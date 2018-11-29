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Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов
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29 ноября 2018, 05:15
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В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС
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29 ноября 2018, 04:12
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В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»
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29 ноября 2018, 02:46
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Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области
Стало известно, что свой пост покинул Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области. Он руководил ведомством последние десять лет, с февраля 2008 года. В настоящий момент исполняющий обязанности главы департамента не назначен, пишет volga.news. Напомним, что 65 …
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29 ноября 2018, 02:09
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С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации
Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре …
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26 ноября 2018, 09:03
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В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора
Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве …
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26 ноября 2018, 01:45
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В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»
Телерадиокомпания «Терра» получила благодарность за многолетнюю поддержку творческих проектов фотообъединения областного Союза журналистов. Накануне в Самарском областном художественном музее торжественно открыли юбилейную фотовыставку «Новый поворот», приуроченную к его 10-летию и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России. В экспозиции представлены …
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24 ноября 2018, 07:15
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В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны
Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует …
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22 ноября 2018, 07:13
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ТЕРРА РЕН ТВ отметит тридцатилетие «Агаты Кристи»
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12 октября 2018, 06:44
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Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?
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18 сентября 2018, 04:29
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Юный гений из Ташкента будет дирижировать Молодежным оркестром в Самаре
22 августа в Самарской филармонии состоится концерт Молодёжного симфонического оркестра Поволжья. Начало в 18:30. Этот коллектив - уникальный сессионный оркестр, собранный из 82 молодых музыкантов России, Узбекистана, Донецка, Луганска и Сирии. В единственном концерте 22 августа он представит симфоническую программу …
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17 августа 2018, 10:56
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Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти
С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.
В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут …
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10 августа 2018, 11:21