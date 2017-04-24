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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре перекроют железнодорожные переезды

В Самаре перекроют железнодорожные переезды

В Самаре временно закроют два железнодорожных переезда – один в Смышляевке, другой в Зубчаниновке. Это связано с проведением планового ремонта железнодорожных переездов на участке Смышляевка – Безымянка, сообщила мэрия. В Смышляевке работы начнутся 19 апреля, в Зубчаниновке – 20 апреля. 
19 апреля 2017, 09:13
В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото

В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото

В понедельник, 27 марта, в Самаре в районе Зубчаниновки произошло смертельное ДТП. Водитель на «Калине» залетел под фургон. Мужчина погиб.Фото с места аварии опубликовали в Сети.

Авария произошло в 17 часов. Lada Kalina двигалась по улице Макаренко в сторону 
28 марта 2017, 10:22
В Зубчаниновке мужчина провалился в сточную речку Дунайка и едва не замерз, есть фото

В Зубчаниновке мужчина провалился в сточную речку Дунайка и едва не замерз, есть фото

Вчера, 4 февраля, в поселке Зубчаниновка спасателями из речки Дунайка был извлечен мужчина в тяжелом состоянии, сообщает поисково-спасательная служба по Самарской области.

Происшествие случилось на Смышляевском шоссе около дома № 1. По предварительным данным, около 21:00 мужчина сорвался в 
5 февраля 2017, 12:39
Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки

Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки

Блогер Александр Жоголев поведал про зубчаниновских снеговиков и опубликовал фото. "Не каждый город сегодня может похвастаться красивыми снежными фигурками, пусть даже необычными снеговиками. Зато наш колхозный пригород оказался богат на мастеров-скульпторов, которые способны сваять такую красоту не изо льда 
13 января 2017, 09:57
В Самаре на Заводском шоссе дети мигрантов плескались в огромной луже, есть видео

В Самаре на Заводском шоссе дети мигрантов плескались в огромной луже, есть видео

Вчера, 23 июля, жители одного из домов на Заводском шоссе в Самаре стали очевидцами, как дети - по всей видимости, гастарбайтеров из соседних республик - резвятся в огромной грязной луже прямо на проезжей части, передает портал 63.ru

Картина 
24 июля 2016, 08:47
У сына «цыганского барона» под Тулой нашли боеприпасы

У сына «цыганского барона» под Тулой нашли боеприпасы

Наркотики и арсенал боеприпасов нашли правоохранители у жителя поселка Плеханово городского округа Тула, где располагается крупное цыганское поселение. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах. Задержанному 32 года. По предварительным данным, он является сыном местного 

13 мая 2016, 04:13
В Зубчаниновке откроется консультационный пункт для цыган

В Зубчаниновке откроется консультационный пункт для цыган

В пятницу, 12 сентября, в Самаре откроется консультационный центр по вопросам цыганского населения. Он находится в поселке Зубчаниновка, адрес: Зубчаниновское шоссе, 151Б (на пересечении с улицей Арматурной).
 
Как сообщили в региональном правительстве, в Самарской области проживает более 5 тысяч 

11 сентября 2014, 03:19
Власти займутся имиджем цыган

Власти займутся имиджем цыган

Правительство России намерено заняться улучшением имиджа цыган и их интеграцией в общественно-экономические процессы страны. Уже утвержден план, предусматривающий включение этноса в целый ряд культурных, образовательных и бизнес-проектов. Представителей кочевого народа будут обучать секретам ведения бизнеса, волонтерству и русскому языку. Нововведения 

21 февраля 2013, 01:13
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