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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 ноября 2017г 
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Самара: общественный транспорт на грани банкротства

Самара: общественный транспорт на грани банкротства

Власти Самары самостоятельно не справятся с обеспечением работы общественного транспорта в ходе проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого дополнительно к имеющемуся парку необходимо приобрести еще 150 новых автобусов - на что требуется порядка миллиарда рублей. Однако, как 

24 ноября 2017, 07:47
В Самаре появится семь Забивак за 1,5 миллиона рублей

В Самаре появится семь Забивак за 1,5 миллиона рублей

В Самаре до конца года установят семь скульптур волка Забиваки - талисмана грядущего ЧМ-2018, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя, который займется изготовлением и монтажом инсталляции в формате 3D, объявило муниципальное бюджетное учреждение «Самараинформресурс». Ему готовы 

24 ноября 2017, 09:08
На стадионе «Самара Арена» установили первый козырек

На стадионе «Самара Арена» установили первый козырек

В Самаре строители начали монтировать козырьки на стадионе «Самара Арена». Об этом в пятницу, 24 ноября, в соцсети сообщила Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области. Она опубликовала фото с площадки.

«На стадионе «Самара Арена» начался монтаж 

24 ноября 2017, 11:19
Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала

Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала

В четверг, 23 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии. Одним из ключевых вопросов обсуждения было обеспечение безопасности в столице региона в дни проведения ЧМ-2018. Поскольку по прогнозам губернию в это время посетит порядка полумиллиона туристов 

24 ноября 2017, 10:51
Сегодня счастливые самарцы будут работать на час меньше

Сегодня счастливые самарцы будут работать на час меньше

В пятницу, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на 1 час, так как сегодня предпраздничный день. А потом самарцы отдохнут целых три дня подряд. Это связано с тем, что праздник – День народного единства, который отмечают 4 ноября, выпадает на 
3 ноября 2017, 10:21
4 и 7 ноября в Самаре ограничат продажу алкоголя

4 и 7 ноября в Самаре ограничат продажу алкоголя

В субботу, 4 ноября, и во вторник 7-го, в центре Самары, где будут проходить День народного единства и парад Памяти, не будут продавать алкоголь. Правда, этот запрет будет действовать только на улицах вблизи площади Куйбышева, где развернутся все праздничные действия.
2 ноября 2017, 01:16
4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта

4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта

В Самаре 4 ноября пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.  По этому случаю, на ул. Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), на ул. Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской) будет частично запрещен проезд. По сообщению горадминистрации, на площади Куйбышева движение тоже 

30 октября 2017, 06:33
24 октября самарские спецназовцы отмечают профессиональный праздник

24 октября самарские спецназовцы отмечают профессиональный праздник

Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником военнослужащих 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова бригады специального назначения. Сейчас бригада дислоцируется в Тольятти. Её бойцы принимали участие в боевых действиях в Таджикистане и Чечне, в миротворческой миссии 

24 октября 2017, 05:39
В Самаре состоялась жеребьевка партий

В Самаре состоялась жеребьевка партий

Сегодня стало известно, в каком порядке в бюллетенях для голосования
перечислят кандидатов в депутаты Самарской губернской думы от разных партий. Областной избирком провел жеребьевку.

Шары с порядковыми номерами из лототрона доставали сами представители политических объединений. Результаты такие: под первым номером - 

16 августа 2016, 05:07
Дзюдоисты тянут жребий клубного чемпионата Европы

Дзюдоисты тянут жребий клубного чемпионата Европы

В пятницу, 19 декабря, в Самаре началась жеребьевка чемпионата Европы по дзюдо среди клубных команд "Золотая лига". В этом году турнир проходит в России и в Голландии. В Самаре встретятся восемь сильнейших мужских и семь женских команд. Турнир в формате 

19 декабря 2014, 04:12
УЕФА изменит «посев» при жеребьевке Лиги чемпионов

УЕФА изменит «посев» при жеребьевке Лиги чемпионов

Подтвердилась информация о том, что изменениям подвергнется процедура жеребьевки клубов в групповом этапе Лиги чемпионов. По мнению генерального секретаря организации Джанни Инфантино, это придаст новую динамику турниру. 

До сегодняшнего дня принцип деления клубов был следующим: на 4 корзины, в зависимости от 

10 октября 2014, 06:16
Виталий Мутко: «Первым из стадионов, которые должны быть построены к ЧМ-2018, станет арена в Самаре»

Виталий Мутко: «Первым из стадионов, которые должны быть построены к ЧМ-2018, станет арена в Самаре»

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко (на фото) рассказал, что первым из футбольных стадионов, которые должны быть построены специально к российскому чемпионату мира по футболу 2018 года, станет арена в Самаре. Глава федерального спортивного ведомства сообщил об этом на брифинге 

29 января 2014, 09:10
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