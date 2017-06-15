В кабмине вступились за авто без номеров Правительство России не поддержало поправку в административный кодекс, которая позволяет задерживать автомобили без номеров, припаркованные на стоянках. Ранее с такой инициативой выступал Совет Федерации, мотивируя это тем, что водители нередко снимают номера или завешивают их чем-нибудь, чтобы не платить за …