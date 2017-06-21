Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки Полиция проводит проверку по факту ДТП в Самарской области, в результате которого пострадали трое детей. Две школьницы 11 и 8 лет, а также двухлетняя девочка. Авария произошла в Камышлинском районе 16 июня. На 1178 километре трассы М-5 столкнулись две иномарки …