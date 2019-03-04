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Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов
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4 марта 2019, 05:31
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В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда
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4 марта 2019, 05:18
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С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега
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4 марта 2019, 04:55
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«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша
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4 марта 2019, 04:35
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В Самарской области к среде потеплеет до +7
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4 марта 2019, 03:27
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В Самаре построят лыжероллерную трассу
В следующем году в Самаре начнется строительство лыжероллерной трассы. Она разместится на базе «Чайка». Об этом в своем Твиттере написало региональное Министерство спорта. Возведение трассы предварительно включено в национальный проект «Демография».
В ведомстве подчеркивают, что на объекте можно будет проводить тренировки …
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14 февраля 2019, 10:34
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В Самаре состоится рождественский аукцион
Одним из значимых культурных мероприятий, проводимых в Самарской области, является Благотворительный аукцион «Самарский». Организатором является Благотворительный фонд «Радость». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области и с высочайшего благословения Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия. Информационную поддержку акции оказывают телеканал «ТЕРРА» …
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14 января 2019, 03:42
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Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске
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14 декабря 2018, 05:57
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«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом
В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «ТЕРРА» организовала беспрецедентную акцию - первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «ТЕРРЫ». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «ТЕРРА» …
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15 ноября 2018, 06:32
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В Самаре состоится Благотворительный званый ужин
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5 февраля 2018, 04:48
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Самарцы встанут на лыжи и отправятся в Сокольи горы
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16 января 2018, 10:41
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В блогах: фото с лыжного марафона "Сокольи горы - 2017"
Блогер bepowerback выложил фоторепортаж о лыжном марафоне "Сокольи горы - 2017", который прошел на базе "Чайка" в Управленческом. "Для участия в гонках собрались более 200 лыжников-профессионалов и любителей в возрасте от 17 до 70 лет и старше из 21 …
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7 февраля 2017, 09:04
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В Самарской области налетчик ограбил магазин и пытался уйти на лыжах
Полицейские раскрыли ограбление магазина в Кошкинском районе Самарской области. Преступление было совершено вечером в четверг, 2 февраля. В селе Надеждино злоумышленник похитил у продавца торговой точки всю выручку. По словам потерпевшей, налетчик угрожал ей предметом, похожим на пистолет. Она также …
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6 февраля 2017, 04:25
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