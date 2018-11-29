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Материалы по теме:

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

В Самарской области алиментщика отправили на обязательные работы. Житель региона долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и задолжал 12-летнему сыну 322 тысячи рублей. Судебные приставы много раз предупреждали мужчину об ответственности, которая ему грозит, если он и дальше будет 
29 ноября 2018, 05:15
В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС

В четверг, 29 ноября, суд Самарского района областной столицы арестовал на два месяца начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области Александра Петрова. Напомним, что чиновника подозревают в получении взятки в 2,5 млн рублей.

Во время заседания выяснилось, что 
29 ноября 2018, 04:12
В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»

В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»

В областной столице выставлена на продажу часть самарского ТЦ «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров. Сейчас это имущество находится в собственности у банкротящегося ООО «Арес недвижимость». Рыночную стоимость части крупнейшего ТЦ и земельного участка аналогичной площади оценили в 
29 ноября 2018, 02:46
Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Стало известно, что свой пост покинул Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области. Он руководил ведомством последние десять лет, с февраля 2008 года. В настоящий момент исполняющий обязанности главы департамента не назначен, пишет volga.news. Напомним, что 65 
29 ноября 2018, 02:09
С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре 
26 ноября 2018, 09:03
В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве 
26 ноября 2018, 01:45
В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»

В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»

Телерадиокомпания «Терра» получила благодарность за многолетнюю поддержку творческих проектов фотообъединения областного Союза журналистов. Накануне в Самарском областном художественном музее торжественно открыли юбилейную фотовыставку «Новый поворот», приуроченную к его 10-летию и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России. В экспозиции представлены 
24 ноября 2018, 07:15
В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует 
22 ноября 2018, 07:13
ТЕРРА РЕН ТВ отметит тридцатилетие «Агаты Кристи»

ТЕРРА РЕН ТВ отметит тридцатилетие «Агаты Кристи»

В воскресенье 14 октября ТЕРРА РЕН ТВ покажет концерт Вадима Самойлова. В спецвыпуске программы «СОЛЬ» можно будет услышать главные хиты группы «Агата Кристи» в исполнении её бессменного лидера и основателя.

В 2018 году исполняется тридцать лет со дня основания «Агаты Кристи», 

12 октября 2018, 06:44
Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Песни из  отечественных фильмов, как и многие цитаты их героев, давно ушли в народ. Простые, жизненные, они не теряют своей актуальности даже сейчас. Периодически их перекладывают на современные ритмы и «крутят» на самых модных радиостанциях. Мы решили устроить для вас 
18 сентября 2018, 04:29
Юный гений из Ташкента будет дирижировать Молодежным оркестром в Самаре

Юный гений из Ташкента будет дирижировать Молодежным оркестром в Самаре

22 августа в Самарской филармонии состоится концерт Молодёжного симфонического оркестра Поволжья. Начало в 18:30. Этот коллектив - уникальный сессионный оркестр, собранный из 82 молодых музыкантов России, Узбекистана, Донецка, Луганска и Сирии. В единственном концерте 22 августа он представит симфоническую программу 
17 августа 2018, 10:56
Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.

 

В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут 

10 августа 2018, 11:21
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