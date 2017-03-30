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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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Материалы по теме:

У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

Судебные приставы арестовали дорогой автомобиль тольяттинца, задолжавшего деньги банку. По данным ведомства, в прошлом году мужчина взял кредит под залог автомобиля – иномарки Toyota Land Cruizer. Однако ссуду в положенном объеме и в соответствии с графиком не погашал. У мужчины 

24 марта 2017, 01:39
В Самаре новая иномарка залетела на отбойник на Московском шоссе

В Самаре новая иномарка залетела на отбойник на Московском шоссе

В понедельник, 6 марта, в самарском паблике в социальной сети появилось сообщение о новом ДТП на Московском шоссе: возле «Касторамы» автомобиль «Дэу» залетел на отбойник. «Без пострадавших», - уточнил очевидец. Он опубликовал фото.

Напомним, это уже второй аналогичный случай 
6 марта 2017, 10:19
В блогах: в Самаре трактор снегом потушил горящий автомобиль

В блогах: в Самаре трактор снегом потушил горящий автомобиль

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили видео, как в Самаре трактор потушил автомобиль, засыпав его снегом из ковша. 14 февраля ночью камеры зафиксировали, как мужчина облил бензином стоящую в одном из дворов по Московскому шоссе Kia Ceed и 
17 февраля 2017, 08:09
В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В пятницу, 10 февраля, в Красноглинском районе Самары произошел крупный пожар. В поселке Управленческий на Красноглинском шоссе загорелся автосервис с кафе. Сообщение поступило в МЧС в 5 часов 17 минут. К месту ЧП направили 12 единиц техники и 49 человек. 
10 февраля 2017, 01:39
В США вазовскую

В США вазовскую "классику" продают за 40 000 долларов

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Америке на сайтах объявлений появилась в продаже за 40 тысяч долларов вазовская спортивная машина с пропиской во Флориде. Машина ищет нового владельца. Выпущена в 1987 году, но после реконструкции в 
10 февраля 2017, 09:28
В Тольятти пьяный сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента

В Тольятти пьяный сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента

В Тольятти 24-летнего сотрудника станции техобслуживания на улице Магистральной подозревают в угоне автомобиля клиента, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии сотрудников полиции, молодой человек решил покататься на оставленной в сервисе иномарке, у которой ключи остались в замке 

27 ноября 2016, 02:14
В Самаре 25-летний работник автомойки угнал иномарку клиента

В Самаре 25-летний работник автомойки угнал иномарку клиента

25-летнего работника самарской автомойки подозревают в угоне иномарки у 52-летнего самарца. Молодого человека задержали за нарушение правил дорожного движения на улице Победы. Оказалось, что автомобиль принадлежит другому человеку.
22 ноября 2016, 03:02
В Чапаевске подростки угнали «Оку», задержаны двое из трех

В Чапаевске подростки угнали «Оку», задержаны двое из трех

Трое чапаевских подростков угнали автомобиль «Ока», пока удалось задержать двоих подозреваемых, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию Чапаевска поступила информация об угоне машины «ВАЗ-1113». Неизвестные похитили малолитражку, которая была припаркована возле дома на улице Ленина.
Инспекторы ДПС 

12 сентября 2016, 08:00
В Жигулевске угонщики поставили похищенную у соседа «пятерку» возле своего дома

В Жигулевске угонщики поставили похищенную у соседа «пятерку» возле своего дома

В полицию Жигулевска обратился за помощью местный житель. Мужчина заявил об угоне принадлежавшего ему автомобиля ВАЗ-21053.

Вскоре подходящую под описание разыскиваемую пятерку сотрудники дорожно-патрульной службы, заметили около одного из домов, неподалёку от места угона. По версии сотрудников полиции, угон 
21 мая 2016, 11:50
В Башкирии задержан подозреваемый в расстреле семи человек в Салавате

В Башкирии задержан подозреваемый в расстреле семи человек в Салавате

Как сообщают региональные СМИ, в Башкирии в руки стражей порядка угодил еще один подозреваемый в расстреле семи человек. Произошло это вчера, 24 февраля. 45-летнего мужчину задержали в Салавате, в квартире многоэтажки.
Следует напомнить, что резонансное преступление, о котором сразу заговорили 
25 февраля 2016, 02:10
В Сызрани 18-летний охранник автостоянки выпил и уехал на чужом Infiniti

В Сызрани 18-летний охранник автостоянки выпил и уехал на чужом Infiniti

Сызранские полицейские задержали водителя Infiniti, нарушившего правила дорожного движения. Сразу по требованию патрульных автомобилист не остановился и пытался скрыться, но его догнали. Выяснилось, что нарушителю 18 лет. Он работает охранником на автостоянке, и машина, на которой он ехал, чужая.
11 февраля 2016, 10:57
В Самаре работник автосервиса угнал машину клиента

В Самаре работник автосервиса угнал машину клиента

Самарские полицейские задержали работника автосервиса по подозрению в угоне. 33-летний мужчина ехал на чужой иномарке. Патруль ДПС заметил автомобиль на улице Георгия Димитрова. Водитель иномарки пытался скрыться, но полицейские смогли его догнать. Выяснилось, что владельцем машины является другой человек - 
24 ноября 2015, 02:25
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