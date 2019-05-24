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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 

24 мая 2019, 04:36
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В среду, 22 мая, под колеса легковушки в Тольятти угодил ребенок. Примерно в 19:00 водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по парковочной площадке. При выезде на улице Дзержинского в районе дома № 16а он сбил 11-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть 
23 мая 2019, 04:21
В Самаре в детский сад забрела косуля

В Самаре в детский сад забрела косуля

В столице 63-го региона на территорию детского № 78 на улице Ташкентской забрел дикий зверь - очевидцы увидели испуганную косулю. По словам руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктора Трусова, сотрудники детского сада позвонили в ведомство, им рекомендовали завести 
23 мая 2019, 11:23
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая 
23 мая 2019, 10:35
В Самаре выпускники не запустят в небо 5 тысяч воздушных шаров

В Самаре выпускники не запустят в небо 5 тысяч воздушных шаров

В пятницу, 24 мая, в школах Самары пройдут Последние звонки. Первоначально организаторы анонсировали запуск 5 тысяч белых воздушных шаров в небо на площади Славы, но сейчас от этой идеи отказались. Неравнодушные жители были обеспокоены, как акция отразится на экологии, 
22 мая 2019, 02:01
24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

24 мая всех школьников-выпускников ожидает большой праздник – «Последний звонок». Основные торжества развернутся на площади Славы. В связи с этим, в некоторых районах города будет полностью запрещена продажа алкогольной продукции.

Ограничения будут действовать в границах следующих улиц:

Волжский проспект от Студенческого переулка 

20 мая 2019, 03:25
В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В пятницу, 24 мая, в школах областной столицы пройдут Последние звонки для учащихся 11 классов. Как рассказала на заседании комитета по образованию в городском парламенте руководитель департамента образования Самары Елена Чернега, масштабный праздник состоится на склоне у площади Славы — 
17 мая 2019, 11:05
В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки

В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки

В этом году важное мероприятие для самарских выпускников - Последний звонок в школах перенесут на два дня, то есть с 22 на 24 мая. 

- В связи с проведением в Самаре 22 мая большого футбольного мероприятия принято решение о переносе 
14 мая 2019, 10:05
Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре

Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре

В Самаре 24 мая состоится городской праздник «Последний звонок» и торжественное шествие выпускников школ. В нем примут участие более 2 тысяч 800 одиннадцатиклассников и педагогов. Шествие начнется в 14 часов на улице Ленинградской. Учителя и школьники пройдут от Молодогвардейской до 

16 мая 2018, 01:29
За что самарцев выгнали с ЕГЭ?

За что самарцев выгнали с ЕГЭ?

Удалили в этом году с единого госэкзамена 14 человек. Большинство нарушений - использование сотовых телефонов и шпаргалок. 9 нарушителей сдавали обязательные предметы. Это значит, что в этом году они не получат дипломы. И уже начала работать процедура апелляции. Времени, чтобы 
5 июля 2017, 07:00
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Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

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