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В Самаре пристав за взятку обещала «простить» 45 млн рублей долгов за коммуналку
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8 февраля 2019, 05:55
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Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре
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8 февраля 2019, 04:37
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В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15
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8 февраля 2019, 04:12
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В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик
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8 февраля 2019, 02:52
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В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках
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8 февраля 2019, 12:02
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В Самаре ограничат движение транспорта
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5 февраля 2019, 11:08
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В Самаре пустили новый автобус до Управленческого
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1 февраля 2019, 01:20
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В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7
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1 февраля 2019, 09:45
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Из-за «Лыжни России» в Самаре перекроют дороги
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2 февраля 2018, 09:01
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В Самаре автобусы 50 и 1 будут ходить чаще
В Самаре увеличено число рейсов автобуса №50, в вечернее время сократится интервал движения автобусов по маршруту №1, сообщили в городском департаменте транспорта. Сообщение опубликовано в социальной сети «Твиттер» после жалобы жителей на проблемы с транспортом в поселке Красная Глинка.
«Сократили рейсы …
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25 января 2018, 03:49
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По Красной Глинке разгуливает изголодавшаяся рысь
Жители поселка боятся за свою жизнь и жизнь детей, если им придется столкнуться с хищником на улице, пишет Прогород со ссылкой на очевидцев.
«Рысь гуляет уже две недели без хозяина, чем она питается?», «Рысь может не есть месяц …
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5 ноября 2017, 05:57
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В Самарской области 80-летний рыбак застрял ночью в грязи
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25 сентября 2017, 10:26
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В блогах: тепло для жителей Красной Глинки подорожало на 1000 рублей
Блогер Илья Круговой сообщает, что "жители Красной Глинки готовы едва ли не к бунту". "Причина - сумма в квитках за тепло примерно на тысячу рублей стала больше. Есть там и бизнесмены с известными фамилиями и кое-кто из чиновников. Скоро …
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15 декабря 2016, 07:01
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