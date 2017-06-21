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Видео: самарец попросил водителя убрать машину с тротуара и был жестоко избит
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14 июня 2017, 11:29
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В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента
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11 апреля 2017, 05:51
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В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет
В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в …
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26 марта 2017, 02:30
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В Самаре на Галактионовской мусоровоз разнёс остановку и уехал
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12 марта 2017, 05:47
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В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи
Нетипичный налет на салон сотовой связи осуществили три злоумышленника в российской столице. Они отправились на преступление, вооружившись топорами, сообщает «РГ».
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16 февраля 2017, 10:20
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Пьяный тольяттинец на чужой машине устроил ДТП на стоянке
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1 декабря 2016, 11:19
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Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой на обводной дороге Самары
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9 ноября 2016, 03:18
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Под Самарой «Лада» врезалась в дорожный знак: водитель сбежал, пассажир пострадал
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6 ноября 2016, 10:24
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В Новокуйбышевске женщину и подростка зарубили топором
Мужчина, задержанный в Новокуйбышевске за убийство 43-летней женщины и ее 16-летнего сына, сознался в преступлении, сообщает областной следственный комитет.
"В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса мужчина подтвердил свою причастность к совершению преступления и показал, что убийство совершил …
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29 октября 2016, 03:08
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В Самаре пьяный электромонтер с ножом отнял машину у таксиста
Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Информация о преступлении поступила полицейским во вторник, 25 октября. К сотрудникам ДПС в районе 18 километра Московского шоссе обратился 25-летний таксист, сообщивший, что его машину похитил пьяный клиент, вооруженный ножом. Пассажир …
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27 октября 2016, 01:03
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В Тольятти «скорая помощь» увезла в больницу 11-летнего нетрезвого мальчика
Жуткий инцидент случился на днях на улице Свердлова в Тольятти. Пьяный мужчина с малолетним сыном едва не угодили под колеса машины, после чего ребенка увезла «скорая».
Как передает «Тольятти онлайн», по улице шли мужчина и 11-летний мальчик. Оба были …
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28 августа 2016, 01:43
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В Дании археологи нашли самый большой топор викингов
В датском городе Хааруп археологи обнаружили самый огромный в истории топор викингов. Раскопки на территории древнейшего захоронения ведутся с 2012 года.
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28 июля 2016, 02:10