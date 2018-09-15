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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Тольяттинец жестоко избил свою сожительницу за отказ идти за «бухлом»

Тольяттинец жестоко избил свою сожительницу за отказ идти за «бухлом»

Уже изрядно «принявшему на грудь» мужчине показалось «мало», и он послал женщину за «добавкой». Она отказалась. Сожитель дал волю кулакам.

В полицию Тольятти поступило сообщение из больницы, в которую за помощью с телесными повреждениями обратилась местная 44-летняя жительница.
 
25 августа 2018, 02:39
Тольяттинка приревновала сожителя к соседке и написала на него заявление в полицию

Тольяттинка приревновала сожителя к соседке и написала на него заявление в полицию

Накануне в полицию Тольятти обратилась за помощью 27-летняя местная жительница. Она пожаловалась на своего сожителя. По ее словам, молодой человек избил и обокрал девушку, забрав мобильный телефон.
Полицейские стали проверять информацию.

«Дома у этой пары участковые – частые гости, - передает 

2 мая 2018, 03:50
Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой

Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой

Житель Сызрани был сильно избит неизвестными лицами и во время транспортировки в больницу уже был без сознания, передает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на источники в медучреждении.
 
По данным портала, утром 19 апреля, очевидцы с улицы Новостроящейся вызвали «скорую» для 
22 апреля 2018, 01:50
«Это мой мужик!»: Самарчанка из ревности ударила табуретом по голове свою подругу

«Это мой мужик!»: Самарчанка из ревности ударила табуретом по голове свою подругу

На днях в дежурную часть полиции Приволжского района поступило сообщение из местной ЦРБ о госпитализации с травмой головы 30-летней женщины.
 
Для выяснения всех обстоятельств случившегося в медчреждение, а также по адресу, откуда была доставлена пострадавшая, выехали сотрудники ОВД.
 
25 марта 2018, 01:25
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