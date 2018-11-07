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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 06.11.2018  
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Материалы по теме:

В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

Во вторник, 6 ноября, произошла авария с пострадавшими в Кинеле. В 18:50 29-летний водитель ехал на машине «Газель 277501» по улице Чехова в направлении Орджоникидзе. Как сообщили в региональном ГУ МВД, шофер сбил 81-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина пересекала проезжую часть 
7 ноября 2018, 01:32
В Самаре зимой откроется новый кинотеатр

В Самаре зимой откроется новый кинотеатр

До конца этого года в Самаре пополнится список кинотеатров: новый откроется на третьем этаже торгового центра «Эль Рио» на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе. Планируется, что он заработает уже зимой, до конца 2018 года. В ZOOM Cinema сделают девять 
7 ноября 2018, 01:10
В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон -  общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции. 
 
Только за 9 месяцев 2019 
7 ноября 2018, 10:50
17-летний самарец «сдал» отца силовикам

17-летний самарец «сдал» отца силовикам

В полицию обратился 17-летний юноша, житель одного из сел Богатовского района. Он рассказал, что проживающий вместе с ним отец избил его и угрожал убийством. Юноша уверял полицейских, что не сомневается - родственник его убьет.

Правоохранители отправились по вызову и 
7 ноября 2018, 12:14
В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре по просьбам жителей домов по улице Солнечной изменилось расписание автобуса №61. До 9 ноября в тестовом режиме организован дополнительный утренний рейс. Автобус будет выезжать в 06:00 от остановки «Улица XXII Партсъезда». Он будет двигаться в сторону «ТЦ «Колизей», 
1 ноября 2018, 04:36
«Маршрутки» номер 1 и 210 перестали ездить в Самаре

«Маршрутки» номер 1 и 210 перестали ездить в Самаре

С 29 октября в Самаре прекратили ездить маршрутные такси №1 и №210. Сделано это было по инициативе перевозчиков без уведомления профильного департамента. Для того, чтобы компенсировать отсутствие машин на линиях, было принято решение выделить дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах

Так, на 

30 октября 2018, 10:54
В Самаре закупят автобусы на 600 млн рублей

В Самаре закупят автобусы на 600 млн рублей

В следующие два года в Самаре направят почти 600 млн рублей на закупку автобусов. Соответствующую поправку в программу развития пассажирского транспорта внесла мэрия города. Согласно документу, в 2019 году на оплату 43 ЛиАЗов, взятых в лизинг, потратят 297 млн рублей, 
23 октября 2018, 08:31
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