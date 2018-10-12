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В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей
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12 октября 2018, 02:34
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В Самарской области охранник зарезал жену из ревности
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12 октября 2018, 02:13
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В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо
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12 октября 2018, 01:18
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Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина
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12 октября 2018, 12:03
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Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого
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12 октября 2018, 11:48
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Кровавое месиво: в Самарской области легковушка сбила телят и улетела в кювет
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11 октября 2018, 08:50
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В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111
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11 октября 2018, 03:29
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В Жигулевске пьяный лихач протаранил фонарный столб
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11 октября 2018, 02:41
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В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал
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11 октября 2018, 08:56