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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
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29 октября 2018, 05:37
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Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста
В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали …
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29 октября 2018, 05:06
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В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых
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29 октября 2018, 04:38
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В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина
Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию - ее решили перенести на площадку около музея Алабина.
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29 октября 2018, 03:27
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В Самаре обсуждается ход реставрационных работ «Дома с атлантами»
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29 октября 2018, 12:25
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В Самаре прошел фестиваль особенных театров
В Самаре прошел необычный театральный фестиваль. На площадке культурного православного центра "Кириллица" собрались труппы из Новокуйбышевска, Чапаевска и Самары. Все без исключения актеры - люди с особенностями развития.
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26 октября 2018, 10:47
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В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Краски жизни»
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19 октября 2018, 09:35
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В блогах: 130 лет самарскому театру
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2 октября 2018, 10:52
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Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре
Во вторник, 2 октября, стало известно, что скончался известный российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Ему было 79 лет. Печальное известие опубликовала на своей странице в Фейсбук супруга Михаила Жванецкого Наталья. Пока о причинах смерти артиста, дате и …
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2 октября 2018, 02:50
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Скончалась актриса театра «СамАрт» Елена Грушина
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16 августа 2018, 06:01
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В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки
До конца лета в Самаре появятся 18 новых оригинальных арт-объектов. По итогам торгов победителем стало ООО «Интегрированные Технологии Безопасности». Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, некоторые из объектов будут на футбольную тематику и напоминать о недавно прошедшем ЧМ-2018. Они …
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20 июля 2018, 01:13
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Стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского стал художник из Самары
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19 июля 2018, 05:26