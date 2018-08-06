|
В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова
|
6 августа 2018, 11:04
|
42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани
|
6 августа 2018, 10:36
|
Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик
В воскресенье вечером, 5 августа, неподалеку от Зеленовки произошла авария. На 982 километре Toyota RAV 4 догнала впереди идущий «Рено Магнум» с полуприцепом. По информации Ставропольской Госавтоинспекции, 25-летний водитель кроссовера не сумел удержаться на безопасной дистанции. В результате аварии пострадали …
|
6 августа 2018, 08:57
|
Под Сызранью из-за лопнувшего колеса столкнулись Mazda и фура MAN
|
6 августа 2018, 08:13
|
Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде
|
23 апреля 2018, 08:40
|
Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре
В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.
«На отлов и содержание безнадзорных животных …
|
30 марта 2018, 03:00
|
Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани
|
16 марта 2018, 09:40
|
Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках
|
15 марта 2018, 05:06