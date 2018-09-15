На днях из одного медучреждений Самары в полицию поступило сообщение об поступлении пенсионерки с травмой головы, которую она получила в ходе семейного конфликта, информирует ГУ МВД по Самарской области.
Соседи по дому на проспекте Карла Маркса рассказали участковому уполномоченному, что из квартиры пострадавшей доносились крики. 58-летняя дочь призналась, что ссора действительно была.
Конфликт случился из-за того, что дочь злоупотребляет алкоголем. Престарелая мать пыталась наставить непутевое 58-летнее «дитя» на «путь истинный». Дочь взяла керамическую тарелку и запустила в голову "наставнице".
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.
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