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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» заключили контракт с Максимом Канунниковым

«Крылья Советов» заключили контракт с Максимом Канунниковым

Ряды «Крыльев Советов» пополнились новичком. Клуб подписал контракт с форвардом Максимом Канунниковым. Ранее он выступал за казанский «Рубин» и «СКА-Хабаровск».

За «Рубин» Канунников провел первую половину минувшего футбольного сезона Премьер-лиги. После расторжения контракта футболист перешел в хабаровский клуб, где 
18 июля 2018, 02:32
«Крылья Советов» завершают сбор в Австрии

«Крылья Советов» завершают сбор в Австрии

Футбольный клуб «Крылья Советов» завершает тренировочный предсезонный сбор в Австрии. Футболисты и тренеры расположились в местечке Гайнберг. На 18 число у них запланировано последнее занятие. Кроме того, команде предстоит сыграть два контрольных матча. Соперниками волжан станут два немецких клуба, выступающие 

18 июля 2018, 12:54
«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»

«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»

16 июля в рамках подготовки к молодежному первенству России по футболу самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч против «Сызрани-2003». Игра состоялась на стадионе «Кристалл».

Встреча для подопечных Владимира Кухлевского оказалась крайне неудачной. «Сызрань-2003» разгромила самарцев со счетом 4:0. Первые три гола 

17 июля 2018, 02:23
«Крылья Советов» договорились с новым техническим партнером

«Крылья Советов» договорились с новым техническим партнером

В предстоящем футбольном сезоне у «Крыльев Советов» будет новый технический партнер. Футболисты будут выступать в форме PUMA. Об этом рассказал финансовый директор «КС» Игорь Поваров.

По его словам, презентация экипировки состоится примерно за неделю до начала чемпионата России. После этого ее 

12 июля 2018, 12:53
В Самаре играет лучший вратарь российских пляжей

В Самаре играет лучший вратарь российских пляжей

Голкипер пляжной команды «Крылья Советов» Сергей Володин признан лучшим вратарем на Кубке России по пляжному футболу. На этом турнире самарцы заняли второе место.
 
В финале самарские футболисты уступили соперникам из Санкт-Петербурга – команде «Кристалл». Питерцы забил в ворота соперника 

11 сентября 2017, 07:10
Чемпионат России по пляжному футболу в Самаре открыли «Крылья Советов» и «Спартак»

Чемпионат России по пляжному футболу в Самаре открыли «Крылья Советов» и «Спартак»

В среду, 15 июня, в Самаре стартовал первый этап пляжной футбольной Суперлиги. Турнир открыли самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Волжане забили дважды – отличились Игорь Бриштель и Да Сильва. Однако столичные футболисты победили. Поражение «Крыльев» - 2:3. Сегодня, 16 

16 июня 2016, 09:42
Пляжные «Крылья Советов» обыграли в Самаре

Пляжные «Крылья Советов» обыграли в Самаре "Элмонт" и вышли в полуфинал

В Самаре завершился этап российской Суперлиги по пляжному футболу. Пляжные «Крылья Советов» принимали дома семь лучших команд страны. В четырех своих матчах самарцы одержали три победы.

Уступив столичному «Локомотиву» со счетом 2:5, в последнем матче «Крылья» победили подмосковный "Элмонт" 
1 сентября 2015, 09:32
В Самаре выявят 4 лучшие команды России по пляжному футболу

В Самаре выявят 4 лучшие команды России по пляжному футболу

В четверг, 27 августа, в Самаре стартует 3-й этап чемпионата России по пляжному футболу. Матчи пройдут на пляже на набережной Волги под Первомайским спуском.

Честь Самары будут отстаивать пляжные «Крылья Советов». Также выступят «Кристалл» из Санкт-Петербурга, «Джокер» из Новосибирска, 
26 августа 2015, 04:04
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