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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали 
29 октября 2018, 05:06
В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область поступили 614 350 доз противогриппозной вакцины для взрослых. Как сообщает региональный минздрав, в ближайшие дни ее развезут по медицинским учреждениям. Напомним, что детская вакцина уже отправлена в поликлиники и больницы. Вторая партия поступила в регион 24 октября, 
29 октября 2018, 04:38
В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию -  ее решили перенести на площадку около музея Алабина. 
 
- Учитывая благоприятные погодные условия и социальную значимость сельскохозяйственной ярмарки, департаментом разработана концепция ее переноса на 
29 октября 2018, 03:27
В Самаре обсуждается ход реставрационных работ «Дома с атлантами»

В Самаре обсуждается ход реставрационных работ «Дома с атлантами»

В понедельник, 29 октября, в Самаре представители подрядчика и Министерства культуры обсуждают реставрацию «Дома с атлантами».Обе стороны имеют претензии друг к другу. В частности, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов напомнил о сроках ремонтных работ.

- Приостановка работ по 
29 октября 2018, 12:25
В Самаре прошел фестиваль особенных театров

В Самаре прошел фестиваль особенных театров

В Самаре прошел необычный театральный фестиваль. На площадке культурного православного центра "Кириллица" собрались труппы из Новокуйбышевска, Чапаевска и Самары. Все без исключения актеры - люди с особенностями развития. 
 
Уникальная постановка новокуйбышевского театра «Астрей» о том, что добро помогает сохранить надежду, длится 
26 октября 2018, 10:47
В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Краски жизни»

В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Краски жизни»

«Краски жизни» - это не просто выставка, а, по сути, прощальный дар. Бизнесмен, меценат и политик Олег Дьяченко собирался передать Самарскому художественному музею часть своей коллекции картин, но не успел. Он скончался в прошлом году. Большинство полотен созданы в начале 
19 октября 2018, 09:35
В блогах: 130 лет самарскому театру

В блогах: 130 лет самарскому театру

Самарец Игорь Махтев напомнил в "Фейсбуке", что "130 лет назад - 2 октября 1888 года - во вновь построенном здании городского театра состоялся первый спектакль". "Правда, дата эта по старому стилю, так что 130-летие праздновать будем только через 12 дней 
2 октября 2018, 10:52
Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре

Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре

Во вторник, 2 октября, стало известно, что скончался известный российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Ему было 79 лет. Печальное известие опубликовала на своей странице в Фейсбук супруга Михаила Жванецкого Наталья. Пока о причинах смерти артиста, дате и 
2 октября 2018, 02:50
Скончалась актриса театра «СамАрт» Елена Грушина

Скончалась актриса театра «СамАрт» Елена Грушина

В среду, 15 августа, на 65-м году жизни скончалась актриса Самарского театра юного зрителя «СамАрт», заслуженная артистка России Елена Грушина. Известно, что Елена Яковлевна долго болела. Еще этой весной она выходила на сцену и играла в спектаклях «Ханума», «Валентин и 
16 августа 2018, 06:01
В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки

В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки

До конца лета в Самаре появятся 18 новых оригинальных арт-объектов. По итогам торгов победителем стало ООО «Интегрированные Технологии Безопасности». Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, некоторые из объектов будут на футбольную тематику и напоминать о недавно прошедшем ЧМ-2018. Они 
20 июля 2018, 01:13
Стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского стал художник из Самары

Стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского стал художник из Самары

Художник из Самары Владимир Логутов стал стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского. Он получил награду в номинации «визуальное искусство». В течение трех месяцев в начале 2019 года он будет проживать в Американской академии в Риме. 

«Стипендия позволит талантливому художнику изучать классическую 
19 июля 2018, 05:26
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