«Маршрутки» номер 1 и 210 перестали ездить в Самаре С 29 октября в Самаре прекратили ездить маршрутные такси №1 и №210. Сделано это было по инициативе перевозчиков без уведомления профильного департамента. Для того, чтобы компенсировать отсутствие машин на линиях, было принято решение выделить дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах Так, на …