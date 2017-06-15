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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото

В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото

Самарцы сообщают о новом случае повреждения машин упавшим деревом. В социальной сети появилось фото с места происшествия. Береза рухнула на несколько припаркованных машин. Судя по снимку, у вазовской «семерки» от удара треснуло лобовое стекло. По сообщению очевидца, инцидент произошел на 
15 июня 2017, 11:52
В Самаре из-под госконтроля увели 250 миллионов рублей

В Самаре из-под госконтроля увели 250 миллионов рублей

Схема незаконной банковской деятельности вскрыта сотрудниками самарского управления ФСБ. Преступная группа специализировалась на выведении из-под финансового и налогового контроля денежных средств госорганов. Обнальщики, по данным оперативников, только за три последних месяца провели незаконных операций на сумму свыше 250 миллионов рублей. 

14 июня 2017, 03:39
Видео: самарец попросил водителя убрать машину с тротуара и был жестоко избит

Видео: самарец попросил водителя убрать машину с тротуара и был жестоко избит

В Самаре завершено расследование по делу об избиении мужчины агрессивным автомобилистом. Инцидент произошел в апреле 2017 года на улице Куйбышева. Пешеход, увидевший припаркованную на тротуаре машину, сделал водителю замечание - а тот пришел в ярость. Автохам толчком в грудь опрокинул 

14 июня 2017, 11:29
В кабмине вступились за авто без номеров

В кабмине вступились за авто без номеров

Правительство России не поддержало поправку в административный кодекс, которая позволяет задерживать автомобили без номеров, припаркованные на стоянках. Ранее с такой инициативой выступал Совет Федерации, мотивируя это тем, что водители нередко снимают номера или завешивают их чем-нибудь, чтобы не платить за 

13 июня 2017, 05:53
В Самаре на проспекте Кирова сожгли 4 машины

В Самаре на проспекте Кирова сожгли 4 машины

Сегодня, 10 июня, около 3 часов утра в Самаре горели автомобили. Сообщение о пожаре во дворе дома №228 по проспекту Кирова поступило на пульт МЧС. На тушение выехали 8 человек личного состава на двух единицах спецтехники.

К моменту прибытия 
10 июня 2017, 04:17
На АвтоВАЗе решили повысить зарплаты всем, кроме менеджмента

На АвтоВАЗе решили повысить зарплаты всем, кроме менеджмента

С 1 июля на АвтоВАЗе обещают повысить зарплаты на 5%. Решение принято руководством в рамках исполнения коллективного договора. 

Руководство АвтоВАЗа приняло решение о повышении заработной платы сотрудников. Произойдет это 1 июля. Жалованье увеличат всем, за исключением представителей топ-менеджмента, сообщил 
9 июня 2017, 10:21
В США предъявили обвинения членам группировки российского «вора в законе»

В США предъявили обвинения членам группировки российского «вора в законе»

В Соединенных Штатах предъявлены обвинения членам криминальной группировки, руководимой российским «вором в законе» Ражденом Шулая. Об этом информируют зарубежные агентства со ссылкой на сайт Южного округа Нью-Йорка.
Фигурантами дела являются 33 человека, из которых 23 уже взяты под стражу. Обвинения 

8 июня 2017, 09:06
АвтоВАЗ начал выпуск «Весты», которую можно заправлять газом

АвтоВАЗ начал выпуск «Весты», которую можно заправлять газом

АвтоВАЗ приступил к производству двухтопливной версии Lada Vesta CNG. Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа. Автомобиль будет работать как на бензине, так и на метане. Использование последнего увеличивает 

7 июня 2017, 03:21
Тольяттинская бизнес-леди заработала более 5 млн рублей на фиктивных договорах продажи мебели

Тольяттинская бизнес-леди заработала более 5 млн рублей на фиктивных договорах продажи мебели

Теперь ее будут судить в Автозаводском районном суде Тольятти. На скамье подсудимых оказалась индивидуальный предприниматель Галина Щанина, которую обвиняют в мошенничестве. В деле - 31 эпизод.
По версии следствия, коммерсант в период с 2012-ого по 2015-ый год заключала договоры на 

6 июня 2017, 02:15
Житель Отрадного после ДТП возненавидел машины и начал их поджигать

Житель Отрадного после ДТП возненавидел машины и начал их поджигать

Полицейские сообщили о задержании серийного поджигателя машин в Отрадном. На сайте областного главка опубликовано видео. Мужчина рассказал, что несколько лет назад он якобы попал в ДТП и стал инвалидом. «С тех пор я стал ненавидеть машины», - заявил он.
30 марта 2016, 03:29
В Самаре установили возможных поджигателей, атаковавших Союз десантников

В Самаре установили возможных поджигателей, атаковавших Союз десантников

У следствия появились подозреваемые в поджогах автомобилей руководителей регионального Союза ветеранов-десантников и сотрудников спецподразделений. Об этом стало известно корреспондентам телерадиокомпании «ТЕРРА» из собственных источников. Напомним, в ноябре прошлого года при тушении своего автомобиля погиб лидер союза Виктор Калиничев - и 
22 января 2016, 10:16
Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту смерти Виктора Калиничева

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту смерти Виктора Калиничева

Сегодня, 26 ноября, об этом заявил начальник областного главка полиции Сергей Солодовников.

Как уже сообщала "ТЕРРА", руководитель областного союза десантников Виктор Калиничев погиб утром 13 ноября в своём дворе. Около четырех часов утра у мужчины загорелся Hover, припаркованный 
26 ноября 2015, 08:37
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