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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»
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23 мая 2019, 04:21
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В Самаре в детский сад забрела косуля
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23 мая 2019, 11:23
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В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
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23 мая 2019, 10:35
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В Самаре выпускники не запустят в небо 5 тысяч воздушных шаров
В пятницу, 24 мая, в школах Самары пройдут Последние звонки. Первоначально организаторы анонсировали запуск 5 тысяч белых воздушных шаров в небо на площади Славы, но сейчас от этой идеи отказались. Неравнодушные жители были обеспокоены, как акция отразится на экологии, …
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22 мая 2019, 02:01
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24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя
24 мая всех школьников-выпускников ожидает большой праздник – «Последний звонок». Основные торжества развернутся на площади Славы. В связи с этим, в некоторых районах города будет полностью запрещена продажа алкогольной продукции.
Ограничения будут действовать в границах следующих улиц:
Волжский проспект от Студенческого переулка …
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20 мая 2019, 03:25
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В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров
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17 мая 2019, 11:05
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В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки
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14 мая 2019, 10:05
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Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре
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16 мая 2018, 01:29
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За что самарцев выгнали с ЕГЭ?
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5 июля 2017, 07:00
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