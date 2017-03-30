На работника самарского автосервиса завели уголовное дело за угон машины. 25-летнего мужчину, ехавшего на автомобиле Renault, на улице Ставропольской остановили сотрудники ДПС. По словам полицейских, водитель выглядел пьяным. Кроме того, выяснилось, что машина принадлежит другому человеку. Владельца легковушки нашли. Он рассказал, что оставил авто на ремонт в сервисе и об угоне не знал.
На задержанного также составили административный протокол за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования. Водительских прав у молодого человека нет. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Мужчина отправлен под арест на 15 суток, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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