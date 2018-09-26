26 сентября в Самаре произошел инцидент с общественным транспортом. Во время движения задымился дачный автобус №157. Машину сразу же остановили, а перепуганных пассажиров вывели на улицу.
Очевидцы сразу сообщили о произошедшем в Twiiter, добавив, что люди не могли дождаться следующего автобуса около 40 минут. Диспетчеры дать вразумительный ответ по ситуации не смогли.
Через некоторое время инцидент прокомментировали представители Дептранса. «В автобусе было задымление из-за того, что масло попало на двигатель. Пассажиры были вывезены, задержка составила около 40 минут», - сообщили в ведомстве.
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