25 мая в Самаре пройдут «Дизайн-выходные» — крупнейшее дизайн-событие этого года, в котором, предположительно, примут участие более 1000 дизайнеров и арт-директоров из России и ближнего зарубежья.
«Дизайн-выходные» — это образовательная миссия российского дизайн-сообщества, которая проходит в формате открытых образовательных конференций в различных регионах России.
За 7 лет существования проекта прошло уже 30 мероприятий в 22 городах России, в которых приняли участие более 200 ведущих российских экспертов в области дизайна и более 15 000 слушателей.
«Дизайн-выходные» принципиально некоммерческий проект: слушатели участвуют в мероприятиях бесплатно, а спикеры не получают никаких гонораров. Основные принципы проекта: открытый и честный обмен знаниями между профессионалами, развитие дизайн-отрасли в регионах, консолидация и развитие российского дизайн-сообщества в целом.
Инициатором проведения мероприятий выступают региональные дизайн-сообщества при поддержке местных администраций и бизнеса.
Программа мероприятия в Самаре будет насыщенной и разнообразной.
Ключевая тема: «Дизайн как инструмент развития».
Институты развития дизайна, территориальный брендинг, дизайн как фактор повышения экспортного потенциала и дизайн упаковки, промышленный дизайн, дизайн, основанный на данных.
Также будет рассмотрена тема развития Самарской агломерации. И традиционные для «Дизайн-выходных» темы из сферы графического, цифрового, промышленного и предметного дизайна, менеджмента и теории дизайна.
В качестве спикеров заявлено уже более 30 ведущих специалистов в сфере дизайна и урбанистики, среди которых Артём Геллер (Генеральный директор Лаборатории Артёма Геллера, создатель сайтов Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы и др.), Митя Осадчук (Креативный директор Mail.Ru Group), Владимир Зимин (Дизайн-директор Почты России) Сергей Гальцев (Креативный директор и куратов курса Madebymad и Британская высшая школа дизайна) и многие другие.
Уже зарегистрировались более 600 человек.
Аудитория мероприятия - это молодые профессионалы в сфере дизайна и смежных индустрий в возрасте 25–45 лет. В рамках события состоится более 30 лекций, мастер-классов, круглых столов и дискуссий. Все мероприятия открыты и бесплатны для участия.
Активную поддержку мероприятию оказывает Правительство Самарской области.
Зарегистрироваться на мероприятие и следить за программой можно здесь.
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Дата: 25 мая (начало в 11:00 завершение в 19:00)
Адрес: ул. Самарская, 110 (отель LOTTE)