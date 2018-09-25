В последние выходные сентября всех любителей мотоциклов ждет невероятное шоу. 29 и 30 сентября в спортивном центре «Склон» в поселке Малая Царевщина пройдет открытый Кубок Самарской области по мультикроссу – «АдреналЁт». Информационными партнерами мероприятия являются радио DFM телеканал ТЕРРА РЕН ТВ и ТЕРРА360 Самара.
Зрителей ждет выступление профессиональных мотоциклистов-экстремалов. Они будут соревноваться как на кольцевом треке с препятствиями, так и заезды с агрессивным вождением по бездорожью. Также все желающие, у кого есть хоть какой- нибудь внедорожный мотоцикл или питбайк и опыт его вождения, тоже смогут принять участие - для них будет подготовлено отдельный заезд. Опытные пилоты помогут новичкам побыстрее освоить сложности вождения по бездорожью.
«АдреналЁт» – это уникальный в своей области фестиваль. Организаторы собрали несколько профессиональных дисциплин воедино, и вот что у них получилось: в первый день зрители увидят классическую мотоциклетную гонку - мотокросс по замкнутому кругу с трамплинами, прыжками и высокими скоростями. Во второй день гости станут свидетелями агрессивной езды по бездорожью и экстрим парку, начиненным при этом еще бревнами и другими препятствиями. В соревнованиях примут участие 150 пилотов из разных регионов страны.
Также для зрителей будут фнкционировать развлекательные площадки.
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