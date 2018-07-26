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ВМФ России применит тайные разработки СамГТУ
Самарский государственный технический университет выполнит ряд работ в интересах ВМФ России. Предварительная договоренность об этом была достигнута на закрытой конференции ведомства в Санкт-Петербургской Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Делегаты от опорного самарского вуза представили свою работу на заседании секции «Развитие …
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8 декабря 2017, 05:02
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Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре
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4 декабря 2017, 04:09
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Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома
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11 июля 2017, 05:43
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В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот
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29 мая 2017, 12:53
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Депутата Губернской Думы Михаила Матвеева оштрафовали на 30 тысяч рублей
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24 апреля 2017, 07:46
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СМИ: США собрались хранить ядерные отходы с военных кораблей в Айдахо
ВМС Соединенных Штатов и Министерство энергетики собираются возвести в Айдахо объект для хранения отработанного ядерного топлива с военных кораблей и субмарин. Стоимость масштабного проекта составит $1,6 млрд. Об этом информирует Associated Press.
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4 октября 2016, 10:30
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В России построят корабль для отслеживания баллистических ракет
В Санкт-Петербурге на базе центрального бюро "Айсберг" стартовала работа над созданием корабля специального назначения для отслеживания запусков баллистических ракет. Корабль будет использоваться во время различных испытаний.
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29 июня 2016, 09:45
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В Петербурге на воду спустили первый за 45 лет военный ледокол
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10 июня 2016, 02:24