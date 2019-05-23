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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

Матч «Крылья Советов» - «Уфа» попал в пятерку самых посещаемых встреч 27 тура чемпионата РПЛ

Матч «Крылья Советов» - «Уфа» попал в пятерку самых посещаемых встреч 27 тура чемпионата РПЛ

Матч 27 тура чемпионата РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и «Уфой» вошел в число самых посещаемых. Игру на стадионе «Самара Арена» посмотрели 15 836 зрителей. С этим результатом встреча стала пятой по популярности. Об этом свидетельствуют данные агентства Турстат.

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6 мая 2019, 09:59
В Самаре пройдет благотворительная лыжная гонка «Спорт во благо»

В Самаре пройдет благотворительная лыжная гонка «Спорт во благо»

23 марта в Самаре впервые пройдет благотворительная лыжная гонка «Спорт во благо». Мероприятие, информационным партнером которого выступает «Русское радио в Самаре», организуется в поддержку детей с синдромом Дауна.

Всех участников будут ждать на лыжной базе «Чайка» к 10:00. Программа 
4 марта 2019, 03:24
Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Самару с рабочим визитом посетил Министр спорта России Павел Колобков. Он провел совещание с губернатором Дмитрием Азаровым по реализации национального проекта «Спорт — норма жизни». Его цель — доведение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

5 февраля 2019, 12:34
На полигоне «АВТОВАЗа» состоялись «Гонки чемпионов»

На полигоне «АВТОВАЗа» состоялись «Гонки чемпионов»

В 

14 января 2019, 06:05
В Самаре состоится рождественский аукцион

В Самаре состоится рождественский аукцион

Одним из значимых культурных мероприятий, проводимых в Самарской области, является Благотворительный аукцион «Самарский». Организатором является Благотворительный фонд «Радость». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области и с высочайшего благословения Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия. Информационную поддержку акции оказывают телеканал «ТЕРРА» 
14 января 2019, 03:42
Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске

Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске

В эту пятницу Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дают большой юбилейный концерт в Тольятти. А накануне они выступили в Новокуйбышевске. Программа «Антология блюза» посвящена 10-летию группы. Но особенным концерт стал ещё и потому, что все, кто оказались в зале 
14 декабря 2018, 05:57
ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.

В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода 

29 ноября 2018, 10:50
«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом

«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом

В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «ТЕРРА» организовала беспрецедентную акцию - первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «ТЕРРЫ». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «ТЕРРА» 
15 ноября 2018, 06:32
500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции

500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции

На самарской набережной состоялся необычный забег на 5 километров. Организатор акции "Добрый бег" - благотворительный фонд "Русфонд". Около 500 человек вышли на дистанцию, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции, и в общем зачете пробежали 2,5 тысячи километров. В 

2 мая 2017, 12:14
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