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В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной
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11 июня 2019, 04:25
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В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе
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11 июня 2019, 04:09
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В Самарской области жару сменит похолодание
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11 июня 2019, 03:07
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В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке
Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый …
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11 июня 2019, 02:24
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В блогах: дети самарских трущоб
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11 июня 2019, 02:16
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В Самарской области эксперты обсуждают развитие сел
В Кинельском районе обсудили комплексное развитие сельских территорий Самарской области. В мероприятии участвовали депутаты, представители региональных министерств, главы муниципальных хозяйств, фермеры. Программа федеральная, стартует в 2020 году, рассчитана до 2025 года. Целевые индикаторы - сохранение доли сельского населения не менее …
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11 июня 2019, 12:33
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В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской
В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в …
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10 июня 2019, 08:49
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«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»
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10 июня 2019, 05:14
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Пять образовательных учреждений Самарской области получили статус базовых школ РАН
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10 июня 2019, 12:54
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В Самаре на ремонт коллектора на Ракитовском шоссе потратят 22,9 млн рублей
В столице 63-го региона собираются провести аварийный ремонт коллектора на Ракитовском шоссе. Муниципальное предприятие «Инженерные системы» заключает договор с одним из ООО для ремонта 2500 мм магистрального коллектора дождевой канализации. Этот участок находится на Ракитовском шоссе от улицы Олимпийской в …
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10 июня 2019, 12:03
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В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке
В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была …
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10 июня 2019, 11:35
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Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области
В пятницу, 7 июня, в ходе пленарного заседания на 23-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестиционного климата в Самарской области. Регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России сразу на …
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7 июня 2019, 08:12
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В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку
Почти два миллиона рублей должны выплатить владельцы одного из ресторанов на улице Алма-Атинской в Самаре. Место отдыха было самовольно подключено к централизованным сетям водоотведения, сообщили в «РКС-Самара». Самовольную врезку в канализацию нашли еще два года назад, летом 2017 года. Коммунальщики …
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7 июня 2019, 12:52
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В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова
В Самаре начались работы по капитальному ремонту участка проспекта Кирова от Кировского моста до улицы Ветлянской. Сейчас там ведется расчистка территории, сообщает подрядчик «СамараТрансСтрой». Напомним, ранее было объявлено, что проспект Кирова в областной столице на этом отрезке дороги должны расширить …
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31 мая 2019, 11:01
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«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море
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29 мая 2019, 10:20
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Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова
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21 мая 2019, 08:28
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Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»
Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят …
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20 мая 2019, 08:04
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Долги за капремонт спишут с карт
Министерство ЖКХ Самарской области выдало 2 млн рублей субсидий региональному Фонду капитального ремонта. Деньги направят на оплату госпошлины для подачи исковых заявлений о взыскании задолженности с населения по уплате взносов на капремонт. В ведомстве считают, что покрытие данных расходов регоператора …
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25 апреля 2019, 06:47
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Фонд капремонта прокомментировал информацию о возможном увеличении взносов
«Фонд капитального ремонта Самарской области» прокомментировал информацию о возможном увеличении размера взносов с собственников квартир. В ведомстве заявляют, что пока повышение платы не планируется, а размер платы за капремонт устанавливается постановлением правительства Самарской области.
Сейчас расценки составляют - 5,67 …
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7 февраля 2019, 02:04
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Ничего не треснет! Фонд капремонта хочет увеличить взнос почти вдвое
Региональный оператор Самарской области некоммерческий «Фонд капитального ремонта» намерен увеличить размер взносов, которые платят собственники жилья за его светлое будущее до почти 9 рублей с каждого квадратного метра.
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7 февраля 2019, 12:21
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В Самаре не будут повышать плату за капремонт
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19 декабря 2018, 02:16
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