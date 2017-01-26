28 января в спорткомплексе «МТЛ-Арена» пройдет открытый чемпионат Самарской области по кикбоксингу. Бой за титул чемпиона мира в этом виде спорта в столице нашей губернии состоится впервые. Россию будет представлять самарский спортсмен.
К субботней битве в «МТЛ-Арене» за титул чемпиона мира по кикбоксингу среди профессионалов самарец Шамиль Абасов готовится уже 2,5 месяца. Он чемпион мира и Европы, трехкратный победитель всероссийских соревнований. Боец отличается высокой скоростью и силой ударов. В профессиональном кикбоксинге 10 лет. Весовая категория - до 95 килограммов. Давать интервью до состязания у спортсменов не принято, поэтому о предстоящем бое рассказывает тренер.
Алексей Рясков, тренер Шамиля Абасова, президент федерации профессионального кикбоксинга Самарской области:
- Оппонент Шамиля Абасова - боец непростой, имеющий три чемпионских пояса, Дмитрис Мариалис. Он прилетает из Греции. Сильные его стороны таковы, что, имея 34 боя, у него 31 победа и 30 нокаутов, то есть человек обладает тяжелым ударом.
Судя по всему, любителей единоборств ждет захватывающее зрелище. Обычно сражения такого уровня проходят в Москве или Санкт-Петербурге, а еще чаще - за рубежом. В Самарской области бой за титул чемпиона мира пройдет впервые, благодаря помощи меценатов. Будет 5 раундов по 3 минуты.
Алексей Рясков, президент федерации профессионального кикбоксинга Самарской области:
- На спортсменах минимально защиты, то есть они работают без шлемов, перчаток, ноги тоже у них не будут защищены. Запрещены захваты за шею и удар коленом больше одного раза, удар по затылку, ниже пояса.
В этот же день, 28 января, на открытом чемпионате Самарской области по кикбоксингу на ринге встретятся еще 10 бойцов из России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Азербайджана разных весовых категорий. Среди них есть и неоднократные чемпионы мира.
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