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Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку
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21 июня 2017, 11:19
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Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки
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19 июня 2017, 07:00
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Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок
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19 июня 2017, 04:02
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В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото
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19 июня 2017, 12:33
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Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей
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17 апреля 2017, 07:02
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Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области
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7 апреля 2017, 04:22
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В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин
Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.
Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель …
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13 декабря 2016, 11:02
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В Самаре пьяный водитель без прав устроил ДТП с тремя легковушками
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22 ноября 2016, 04:12
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В Самаре сбивший подростка таксист объяснил, почему он уехал после ДТП
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16 ноября 2016, 05:02
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В Самаре пьяный электромонтер с ножом отнял машину у таксиста
Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Информация о преступлении поступила полицейским во вторник, 25 октября. К сотрудникам ДПС в районе 18 километра Московского шоссе обратился 25-летний таксист, сообщивший, что его машину похитил пьяный клиент, вооруженный ножом. Пассажир …
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27 октября 2016, 01:03
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Пойман таксист, сбивший в Тольятти мать с ребенком
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22 сентября 2016, 03:08
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В Новокуйбышевске таксист на «Логане» сбил байкера
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29 июля 2016, 01:40