В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских Как минимум двое сотрудников самарской полиции пострадали в эту среду в результате нападения. Молодой человек оказал сопротивление при задержании, нанес им ножевые ранения и скрылся. Областной главк МВД сообщает приметы злоумышленника: мужчина похож на выходца из Средней Азии, на вид …