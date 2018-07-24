2 августа в Самаре начнется заключительный этап Кубка России по пляжному футболу. Площадкой для состязаний станет вторая очередь набережной. Футбольные баталии продлятся до 5 августа.
Стоит отметить, что самарская набережная считается одним из лучших мест для проведения подобных соревнований. В нашем городе они организуются уже в девятый раз.
Стоит отметить, что зрители смогут поддержать не только команды из других городов. За футбольный трофей поборются и пляжные «Крылья Советов».
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