, 06:22
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