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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Игроки БК «Самара» завершат регулярный чемпионат Суперлиги на Дальнем Востоке

Игроки БК «Самара» завершат регулярный чемпионат Суперлиги на Дальнем Востоке

Во вторник, 14 марта, игроки баскетбольного клуба «Самара» во Владивостоке проведут матч с местным «Спартаком-Приморье». После этого самарцы отправятся в Южно-Сахалинск. Там 17 марта волжане завершат регулярный чемпионат Суперлиги матчем с «Сахалином».
 
Не исключено, что в ¼ финала БК 

13 марта 2017, 04:03
Команда БК «Самара» вышла в «Финал восьми» Детско-юношеской лиги

Команда БК «Самара» вышла в «Финал восьми» Детско-юношеской лиги

В течение минувшей недели в подмосковном городе Чехов проходил второй тур полуфинального этапа первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги. В десяти матчах команда баскетбольного клуба «Самара» - «Самара-ДЮБЛ» одержала восемь побед и уступила лишь ЦСКА. Самарцы разместились на второй строчке в группе 

13 марта 2017, 11:11
Баскетболисты «Самары» победили в Рязани

Баскетболисты «Самары» победили в Рязани

В воскресенье, 5 марта, игроки БК «Самара» провели выездной матч чемпионата Суперлиги. Играли в гостях у «Рязани». Самарцы победили со счетом 80:59. Самым результативным игроком в самарской команде стал Евгений Фидий. Он добыл 13 очков.
 
Победа в Рязани позволила 

6 марта 2017, 03:34
Баскетбольный клуб «Самара» последний матч зимы завершил победой

Баскетбольный клуб «Самара» последний матч зимы завершил победой

В воскресенье, 26 февраля, в заключительном домашнем поединке регулярного чемпионата Суперлиги, БК «Самара» не стал прощать столичный клуб МБА за ошибки в обороне и победил со счетом 73:65. Самарцы завладели инициативой с самого начала матча, а в середине второй четверти 

27 февраля 2017, 02:57
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