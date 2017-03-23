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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней

Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней

В Хворостянском районе изымут у населения свиней всех половозрастных групп. Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Радикальная мера направлена на ликвидацию заболевания африканской чумы свиней в селах Гремячее, Владимировка и Дубровка. Согласно документу, эпизоотический очаг и первая угрожаемая зона установлены 

21 марта 2017, 04:56
В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, 
14 марта 2017, 05:01
В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше

В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше

Блогер Руслан Овчаренко поведал "историю одной спасательной операции на помойке". "Выбрасывая мусор, моя супруга извлекла из мусорного контейнера вот такую вопящую на всю вселенную тряпочку. В нее была завернута новорожденная кошечка, она очень сильно хотела жить и пищала что 
13 марта 2017, 09:59
Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти

Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти

В лесу под Тольятти егерям разрешили отстреливать бродячих собак. Зафиксированы случаи нападения на людей. В феврале были покусаны две женщины, одна потом умерла. В начале марта бездомные животные загрызли около 30 косуль, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на областной департамент 
10 марта 2017, 03:55
В Самаре усыпляют 90% пойманных бродячих собак

В Самаре усыпляют 90% пойманных бродячих собак

Ежегодно около тысячи самарцев подвергаются нападениям бездомных животных. На их отлов в этом году из муниципальной казны будет выделено чуть больше 11 млн рублей. Это почти на миллион меньше, чем в предыдущем. Тендер выиграла компания «Современные экологические технологии». Каких животных 

1 марта 2017, 05:23
В Самаре прошел массовый митинг против сокращения социальных льгот

В Самаре прошел массовый митинг против сокращения социальных льгот

В Промышленном районе у Дворца спорта Авиационного завода собрались, по данным полиции, почти тысяча человек. Люди требовали вернуть ветеранам войны и труда ежемесячную региональную выплату и отменить введенный с 1 февраля в регионе лимит поездок по социальной карте на муниципальном 

20 февраля 2017, 03:14
Бывшие работники издательства

Бывшие работники издательства "Самарский дом печати" готовятся к митингу

Доведенные до отчаяния бывшие работники Самарского Дома печати рассказывают, что уже на протяжении восьми лет добиваются погашения долгов по зарплате. Однако до сих пор 349 человек не получили ни копейки из 17,5 миллионов рублей. Они сообщают, что 32 человека уже 

31 января 2017, 06:21
В Самаре отметили 93-ю годовщину смерти Ленина, есть фото

В Самаре отметили 93-ю годовщину смерти Ленина, есть фото

Сегодня, 21 января, самарцы возложили цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина на площади Революции. Там состоялся памятный митинг, посвящённый 93-й годовщине со дня смерти вождя мирового пролетариата. Как пишет 63.ru, на мероприятие пришло более 150 сторонников коммунистической партии. Некоторые участники 
21 января 2017, 04:31
В блогах: как прошел митинг, посвящённый Октябрьской революции 1917 года

В блогах: как прошел митинг, посвящённый Октябрьской революции 1917 года

Блогер kletskin_m рассказал, что в Самаре, несмотря на ужасную погоду, прошел митинг, посвящённый 99-летию Великой Октябрьской революции 1917 года. "Сбор был назначен у ракеты на проспекте Ленина. Там была организована полевая кухня с чаем и кашей. От ракеты колонна 
8 ноября 2016, 05:45
В Самаре пройдет пикет против продажи собак и кошек на мясо

В Самаре пройдет пикет против продажи собак и кошек на мясо

5 ноября, в субботу, зоозащитники проведут митинг в Самаре в сквере им.Высоцкого. На акцию, согласованную с городскими властями, они планируют прийти вместе со своими питомцами. Участники будут собирать подписи за ужесточение закона о жестоком обращении с животными. В этот же 

3 ноября 2016, 05:33
Самарцы собирают подписи за пересмотр приговора убийце Людмилы Сафоновой

Самарцы собирают подписи за пересмотр приговора убийце Людмилы Сафоновой

Сыновья убитой в Самаре зоозащитницы Людмилы Сафоновой начали сбор подписей за пересмотр приговора убийце Александру Сергееву. Напомним, прошлым летом пенсионерка попыталась воспрепятствовать убийству двух бродячих собак, за что и получила 12 ударов ножом в грудь. В рамках судебного процесса мужчина 

9 июня 2016, 05:02
Отправили на принудительное лечение

Отправили на принудительное лечение

41-летний Анатолий Сергеев нанес зоозащитнице три десятка ударов ножом.
20 февраля 2016, 04:33
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