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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Жители Безымянки ждут тепла

Жители Безымянки ждут тепла

В пятницу, 20 октября, температура в батареях у жителей Безымянки понизилась. Речь идет о потребителях с улиц Калинина, Физкультурной и Красных Коммунаров.  Теплоснабжение объектов осуществляется в статическом режиме, сообщили в «ПТС». Причина – дефект запорной арматуры на сетевом подогревателе, выявленный 

20 октября 2017, 05:24
Самарец в состоянии стресса стрелял в полицейского

Самарец в состоянии стресса стрелял в полицейского

На 32-летнего самарца заведено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». По данным силовиков, подозреваемый с балкона многоэтажки стрелял в сотрудника полиции, старшего сержанта 1975 года рождения. Инцидент произошел в Промышленном районе Самары в прошлую пятницу, 22 

27 сентября 2017, 11:14
Беглецу, ранившему полицейских, пришла весть от родителей

Беглецу, ранившему полицейских, пришла весть от родителей

История о нападении на двух самарских полицейских получила продолжение. Как уже сообщала «ТЕРРА», 2 августа оперативники задерживали 24-летнего мужчину. Тот оказал сопротивление и ранил силовиков ножом. Злоумышленник сбежал. Полицейские попали в больницу с ранениями грудной клетки. Уголовное дело заведено по 
3 августа 2017, 06:02
Где прячется «мясник», пытавшийся зарезать самарских полицейских?

Где прячется «мясник», пытавшийся зарезать самарских полицейских?

В Самаре в отношении мужчины, ранившего двоих полицейских, возбуждено уголовное дело - за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По информации следователей, подозреваемому 24 года.

Инцидент произошел 2 августа примерно в 14 часов, сообщили в СУ СК России по 
3 августа 2017, 02:30
В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских

В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских

Как минимум двое сотрудников самарской полиции пострадали в эту среду в результате нападения. Молодой человек оказал сопротивление при задержании, нанес им ножевые ранения и скрылся. Областной главк МВД сообщает приметы злоумышленника: мужчина похож на выходца из Средней Азии, на вид 
2 августа 2017, 06:17
Появились эскизы для проекта благоустройства самарской Безымянки

Появились эскизы для проекта благоустройства самарской Безымянки

В сети появились изображения для проекта комплексного ремонта улицы Победы. Планируется обновить дворы и фасады домов, которые расположены вдоль участка от проспекта Кирова до улицы Елизарова. Преобразить район планируют к 70-летию улицы Победы в 2019 году. В плане ремонт фасадов 
16 июня 2017, 04:31
Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке

Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке

В Самаре проезжая часть на улицах Физкультурной и Теннисной оказалась ненадлежащего качества. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Ведомство в ходе выездной проверки обнаружило на Безымянке выбоины, размеры которых превышают допустимые ГОСТом. В адрес директора муниципального предприятия «Благоустройство» внесено 

7 июня 2017, 12:30
Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.

Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет 
15 мая 2017, 07:15
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