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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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Под Сызранью из-за лопнувшего колеса столкнулись Mazda и фура MAN

Под Сызранью из-за лопнувшего колеса столкнулись Mazda и фура MAN

В воскресенье днем, 5 августа, под Сызранью произошло крупное ДТП. На трассе столкнулись иномарка Mazda и фура MAN. Легковушка с алтайскими номерами ехала в сторону Саратова по обводной дороге. Около озер у легковушки лопнуло колесо, машину занесло, она влетела в 
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Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

21 апреля в Димитровграде произошло ЧП. В субботу бездомная собака напала на 8-летнюю девочку и покусала ее. Все случилось во дворе дома №18 по улице Западной.

Сразу после инцидента родители отвезли малышку в больницу, где ей оказали всю необходимую 
23 апреля 2018, 08:40
Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.

«На отлов и содержание безнадзорных животных 

30 марта 2018, 03:00
Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

11-летняя школьница едва не стала жертвой стаи бродячих собак в Сызрани. 14 марта девочка шла домой, когда на нее набросились порядка 20 животных. Все произошло на улице Новомайской в райне ПТУ №26.

Школьница попыталась позвать на помошь, но рядом 
16 марта 2018, 09:40
Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках

Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках

Группа уральских путешественников решила покорить перевал Дятлова на собачьих упряжках. Они разместились на трех нартах, которые тащили 24 животных. Экстремалы преодолели путь в 250 километров от базы в поселке Вижай и обратно за пять дней. Все могло бы пойти быстрее, 
15 марта 2018, 05:06
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