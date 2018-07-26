Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома Против выселения из своих квартир. Жители военного городка Рощинский вышли на митинг с требованием оставить их в покое и не заставлять переезжать из якобы аварийного дома. Напомним, в конце июня там разгорелся скандал после того, как была проведена экспертиза одного …