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Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson

Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson

В субботу и воскресенье, 11 и 12 августа, в Самаре пройдет крупный фестиваль знаменитых байков Harley Davidson. В наш город приедет огромный грузовик с 23 топовыми моделями байков. Гости фестиваля смогут потрогать и даже прокатиться на любом из них. Событие 
7 августа 2018, 02:09
Фото в блогах: «В Самаре появились мотополисмены на BMW»

Фото в блогах: «В Самаре появились мотополисмены на BMW»

Блогер Алексей Сиверкин рассказал, что на днях в Самаре обнаружил необычное пополнение в рядах дорожных полисменов МВД. Сотрудники полиции были на 
8 мая 2018, 07:24
Yamaha провела соревнования между андроидом-мотогонщиком и профессионалом

Yamaha провела соревнования между андроидом-мотогонщиком и профессионалом

Специалисты японской корпорации Yamaha рассказали об уникальных состязаниях между андроидом-мотогонщиком и профессионалом. Они решили установить, кто проявит себя более искушенным гонщиком мотоцикла их производства – известный итальянский гонщик Валентино Росси или же челокоподобный робот.
В конечном итоге робот потерпел поражение, 

31 октября 2017, 02:35
Honda показала самобалансирующийся электромотоцикл

Honda показала самобалансирующийся электромотоцикл

Корпорация Honda показала прототип электромотоцикла с автоматической балансировкой. Модель Riding Assist-e адресована начинающим байкерам. Официально ее представят на 45-м моторшоу в японской столице.
Технологию уравновешивания инженеры взяли у робота ASIMO и самобалансирующегося скутера UNI-CUB. Модель функционирует на малых скоростях. Впрочем, 

4 октября 2017, 12:24
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