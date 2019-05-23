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Матч «Крылья Советов» - «Уфа» попал в пятерку самых посещаемых встреч 27 тура чемпионата РПЛ
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6 мая 2019, 09:59
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В Самаре пройдет благотворительная лыжная гонка «Спорт во благо»
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4 марта 2019, 03:24
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Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта
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5 февраля 2019, 12:34
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14 января 2019, 06:05
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В Самаре состоится рождественский аукцион
Одним из значимых культурных мероприятий, проводимых в Самарской области, является Благотворительный аукцион «Самарский». Организатором является Благотворительный фонд «Радость». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области и с высочайшего благословения Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия. Информационную поддержку акции оказывают телеканал «ТЕРРА» …
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14 января 2019, 03:42
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Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске
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14 декабря 2018, 05:57
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ХК «Лада» одержал пятую победу подряд
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.
В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода …
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29 ноября 2018, 10:50
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«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом
В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «ТЕРРА» организовала беспрецедентную акцию - первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «ТЕРРЫ». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «ТЕРРА» …
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15 ноября 2018, 06:32
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500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции
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2 мая 2017, 12:14
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