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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре пристав за взятку обещала «простить» 45 млн рублей долгов за коммуналку

В Самаре пристав за взятку обещала «простить» 45 млн рублей долгов за коммуналку

Советский следственный отдел Самары завел уголовное дело в отношении судебного пристава–исполнителя ОСП Кировского района УФССП России по Самарской области. Эту женщину обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в прошлом году подозреваемая получила от некоего человека 80 тысяч рублей - 
8 февраля 2019, 05:55
Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Стали известны подробности аварии, которая произошла накануне, 7 февраля, в районе Постникова оврага в Самаре. В 14:10 28-летний водитель иномарки Chevrolet ехал по Ново-Садовой в сторону улицы Новомайской. По информации полицейских, в какой-то момент автомобилист не смог обеспечить контроль за 
8 февраля 2019, 04:37
В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

Пассажирам троллейбусов № 16 и трамваев № 15 придется привыкать к новшеству - в течение трех месяцев в них не будут работать кондукторы. Как отметили в горадминистрации, транспортники хотят протестировать бескондукторную систему оплаты проезда. Обилечивать пассажиров будут водители, а чтобы 
8 февраля 2019, 04:12
В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В четверг, 7 февраля, в Самарской области произошло столкновение легковушки и грузовика. В 19:20 в условиях снегопада 44-летний водитель «Лада Ларгус» ехал со стороны областной столицы в направлении Москвы. Он не сумел справиться с управлением, и его машина врезалась в 
8 февраля 2019, 02:52
В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

Один из жителей Самары обратился к министру транспорта и автомобильных дорог в Самарской области Ивану Пивкину с предложением объявлять остановки в общественном транспорте Самары на двух языках - русском и английском. 
 
«Есть предложение по внедрению объявлений остановок в транспорте на английском 
8 февраля 2019, 12:02
В Самаре ограничат движение транспорта

В Самаре ограничат движение транспорта

В субботу, 9 февраля, в день проведения 37-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» временно ограничат движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского до улицы Сергея Лазо и по дороге на Лесное кладбище от Красноглинского шоссе до учебно-спортивного центра «Чайка», 

5 февраля 2019, 11:08
В Самаре пустили новый автобус до Управленческого

В Самаре пустили новый автобус до Управленческого

С пятницы, 1 февраля, в областной столице увеличили число маршрутов, следующих в Красноглинский район. Теперь до поселка Управленческий курсирует автобус № 51к, который начинает движение от станции метро «Кировская». Он начинает свою работу в 06:10. Последний рейс будет прибывать на 
1 февраля 2019, 01:20
В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7

В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7

С пятницы, 1 февраля, в будние дни вместо трамвайного маршрута № 14 «Проспект Кирова - стадион «Самара Арена» перевозить пассажиров до спортивного объекта будет трамвай № 7. Ранее он курсировал от станции метро «Победа» до Барбошиной поляны, а теперь продляется 
1 февраля 2019, 09:45
Из-за «Лыжни России» в Самаре перекроют дороги

Из-за «Лыжни России» в Самаре перекроют дороги

В субботу, 10 февраля в Самаре в очередной раз пройдет традиционный спортивный праздник «Лыжня России». В связи с этим мероприятием некоторые неудобства придется потерпеть автомобилистам. С 08:00 до 16:00 будет перекрыто движение по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы 

2 февраля 2018, 09:01
В Самаре автобусы 50 и 1 будут ходить чаще

В Самаре автобусы 50 и 1 будут ходить чаще

В Самаре увеличено число рейсов автобуса №50, в вечернее время сократится интервал движения автобусов по маршруту №1, сообщили в городском департаменте транспорта. Сообщение опубликовано в социальной сети «Твиттер» после жалобы жителей на проблемы с транспортом в поселке Красная Глинка.

«Сократили рейсы 

25 января 2018, 03:49
По Красной Глинке разгуливает изголодавшаяся рысь

По Красной Глинке разгуливает изголодавшаяся рысь

Жители поселка боятся за свою жизнь и жизнь детей, если им придется столкнуться с хищником на улице, пишет Прогород со ссылкой на очевидцев.
 
«Рысь гуляет уже две недели без хозяина, чем она питается?», «Рысь может не есть месяц 
5 ноября 2017, 05:57
В Самарской области 80-летний рыбак застрял ночью в грязи

В Самарской области 80-летний рыбак застрял ночью в грязи

Пенсионер возвращался с рыбалки на автомобиле и застрял на грунтовой дороге у села Калиновка.

К спасателям рыбак обратился, поняв, что помощи ждать больше неоткуда. На дворе стояла глубокая ночь, и на проезжей части не было никого, кто мог бы 
25 сентября 2017, 10:26
В блогах: тепло для жителей Красной Глинки подорожало на 1000 рублей

В блогах: тепло для жителей Красной Глинки подорожало на 1000 рублей

Блогер Илья Круговой сообщает, что "жители Красной Глинки готовы едва ли не к бунту". "Причина - сумма в квитках за тепло примерно на тысячу рублей стала больше. Есть там и бизнесмены с известными фамилиями и кое-кто из чиновников. Скоро 
15 декабря 2016, 07:01
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