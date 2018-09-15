Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой передает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на источники в медучреждении.



По данным портала, утром 19 апреля, очевидцы с улицы Новостроящейся вызвали «скорую» для … Житель Сызрани был сильно избит неизвестными лицами и во время транспортировки в больницу уже был без сознания,По данным портала, утром 19 апреля, очевидцы с улицы Новостроящейся вызвали «скорую» для