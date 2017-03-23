Доведенные до отчаяния бывшие работники Самарского Дома печати рассказывают, что уже на протяжении восьми лет добиваются погашения долгов по зарплате. Однако до сих пор 349 человек не получили ни копейки из 17,5 миллионов рублей. Они сообщают, что 32 человека уже …