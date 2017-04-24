В Зубчаниновке мужчина провалился в сточную речку Дунайка и едва не замерз, есть фото Вчера, 4 февраля, в поселке Зубчаниновка спасателями из речки Дунайка был извлечен мужчина в тяжелом состоянии, сообщает поисково-спасательная служба по Самарской области.



Происшествие случилось на Смышляевском шоссе около дома № 1. По предварительным данным, около 21:00 мужчина сорвался в …