21 апреля в Димитровграде произошло ЧП. В субботу бездомная собака напала на 8-летнюю девочку и покусала ее. Все случилось во дворе дома №18 по улице Западной.



Сразу после инцидента родители отвезли малышку в больницу, где ей оказали всю необходимую …