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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку

Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку

В среду, 21 июня, в Самаре на улице Партизанской произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, пострадала несовершеннолетняя. Очевидец опубликовал в социальной сети фото с места происшествия. Сообщается, что пешеход пересекал дорогу в неположенном месте, а водитель, видимо не успел 
21 июня 2017, 11:19
Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки

Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Самарской области, в результате которого пострадали трое детей. Две школьницы 11 и 8 лет, а также двухлетняя девочка.  Авария произошла в  Камышлинском районе 16 июня. На 1178 километре трассы М-5 столкнулись две иномарки 

19 июня 2017, 07:00
Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок

Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок

ДТП со смертельным исходом произошло в Самаре в понедельник, 19 июня, у перекрестка улиц Антонова-Овсеенко и Булкина. Женщина 65-70 лет переходила дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев - следовала на рынок. И угодила под колеса автомобиля «ВАЗ» 15-й модели. 
19 июня 2017, 04:02
В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото

В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото

В понедельник, 19 июня, в Самаре произошло очередное ДТП на трамвайных путях в районе рынка «Норд». По сообщению очевидца, трамвай задавил пешехода. Это случилось на  пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда. На месте происшествия образовалась пробка. Сейчас там работают 
19 июня 2017, 12:33
Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей

Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей

В ночь на 17 апреля в Самаре произошло массовое ДТП. Есть погибший. Виновник аварии предположительно был пьян.

По сообщению очевидцев, авария произошла около двух часов ночи на пересечении улиц Карбышева и Гагарина. Фото с места происшествия появилось в социальной 
17 апреля 2017, 07:02
Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области

Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области

В четверг, 6 апреля, в Самарской области произошло ДТП на дороге «Обход с. Сергиевск». Иномарка «Шкода Йети» врезалась в дорожное ограждение. По данным полиции, машиной управлял пьяный водитель – 58-летний мужчина. Он ехал со стороны Сергиевска в Сургут. Автомобилиста положили 
7 апреля 2017, 04:22
В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.

Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель 

13 декабря 2016, 11:02
В Самаре пьяный водитель без прав устроил ДТП с тремя легковушками

В Самаре пьяный водитель без прав устроил ДТП с тремя легковушками

Ночью в понедельник, 21 ноября, в Самаре на Ново-Садовой произошло ДТП, в котором, по данным полицейских, виноват пьяный водитель. В 1 час 20 минут на участке дороги между улицами Шверника и XXII Партсъезда столкнулись три автомобиля, сообщили в ГУ МВД 
22 ноября 2016, 04:12
В Самаре сбивший подростка таксист объяснил, почему он уехал после ДТП

В Самаре сбивший подростка таксист объяснил, почему он уехал после ДТП

Таксист, сбивший на пешеходном переходе в Самаре девятиклассницу, лишен прав на полтора года. Авария произошла вечером в понедельник, 14 ноября, на проспекте Масленникова.

Самарский таксист сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку, но помощи ей не оказал. Даже не остановился. 
16 ноября 2016, 05:02
В Самаре пьяный электромонтер с ножом отнял машину у таксиста

В Самаре пьяный электромонтер с ножом отнял машину у таксиста

Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Информация о преступлении поступила полицейским во вторник, 25 октября.  К сотрудникам ДПС в районе 18 километра Московского шоссе обратился 25-летний таксист, сообщивший, что его машину похитил пьяный клиент, вооруженный ножом. Пассажир 

27 октября 2016, 01:03
Пойман таксист, сбивший в Тольятти мать с ребенком

Пойман таксист, сбивший в Тольятти мать с ребенком

В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил на дороге мать с ребенком на руках. Инцидент произошел во вторник, 20 сентября. Во дворе дома №46 по улице Чайкиной машина задним ходом наехала на женщину, которая несла на руках своего годовалого сына.
22 сентября 2016, 03:08
В Новокуйбышевске таксист на «Логане» сбил байкера

В Новокуйбышевске таксист на «Логане» сбил байкера

28 июля в девятом часу вечера в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием байкера. На улице Шоссейной мотоциклист оказался на асфальте после столкновения с такси марки Renault Logan. Автомобилем управлял 50-летний мужчина. По предварительной версии, таксист на «Логане» при развороте не 
29 июля 2016, 01:40
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