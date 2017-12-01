Жительница Самары предстанет перед судом за применение насилия в отношении представителя власти. Пьяная женщина избила полицейского на безымянской парковке во время эвакуации машины. Прокуратура Промышленного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в пятницу, 1 декабря.
Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 ноября около дома №89 по улице Вольской. Полицейский обнаружил на одной из парковок Безымянки автомобиль, припаркованный с нарушением ПДД. Когда полицейский оформлял нарушения для последующей эвакуации машины, на него напала пьяная женщина.
«На почве резко возникших неприязненных отношений стала оскорблять грубой нецензурной бранью последнего, после чего схватила инспектора за форменную одежду, при этом сорвала нагрудный знак и погон с левого плеча, выбила камеру из его рук и нанесла не менее трех ударов в область груди и не менее двух ударов по левой ноге», - сообщает прокуратура Самарской области.
В сообщении указано, что обвиняемая не является владелицей авто, которое было припарковано с нарушением.
Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары. Если вина гражданки будет доказана, ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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