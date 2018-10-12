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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей

В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей

На подъездах домов в Самаре и Тольятти энергетики разместят объявления о том, кто из собственников жилья сколько должен за горячую воду и тепло. Кроме того, в офисах продаж и обслуживания появятся плакаты, которые расскажут неплательщикам, какие печальные перспективы их ждут. 
12 октября 2018, 02:34
В Самарской области охранник зарезал жену из ревности

В Самарской области охранник зарезал жену из ревности

В Самарской области возбуждено уголовное дело из-за жестокого убийства. Жительница села Спасское из Приволжского района заглянула утром к своей соседке, нашла ее мертвой, и тут же позвонила в полицию. Как рассказали в региональном ГУ МВД, в доме был еще и 
12 октября 2018, 02:13
В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо

В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо

К концу рабочей недели в Самарской области воздушная масса начала поступать с северных широт и в регионе заметно похолодало. В выходные синоптики обещают облачную, с прояснениями погоду без осадков, ветер со скоростью 5-10 м/с и явное понижение температур, если сравнивать 
12 октября 2018, 01:18
Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Вечером в четверг, 11 октября, произошел пожар в селе Верхнее Санчелеево в Ставропольском районе. В СНТ «Яблочко» на 8-ой улице  горела кровля жилого дома на площади 42 квадратных метра. На место событий выехали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две 
12 октября 2018, 12:03
Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого

Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого

В пятницу, 12 октября, в Общественной палате Самарской области дискутируют о том, имя какого известного человека нужно присвоить самарскому аэропорту. Напомним, что речь идет не о смене названия, а о присвоении дополнительного наименования. Среди вариантов имена Льва Толстого, Сергея Королева, 
12 октября 2018, 11:48
Кровавое месиво: в Самарской области легковушка сбила телят и улетела в кювет

Кровавое месиво: в Самарской области легковушка сбила телят и улетела в кювет

В четверг вечером, 11 октября, на выезде из поселка Варламово в Сызранском районе произошла авария. Примерно в 18:30 «Лада Приора» ехала со стороны трассы М-5 «Урал» и сбила двух телят. По словам очевидцев, легковушка улетела в кювет, а животные погибли 
11 октября 2018, 08:50
В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111

В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111

В среду, 10 октября, произошла авария в Тольятти. В 13:10 35-летняя женщина ехала на иномарке «Тойота Камри» по улице Свердлова со стороны Автостроителей. Когда автоледи разворачивалась вне перекрестка, она не уступила дорогу встречному транспортному средству, и ее машина столкнулась с 
11 октября 2018, 03:29
В Жигулевске пьяный лихач протаранил фонарный столб

В Жигулевске пьяный лихач протаранил фонарный столб

Ночью в среду, 10 октября, произошла авария в Жигулевске. 35-летний водитель решил прокатиться пьяным в иномарке «Шевроле Лачетти». Он ехал со стороны улицы Ленина в направлении Фрунзе, когда превысил скорость и не смог справиться с управлением. Лихач вписался в световую 
11 октября 2018, 02:41
В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал

В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал

В Чапаевске разыскивается водитель, который сбил человека и тут же покинул место аварии. Рано утром во вторник, 9 октября, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд напротив дома № 100 по улице Ленина. Под колесами его легковушки оказался 19-летний парень, 
11 октября 2018, 08:56
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