В Самаре пройдет городской праздник, приуроченный к финальной жеребьевке ЧМ-2018. Церемония состоится в Москве в пятницу, 1 декабря. Прямую трансляцию в Самаре организуют в спорткомплексе МТЛ «Арена».
«Каждый участник получит памятный сувенир с символикой ЧМ-2018», - сообщает правительство Самарской области.
В честь события 1 декабря в 10 часов в Самаре стартует киберфутбольный турнир Samara Open Cup, а с 17 до 18 часов будут проведены соревнования по настольному футболу и мини-футболу. Прямая трансляция жеребьевки начнется в 19 часов. Вход на мероприятие свободный, участникам предварительно нужно зарегистрироваться.
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