В США вазовскую "классику" продают за 40 000 долларов … В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали , что в Америке на сайтах объявлений появилась в продаже за 40 тысяч долларов вазовская спортивная машина с пропиской во Флориде. Машина ищет нового владельца. Выпущена в 1987 году, но после реконструкции в