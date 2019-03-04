7
29
36
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

В суд в Самарской области направили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Сызрани. Его обвиняют в незаконной охоте с применением механического транспортного средства с причинением особо крупного ущерба. По версии следствия, этот мужчина в ночь с 9 на 10 января 
4 марта 2019, 05:31
В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В понедельник, 4 марта, заседание Самарского гарнизонного суда по делу бывшего майора ФСБ Сергея Абрамова внезапно прервала трагедия - умер его адвокат Владимир Гапонов. Защитник успел выступить, а во время допроса потерпевшего почувствовал себя плохо. Сотрудники суда и адвокат потерпевшего 
4 марта 2019, 05:18
С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц, дорог, парков, скверов и набережной Самары за эту зиму коммунальщики вывезли 765 000 тонн снега. В прошлом году за этот же период убрали только 500 000 тонн. В понедельник, 4 марта, такие цифры озвучили на еженедельном совещании в 
4 марта 2019, 04:55
«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

Второй раз за этот год у самарского театра драмы «Камерная сцена» протекла крыша. В здании на улице Некрасовской повсюду течет вода, сотрудникам только и остается, что подставлять ведра для воды, капающей с потолка и стен. На видео, снятом в театре, 
4 марта 2019, 04:35
В Самарской области к среде потеплеет до +7

В Самарской области к среде потеплеет до +7

В ближайшие три дня в Самарской области ожидаются осадки, местами гололедица и туман. В ночь на вторник, 5 марта, облачно с прояснениями, небольшой снег, южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит - 5, -10 градусов, на северо-востоке региона 
4 марта 2019, 03:27
В Самаре построят лыжероллерную трассу

В Самаре построят лыжероллерную трассу

В следующем году в Самаре начнется строительство лыжероллерной трассы. Она разместится на базе «Чайка». Об этом в своем Твиттере написало региональное Министерство спорта. Возведение трассы предварительно включено в национальный проект «Демография».

В ведомстве подчеркивают, что на объекте можно будет проводить тренировки 

14 февраля 2019, 10:34
В Самаре состоится рождественский аукцион

В Самаре состоится рождественский аукцион

Одним из значимых культурных мероприятий, проводимых в Самарской области, является Благотворительный аукцион «Самарский». Организатором является Благотворительный фонд «Радость». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области и с высочайшего благословения Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия. Информационную поддержку акции оказывают телеканал «ТЕРРА» 
14 января 2019, 03:42
Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске

Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске

В эту пятницу Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дают большой юбилейный концерт в Тольятти. А накануне они выступили в Новокуйбышевске. Программа «Антология блюза» посвящена 10-летию группы. Но особенным концерт стал ещё и потому, что все, кто оказались в зале 
14 декабря 2018, 05:57
«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом

«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом

В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «ТЕРРА» организовала беспрецедентную акцию - первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «ТЕРРЫ». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «ТЕРРА» 
15 ноября 2018, 06:32
В Самаре состоится Благотворительный званый ужин

В Самаре состоится Благотворительный званый ужин

21 февраля в 19:00 в ресторане «Три Оленя» на Московском шоссе состоится Благотворительный званый ужин. Специальный гость вечера – Владимир Аветисян и группа D'Black Blues Orchestra, с акустическим концертом и презентацией 
5 февраля 2018, 04:48
Самарцы встанут на лыжи и отправятся в Сокольи горы

Самарцы встанут на лыжи и отправятся в Сокольи горы

Самарцев приглашают принять участие в лыжном марафоне «Сокольи горы», который состоится 27 января. С этого года он включен во всероссийский календарь соревнований. В Самаре марафон проводится в четвертый раз. Место Сокольи горы в районе поселка Управленческий. Трасса пролегает через лес 
16 января 2018, 10:41
В блогах: фото с лыжного марафона

В блогах: фото с лыжного марафона "Сокольи горы - 2017"

Блогер bepowerback выложил фоторепортаж о лыжном марафоне "Сокольи горы - 2017", который прошел на базе "Чайка" в Управленческом. "Для участия в гонках собрались более 200 лыжников-профессионалов и любителей в возрасте от 17 до 70 лет и старше из 21 
7 февраля 2017, 09:04
В Самарской области налетчик ограбил магазин и пытался уйти на лыжах

В Самарской области налетчик ограбил магазин и пытался уйти на лыжах

Полицейские раскрыли ограбление магазина в Кошкинском районе Самарской области. Преступление было совершено вечером в четверг, 2 февраля. В селе Надеждино злоумышленник похитил у продавца торговой точки всю выручку. По словам потерпевшей, налетчик угрожал ей предметом, похожим на пистолет. Она также 

6 февраля 2017, 04:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх