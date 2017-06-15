Самарские силовики раскрыли уголовное дело о поджогах дорогих машин на 6-й просеке. В ноябре там сгорел автомобиль Infiniti FX37, а впоследствии огнем была уничтожена иномарка Peugeot. При этом были повреждены три машины, припаркованные рядом. Общая сумма ущерба составила почти 4,5 млн рублей. Выяснилось, что две иномарки – «Инфинити» за полтора миллиона и «Пежо» за 1,3 млн - принадлежали одной семье. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В ходе расследования был установлен подозреваемый. Полицейские задержали ранее судимого 31-летнего самарца. У него дома нашли куртки со следами горючих веществ. Он не стал отрицать вины и рассказал следователям, что раньше работал на потерпевшего – выполнял для него строительные работы. Но бизнесмен так и не заплатил. И рабочий решил отомстить. Теперь поджигатель предстанет перед судом.
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