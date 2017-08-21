С 19 по 22 сентября в Самаре состоятся одни из крупнейших российских соревнований по кибербезопасности. 16 команд сразятся за звание лучших. В этом году впервые проект поддержало Министерство иностранных дел Российской Федерации.
VolgaCTF - одни из крупнейших ежегодных соревнований в области информационной безопасности. Проходят при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области и института информатики, математики и электроники Самарского университета. Формат - традиционный для специалистов в сфере кибербезопастности - Capture the flag. Команды состязаются в защите собственных ресурсов, а так же в поиске уязвимостей у ресурсов противника. Состязания проходят в два тура - заочный отбор и очный финал.
За право побороться за кубок весной этого года сражались более 1000 команд со всего мира. В финале соревнований в столице 63 региона примут участие команды из Самары, Москвы, Пензы, Саратова, Чебоксар, Томска, Екатеринбурга, Новосибирска, Швейцарии, США и Португалии.
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