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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

До конца этой недели на перекрестке улиц Солнечной и Губанова в Самаре обещают установить пешеходные направляющие ограждения. По информации мэрии областной столицы, высота их составит 18 метров. Кроме того, сейчас на этом участке изменили режим работы светофоров. 

- Левоповоротное движение 
11 июня 2019, 04:25
В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе

В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе

В понедельник, 10 июня, под колеса легковушки в Автограде попала пожилая женщина. Вечером, в 17:00 54-летний водитель ехал на ВАЗ 212140 задним ходом по жилой зоне возле дома № 40 по проспекту Степана Разина. Автолюбитель в какой-то момент сбил пешехода 
11 июня 2019, 04:09
В Самарской области жару сменит похолодание

В Самарской области жару сменит похолодание

Ближе к концу недели в Самарской области станет заметно прохладнее - в четверг, вслед за арктическим фронтом в регион поступит холодная воздушная масса. Ветер изменит направление на северное и усилится, а температура воздуха значительно понизится.

В ночь на среду, 
11 июня 2019, 03:07
В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке

В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке

Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый 
11 июня 2019, 02:24
В блогах: дети самарских трущоб

В блогах: дети самарских трущоб

Блогер Игорь Кондратьев поведал про детей самарских трущоб. Речь идет о ребятах, которые живут в бараках на Речной. "Когда прохожу мимо этих трущоб - например, двухэтажных деревянных домов под Южным мостом, — обязательно фиксирую, как много там детей по сравнению 
11 июня 2019, 02:16
В Самарской области эксперты обсуждают развитие сел

В Самарской области эксперты обсуждают развитие сел

В Кинельском районе обсудили комплексное развитие сельских территорий Самарской области. В мероприятии участвовали депутаты, представители региональных министерств, главы муниципальных хозяйств, фермеры. Программа федеральная, стартует в 2020 году, рассчитана до 2025 года. Целевые индикаторы - сохранение доли сельского населения не менее 
11 июня 2019, 12:33
В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в 
10 июня 2019, 08:49
«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

ООО «Ашан» подал иск в отношении ООО «Виктор и Ко Московский» - оператора самарского ТРК «Московский». С ответчика требуют взыскать более 3 млрд рублей. Как говорится в сообщении компании, «в ходе действия контракта ООО «Ашан» столкнулось с нарушениями обязательств по 
10 июня 2019, 05:14
Пять образовательных учреждений Самарской области получили статус базовых школ РАН

Пять образовательных учреждений Самарской области получили статус базовых школ РАН

Пять учебных заведений Самарской области получили статус базовых школ Российской академии наук. В престижный список включили лицей авиационного профиля № 135, гимназии № 1 и 11, лицей информационных технологий в Самаре и тольяттинскую школу № 57. Научно-образовательным центром для них 
10 июня 2019, 12:54
В Самаре на ремонт коллектора на Ракитовском шоссе потратят 22,9 млн рублей

В Самаре на ремонт коллектора на Ракитовском шоссе потратят 22,9 млн рублей

В столице 63-го региона собираются провести аварийный ремонт коллектора на Ракитовском шоссе. Муниципальное предприятие «Инженерные системы» заключает договор с одним из ООО для ремонта 2500 мм магистрального коллектора дождевой канализации. Этот участок находится на Ракитовском шоссе от улицы Олимпийской в 
10 июня 2019, 12:03
В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке

В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке

В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была 
10 июня 2019, 11:35
Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области

Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области

В пятницу, 7 июня, в ходе пленарного заседания на 23-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестиционного климата в Самарской области. Регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России сразу на 
7 июня 2019, 08:12
В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку

В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку

Почти два миллиона рублей должны выплатить владельцы одного из ресторанов на улице Алма-Атинской в Самаре. Место отдыха было самовольно подключено к централизованным сетям водоотведения, сообщили в «РКС-Самара». Самовольную врезку в канализацию нашли еще два года назад, летом 2017 года. Коммунальщики 
7 июня 2019, 12:52
В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова

В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова

В Самаре начались работы по капитальному ремонту участка проспекта Кирова от Кировского моста до улицы Ветлянской. Сейчас там ведется расчистка территории, сообщает подрядчик «СамараТрансСтрой». Напомним, ранее было объявлено, что проспект Кирова в областной столице на этом отрезке дороги должны расширить 
31 мая 2019, 11:01
«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море

«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море

Во вторник, 28 мая, в районе дома № 190 по проспекту Кирова в Самаре разлилось настоящее море — автомобили едут буквально по воде, под ней не видно проезжую часть. Котлованы, где проводились ремонтные работы, затопило. 

- Благодаря коммунальным службам в 
29 мая 2019, 10:20
Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

В конце мая в Самаре начнется капитальный ремонт проспекта Кирова. Работы проведут на участке длиной в 1 км - от мостового перехода до улицы Ветлянской. Дорогу расширят до 4 полос, оборудуют тротуары, разделители, пешеходные переходы и установят освещение. Стоимость работ 

21 мая 2019, 08:28
Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»

Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»

Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят 
20 мая 2019, 08:04
Долги за капремонт спишут с карт

Долги за капремонт спишут с карт

Министерство ЖКХ Самарской области выдало 2 млн рублей субсидий региональному Фонду капитального ремонта. Деньги направят на оплату госпошлины для подачи исковых заявлений о взыскании задолженности с населения по уплате взносов на капремонт. В ведомстве считают, что покрытие данных расходов регоператора 
25 апреля 2019, 06:47
Фонд капремонта прокомментировал информацию о возможном увеличении взносов

Фонд капремонта прокомментировал информацию о возможном увеличении взносов

«Фонд капитального ремонта Самарской области» прокомментировал информацию о возможном увеличении размера взносов с собственников квартир. В ведомстве заявляют, что пока повышение платы не планируется, а размер платы за капремонт устанавливается постановлением правительства Самарской области.

Сейчас расценки  составляют - 5,67 
7 февраля 2019, 02:04
Ничего не треснет! Фонд капремонта хочет увеличить взнос почти вдвое

Ничего не треснет! Фонд капремонта хочет увеличить взнос почти вдвое

Региональный оператор Самарской области некоммерческий «Фонд капитального ремонта» намерен увеличить размер взносов, которые платят собственники жилья за его светлое будущее до почти 9 рублей с каждого квадратного метра.
 
Для подтверждения справедливости такого намерения регоператор привлек специалистов ООО «Центр ценообразования в строительстве», 
7 февраля 2019, 12:21
В Самаре не будут повышать плату за капремонт

В Самаре не будут повышать плату за капремонт

Размер платы за капремонт в многоквартирных домах в Самарской области после Нового года не изменится. Он останется на том же уровне, что и во втором полугодии 2018 года, сообщили представители облправительства. Такое решение принял региональный кабмин. По словам министра энергетики 
19 декабря 2018, 02:16
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