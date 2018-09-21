23 сентября в городе пройдет официальное закрытие летнего велосезона. Организатором мероприятия, по традиции, выступил клуб «ВелоСамара».
Стартовой точкой заезда станет площадь Славы. Сбор участников намечен на 9:00. После построения и инструктажа колонна выдвинется в путь. Маршрут пройдет через основные улицы Самары. Финишируют велосипедисты в горнолыжном комплексе «СОК».
Программа мероприятия в этом году насыщенная: один из основных блоков - IVй этап кубка «ВелоСамары» по кросс-кантри(КВС) 2018 под названием «Наркотикам - нет! Выбирай велосипед!», проводимый при поддержке департамента физической культуры и спорта г.о.Самара. Кроме того пройдут детские соревнования для беговелов и семейная эстафета.
Подробное расписание мероприятия:
09:00 - сбор на пл.Славы
09:30 - построение
09:45 - инструктаж
10:00 - старт колонны
12:00 - сбор всей колонны после подъемов Сорокиных хуторов напротив УСЦ "Чайка"
12:30-13:00 - прибытие на ГЛК "СОК"
13:30 - гонка беговелов, эстафеты, IV- этап КВС2018, а далее награждение победителей, "Самых-самых" и т.д.
18:00 завершение.
|
В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше
|
21 сентября 2018, 05:03
|
На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело
В отношении жителя областной столицы возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина приобрел лист …
|
21 сентября 2018, 03:30
|
В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре
В пятницу, 21 сентября, в областной столице остановилось движение троллейбусов на отрезке улицы Стара-Загора от Воронежской до проспекта Кирова. Оказалось, что грузовик оборвал электрический провод на этом участке и произошло короткое замыкание. Троллейбусы перестали перевозить пассажиров, движение остановилось. По информации …
|
21 сентября 2018, 02:43
|
В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова
|
21 сентября 2018, 02:16
|
В блогах: Велосезон открыт!
Тольяттинка Наталья Козловская поведала в "Фейсбуке", что в воскресенье в Автограде состоялось открытие летнего велосезона - 2018. "Около сотни велосипедистов вышли на прогулку вокруг парка Победы. А затем поехали по городу традиционным маршрутом. Несмотря на совсем не летнюю погоду, …
|
24 апреля 2018, 05:36
|
В блогах: холодом и серыми облаками велотольяттинцев на запугать
Блогер Наталья Козловская сообщила, что в прошедшие выходные в Тольятти торжественно закрыли летний велосезон. "Более 130 велосипедистов проехали 25 километров по улицам города. А через поляну, где финишировал пробег, с 11 часов утра до 4 вечера прошло около 500 …
|
29 сентября 2017, 09:24
|
В Самаре сорвалось открытие велосезона
Открытие велосезона в Самаре перенесли, сообщила городская администрация.
«Так как погода на 22 апреля совсем не радует, принято решение перенести открытие велосезона 2017 на 29 апреля», - пояснили организаторы.
В этом году велопробег стартует в 9:30 с площади Славы. Колонна велосипедистов проследует …
|
20 апреля 2017, 11:46
|
В блогах: как в Самаре закрыли велосезон
Блогер 63r рассказал про закрытие велосезона в Самаре, которое прошло 16 октября. "Велосипедисты собрались на последнюю покатушку на площади Куйбышева. Народу приехало прилично. Однако, если бы было потеплее, народу было бы еще больше. Двухколесная братия выруливала из каждого второго …
|
19 октября 2016, 09:35
|
В Москве закроется фабрика по производству Winston
|
31 июля 2015, 04:26
|
В Чехии закрыты три завода компании Skoda
Чешский автопроизводитель сообщил, что три завода - в Млада-Болеславе, Врхлаби и в Квасинах - временно закрыты на модернизацию и расширение. Производства снова заработают через две недели. Компания надеется, что успеет оптимизировать техобслуживание предприятия до 15 августа.
После проведения работ …
|
30 июля 2015, 04:17
|
Компания HP закрыла производство под Петербургом из-за нерентабельности
|
28 июля 2015, 02:38
|
В Самаре в конце июля закрывается Crazy Park
|
13 июля 2015, 05:19