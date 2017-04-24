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В Самаре перекроют железнодорожные переезды
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19 апреля 2017, 09:13
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В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото
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28 марта 2017, 10:22
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В Зубчаниновке мужчина провалился в сточную речку Дунайка и едва не замерз, есть фото
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5 февраля 2017, 12:39
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Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки
Блогер Александр Жоголев поведал про зубчаниновских снеговиков и опубликовал фото. "Не каждый город сегодня может похвастаться красивыми снежными фигурками, пусть даже необычными снеговиками. Зато наш колхозный пригород оказался богат на мастеров-скульпторов, которые способны сваять такую красоту не изо льда …
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13 января 2017, 09:57
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В Самаре на Заводском шоссе дети мигрантов плескались в огромной луже, есть видео
Вчера, 23 июля, жители одного из домов на Заводском шоссе в Самаре стали очевидцами, как дети - по всей видимости, гастарбайтеров из соседних республик - резвятся в огромной грязной луже прямо на проезжей части, передает портал 63.ru
Картина …
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24 июля 2016, 08:47
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У сына «цыганского барона» под Тулой нашли боеприпасы
Наркотики и арсенал боеприпасов нашли правоохранители у жителя поселка Плеханово городского округа Тула, где располагается крупное цыганское поселение. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах. Задержанному 32 года. По предварительным данным, он является сыном местного …
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13 мая 2016, 04:13
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В Зубчаниновке откроется консультационный пункт для цыган
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11 сентября 2014, 03:19
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Власти займутся имиджем цыган
Правительство России намерено заняться улучшением имиджа цыган и их интеграцией в общественно-экономические процессы страны. Уже утвержден план, предусматривающий включение этноса в целый ряд культурных, образовательных и бизнес-проектов. Представителей кочевого народа будут обучать секретам ведения бизнеса, волонтерству и русскому языку. Нововведения …
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21 февраля 2013, 01:13