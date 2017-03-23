Игроки БК «Самара» проведут первые матчи плей-офф Суперлиги против команды «Спартак-Приморье» из Владивостока. Матчи состоятся 26 и 27 марта. 30 марта самарцы отправятся в гости к своему сопернику, там же, если потребуется, пройдет еще одна игра. При необходимости 3 апреля в Самаре будет организован пятый матч серии.
Самарцы и приморцы в нынешнем сезоне уже встречались дважды и обменялись домашними победами.
Две ближайшие встречи состоятся на площадке «МТЛ Арена». 26 марта начало игры в 18:00, 27 марта — в 19:00. Вход для болельщиков свободный.
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