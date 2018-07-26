8
09
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
      888      d8888             888        .d8888b.   8888888888   .d8888b.  
      888     d8P888             888       d88P  Y88b  888         d88P  Y88b 
      888    d8P 888             888       888    888  888         888    888 
  .d88888   d8P  888    .d8888b  888  888  888         8888888     888        
 d88" 888  d88   888   d88P"     888 .88P  888  88888  888         888        
 888  888  8888888888  888       888888K   888    888  888         888    888 
 Y88b 888        888   Y88b.     888 "88b  Y88b  d88P  888         Y88b  d88P 
  "Y88888        888    "Y8888P  888  888   "Y8888P88  888          "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

ВМФ России применит тайные разработки СамГТУ

ВМФ России применит тайные разработки СамГТУ

Самарский государственный технический университет выполнит ряд работ в интересах ВМФ России. Предварительная договоренность об этом была достигнута на закрытой конференции ведомства в Санкт-Петербургской Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Делегаты от опорного самарского вуза представили свою работу на заседании секции «Развитие 
8 декабря 2017, 05:02
Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре

Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре

3 декабря у входа в ДК имени Литвинова собралась группа людей, в том числе блогер Алексей Навальный.
4 декабря 2017, 04:09
Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома

Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома

Против выселения из своих квартир. Жители военного городка Рощинский вышли на митинг с требованием оставить их в покое и не заставлять переезжать из якобы аварийного дома. Напомним, в конце июня там разгорелся скандал после того, как была проведена экспертиза одного 

11 июля 2017, 05:43
В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот

В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот

В минувшее воскресенье, 28 мая, в Самаре состоялся очередной, шестой по счету, митинг протеста против новой системы распределения льгот по принципу нуждаемости. В этот раз акция прошла около Дворца легкой атлетики, на улице Физкультурной, и собрала около трехсот человек - 

29 мая 2017, 12:53
Депутата Губернской Думы Михаила Матвеева оштрафовали на 30 тысяч рублей

Депутата Губернской Думы Михаила Матвеева оштрафовали на 30 тысяч рублей

Такое решение принял суд Октябрьского района. Он признал, что политик нарушил требования части 3 статьи 20.2 Кодекса об административных нарушениях. А именно создал помехи движению транспорта и пешеходов, мешал их доступу к объектам социальной инфраструктуры. Максимальная планка наказания за это 

24 апреля 2017, 07:46
СМИ: США собрались хранить ядерные отходы с военных кораблей в Айдахо

СМИ: США собрались хранить ядерные отходы с военных кораблей в Айдахо

ВМС Соединенных Штатов и Министерство энергетики собираются возвести в Айдахо объект для хранения отработанного ядерного топлива с военных кораблей и субмарин. Стоимость масштабного проекта составит $1,6 млрд. Об этом информирует Associated Press.
Новый объект возведут на территории общей площадью 2,3 

4 октября 2016, 10:30
В России построят корабль для отслеживания баллистических ракет

В России построят корабль для отслеживания баллистических ракет

В Санкт-Петербурге на базе центрального бюро "Айсберг" стартовала работа над созданием корабля специального назначения для отслеживания запусков баллистических ракет. Корабль будет использоваться во время различных испытаний.
Как отмечают сегодня отечественные СМИ, в настоящее время сроки реализации проекта не разглашаются. Четверть 

29 июня 2016, 09:45
В Петербурге на воду спустили первый за 45 лет военный ледокол

В Петербурге на воду спустили первый за 45 лет военный ледокол

Речь идет о ледоколе «Илья Муромец», судне проекта 21180. Это первый за 45 лет корабль данного класса, изготовленный специально для нужд ВМФ РФ.
Отметим, что ледокол был заложен на «Адмиралтейских верфях» в апреле прошлого года по контракту, заключенному с Минобороны 

10 июня 2016, 02:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх