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Материалы по теме:

В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше

В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше

С понедельника, 24 сентября, автобусы, следующие по маршруту № 47, будут выезжать раньше. Для удобства сотрудников предприятий, расположенных в Кировском и Промышленном районах, будет организовано по одному пробному утреннему рейсу по маршруту № 47 между Юнгородком и Хлебной площадью. Автобус 
21 сентября 2018, 05:03
На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

В отношении жителя областной столицы возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина приобрел лист 
21 сентября 2018, 03:30
В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В пятницу, 21 сентября, в областной столице остановилось движение троллейбусов на отрезке улицы Стара-Загора от Воронежской до проспекта Кирова. Оказалось, что грузовик оборвал электрический провод на этом участке и произошло короткое замыкание. Троллейбусы перестали перевозить пассажиров, движение остановилось. По информации 
21 сентября 2018, 02:43
В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова

В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова

В областной столице до 23:00 субботы, 29 сентября, ограничено движение транспорта по улице имени Академика Кузнецова напротив дома № 15 в поселке Управлеченский. Как пояснили в горадминистрации, это сделано ради безопасности участников дорожного движения -  сейчас на этом месте ведется 
21 сентября 2018, 02:16
В блогах: Велосезон открыт!

В блогах: Велосезон открыт!

Тольяттинка Наталья Козловская поведала в "Фейсбуке", что в воскресенье в Автограде состоялось открытие летнего велосезона - 2018. "Около сотни велосипедистов вышли на прогулку вокруг парка Победы. А затем поехали по городу традиционным маршрутом. Несмотря на совсем не летнюю погоду, 
24 апреля 2018, 05:36
В блогах: холодом и серыми облаками велотольяттинцев на запугать

В блогах: холодом и серыми облаками велотольяттинцев на запугать

Блогер Наталья Козловская сообщила, что в прошедшие выходные в Тольятти торжественно закрыли летний велосезон. "Более 130 велосипедистов проехали 25 километров по улицам города. А через поляну, где финишировал пробег, с 11 часов утра до 4 вечера прошло около 500 
29 сентября 2017, 09:24
В Самаре сорвалось открытие велосезона

В Самаре сорвалось открытие велосезона

Открытие велосезона в Самаре перенесли, сообщила городская администрация.

«Так как погода на 22 апреля совсем не радует, принято решение перенести открытие велосезона 2017 на 29 апреля», - пояснили организаторы.

В этом году велопробег стартует в 9:30 с площади Славы. Колонна велосипедистов проследует 

20 апреля 2017, 11:46
В блогах: как в Самаре закрыли велосезон

В блогах: как в Самаре закрыли велосезон

Блогер 63r рассказал про закрытие велосезона в Самаре, которое прошло 16 октября. "Велосипедисты собрались на последнюю покатушку на площади Куйбышева. Народу приехало прилично. Однако, если бы было потеплее, народу было бы еще больше. Двухколесная братия выруливала из каждого второго 
19 октября 2016, 09:35
В Москве закроется фабрика по производству Winston

В Москве закроется фабрика по производству Winston

В Москве прекращается работа завода по производству сигаретной продукции Winston. Владельцы объясняют это снижением продаж продукции.

В 2014 году россияне купили на 1,5 миллиарда пачек сигарет меньше, чем в 2013-м. По мнению аналитиков, в первую очередь это связано с 
31 июля 2015, 04:26
В Чехии закрыты три завода компании Skoda

В Чехии закрыты три завода компании Skoda

Чешский автопроизводитель сообщил, что три завода - в Млада-Болеславе, Врхлаби и в Квасинах - временно закрыты на модернизацию и расширение. Производства снова заработают через две недели. Компания надеется, что успеет оптимизировать техобслуживание предприятия до 15 августа.

После проведения работ 
30 июля 2015, 04:17
Компания HP закрыла производство под Петербургом из-за нерентабельности

Компания HP закрыла производство под Петербургом из-за нерентабельности

8 июля американской Hewlett-Packard было окончательно ликвидировано ООО "Хьюлетт-Паккард Фэктори".
28 июля 2015, 02:38
В Самаре в конце июля закрывается Crazy Park

В Самаре в конце июля закрывается Crazy Park

Детский развлекательный центр Crazy Park прекращает работать в Самаре. Информация об этом появилась накануне в сообществе компании в социальных сетях.
 
Заведение, расположенное в ТРК "Космопорт", проработает еще две недели, до 28 июля. В сообщении отмечается, что владельцы игровых карт смогут 
13 июля 2015, 05:19
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