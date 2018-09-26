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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки

Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки

В среду ночью, 26 сентября, произошел крупный пожар в селе Усолье Шигонского района. Сигнал о возгорании на улице Набережной поступил дежурному в 0:35. На место событий выехали 6 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. Оказалось, что горит частный 
26 сентября 2018, 10:49
Американская туристка чуть не убила дроном итальянца

Американская туристка чуть не убила дроном итальянца

Американская туристка получила проблемы с итальянской полицией после неудачного запуска дрона. Инцидент произошел 22 сентября в Милане. 31-летняя американка запустила коптер над площадью Дуомо. Аппарат летел на опасно низкой высоте. В итоге он задел случайного прохожего. Мужчина получил травмы, и 

25 сентября 2018, 01:11
В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК

В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК

Стало известно о несчастном случае в Сызрани. В прошлую пятницу, 21 сентября, кровельщики ООО «Управляющая компания «Центр» проводили опилку деревьев. Но внезапно стрела гидроподъемника сломалась и вместе с люлькой, в которой находились люди, упала на землю. Один из кровельщиков с 
25 сентября 2018, 10:24
В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку

В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку

В понедельник, 24 сентября, на станции Яблочная пенсионер едва не погиб, попав под поезд. В половине десятого утра 81-летний житель областной столицы переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу. В этот момент ехала электричка, она задела пенсионера. Пострадавший был доставлен в 
25 сентября 2018, 08:24
В Самаре перекроют три дороги

В Самаре перекроют три дороги

Для проведения ремонтных работ на территории города будет перекрыто движение на нескольких улицах. Это необходимо для обеспечения безопасности. Ограничения будут действовать на следующих участках:

- до 08:00 22 сентября - по улице Средне-Садовая в районе пересечения с улицей Победы (по нечетной 

21 сентября 2018, 01:33
Между Самарой и Казанью пустят новый поезд

Между Самарой и Казанью пустят новый поезд

Зимой новый поезд будет курсировать между Самарой и Казанью. Состав №126\125 выйдет на линию 9 декабря, билеты на него уже появились в продаже.

Поезд будет следовать по маршруту Москва-Самара-Казань-Москва. Стоимость билетов в купейном вагоне начинается от 3969 рублей.

Из Самары состав будет 

17 сентября 2018, 01:13
В Самаре изменится схема движения троллейбуса №7

В Самаре изменится схема движения троллейбуса №7

В Самаре на два дня изменится схема движения троллейбусов №7. Это связано с ремонтными работами, которые будут проводить на улице Победы в областном центре сотрудники  «Т Плюс». Движение электрического общественного транспорта будет невозможно по нечетной стороне Победы от дома №79 

14 сентября 2018, 04:23
Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу

Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу

Росавтодор рассмотрел концессионный проект по строительству нового моста через волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5. Заявка была одобрена и отправлена на дальнейшее обсуждение на заседании Межведомственной комиссии при 
6 сентября 2018, 03:30
В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

Во вторник, 24 июля, в шестом часу вечера на пересечении улицы Грозненской и Пугачевского тракта в Куйбышевском районе Самары столкнулись автобус ПАЗ и ВАЗ-2110. Это произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Различные травмы получили пять участников аварии.

В «десятке» 
25 июля 2018, 09:04
Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти

Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти

В пятницу, 6 июля, в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. На пересечении улицы Карбышева и Мира неподалеку от ТЦ «Апельсин» столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и отечественная «десятка». Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Происшествия Тольятти», от сильного удара 
6 июля 2018, 11:09
Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло 
4 июля 2018, 09:47
Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

В Самаре в пятницу, 22 июня, на Московском шоссе произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта и кареты скорой помощи. Утром три машины столкнулись «паровозиком» возле станции метро «Московская». В результате скорая помощь оказалась зажата между маршруткой и микроавтобусом Fiat. 
22 июня 2018, 02:57
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