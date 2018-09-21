В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше С понедельника, 24 сентября, автобусы, следующие по маршруту № 47, будут выезжать раньше. Для удобства сотрудников предприятий, расположенных в Кировском и Промышленном районах, будет организовано по одному пробному утреннему рейсу по маршруту № 47 между Юнгородком и Хлебной площадью. Автобус …