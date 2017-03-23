В субботу, 25 марта, в Самаре пройдет митинг зоозащитников. Он состоится возле фонтана на улице Осипенко в 15:00. Организаторы проведут сбор подписей под петицией о принятии закона о защите животных от жестокого обращения. Активисты призывают наложить запрет на умерщвление зверей, за исключением случаев бешенства или необходимости прекращения страданий неизлечимо больного или нежизнеспособного животного. Кроме того, состоится сбор помощи для самарских зооприютов – нужны корма, намордники, поводки и многое другое. Акция пройдет почти в 100 городах России.
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Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней
В Хворостянском районе изымут у населения свиней всех половозрастных групп. Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Радикальная мера направлена на ликвидацию заболевания африканской чумы свиней в селах Гремячее, Владимировка и Дубровка. Согласно документу, эпизоотический очаг и первая угрожаемая зона установлены …
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21 марта 2017, 04:56
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В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль
В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, …
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14 марта 2017, 05:01
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В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше
Блогер Руслан Овчаренко поведал "историю одной спасательной операции на помойке". "Выбрасывая мусор, моя супруга извлекла из мусорного контейнера вот такую вопящую на всю вселенную тряпочку. В нее была завернута новорожденная кошечка, она очень сильно хотела жить и пищала что …
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13 марта 2017, 09:59
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Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти
В лесу под Тольятти егерям разрешили отстреливать бродячих собак. Зафиксированы случаи нападения на людей. В феврале были покусаны две женщины, одна потом умерла. В начале марта бездомные животные загрызли около 30 косуль, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на областной департамент …
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10 марта 2017, 03:55
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В Самаре усыпляют 90% пойманных бродячих собак
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1 марта 2017, 05:23
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В Самаре прошел массовый митинг против сокращения социальных льгот
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20 февраля 2017, 03:14
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Бывшие работники издательства "Самарский дом печати" готовятся к митингу
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31 января 2017, 06:21
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В Самаре отметили 93-ю годовщину смерти Ленина, есть фото
Сегодня, 21 января, самарцы возложили цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина на площади Революции. Там состоялся памятный митинг, посвящённый 93-й годовщине со дня смерти вождя мирового пролетариата. Как пишет 63.ru, на мероприятие пришло более 150 сторонников коммунистической партии. Некоторые участники …
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21 января 2017, 04:31
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В блогах: как прошел митинг, посвящённый Октябрьской революции 1917 года
Блогер kletskin_m рассказал, что в Самаре, несмотря на ужасную погоду, прошел митинг, посвящённый 99-летию Великой Октябрьской революции 1917 года. "Сбор был назначен у ракеты на проспекте Ленина. Там была организована полевая кухня с чаем и кашей. От ракеты колонна …
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8 ноября 2016, 05:45
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В Самаре пройдет пикет против продажи собак и кошек на мясо
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3 ноября 2016, 05:33
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Самарцы собирают подписи за пересмотр приговора убийце Людмилы Сафоновой
Сыновья убитой в Самаре зоозащитницы Людмилы Сафоновой начали сбор подписей за пересмотр приговора убийце Александру Сергееву. Напомним, прошлым летом пенсионерка попыталась воспрепятствовать убийству двух бродячих собак, за что и получила 12 ударов ножом в грудь. В рамках судебного процесса мужчина …
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9 июня 2016, 05:02
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Отправили на принудительное лечение
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20 февраля 2016, 04:33