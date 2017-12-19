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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

Прокуратура Промышленного района Самары требует наказать сотрудников МП «Благоустройство» за неубранный с дорог снег. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материалы направлены в городской отдел Госавтоинспекции для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц муниципального предприятия.

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19 декабря 2017, 12:29
Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

В Самаре по результатам проверки в сфере благоустройства составлено 177 протоколов об административных правонарушениях. Дворы и дороги города прокуратура и районные комиссии проверили в период с 4 по 14 декабря. Из-за неубранного снега надзорное ведомство внесло в адрес руководителей управляющих 
19 декабря 2017, 11:56
В Самаре накажут виновных за неубранный во дворах снег

В Самаре накажут виновных за неубранный во дворах снег

В Самаре, в Кировском районе, сотрудники администрации и прокуратуры выявили в ряде дворов многочисленные нарушения при организации и осуществлении очистки придомовых проездов. Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел в отношении виновных. Представления внесены в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП г. 

13 декабря 2017, 09:31
В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

Детский сад номер 260 расположен в самом центре поселка Зубчаниновка Кировского района города Самары. Большую часть родителей, которых мы опросили, работа воспитателей устраивает. Однако, как выявила прокуратура, здесь были допущены беспрецедентные нарушения. 24 ноября во время «тихого часа» в старшей 

8 декабря 2017, 04:49
Самарская область: средняя зарплата стала ниже 30 000 рублей

Самарская область: средняя зарплата стала ниже 30 000 рублей

В Самарской области уменьшилась средняя зарплата. В октябре она составила 29 тысяч 567 рублей. Отметим, предыдущий показатель был выше 30 000 рублей. Общая задолженность по зарплате (без учета малого бизнеса) снизилась на три миллиона рублей (это почти 7 процентов) – до 
22 ноября 2017, 12:41
Игроки и персонал футбольного клуба

Игроки и персонал футбольного клуба "Крылья Советов" не получали зарплату три месяца

Вопрос решился лишь на уходящей неделе, губернская дума решила выделить "Крыльям" 200 миллионов рублей.
До конца календарного года команде в рамках Футбольной национальной лиги осталось провести 2 матча. Однако, в каком финансовом состоянии в новый футбольный сезон будут входить "Крылья 

17 ноября 2017, 04:53
Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

В нашем регионе, по данным Самарастата, с начала года зарплата  выросла в среднем на 6,5%. В настоящий момент этот показатель превысил отметку в 30 тыс. рублей. Однако с учетом инфляции реальные располагаемые денежные доходы сократились на 2 с лишним процента.

31 октября 2017, 01:09
Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Законопроект, который позволяет гражданам России, работающим в отечественных компаниях за границей, получать зарплату в иностранной валюте, представлен на рассмотрение в Госдуму. Документ в нижнюю палату парламента внес кабинет министров.
Как отмечается в сообщении, размещенном на правительственном портале, соответствующие поправки должны 

3 октября 2017, 02:05
Не смогли рассчитаться с кредиторами: с СПЗ требуют 900 миллионов рублей

Не смогли рассчитаться с кредиторами: с СПЗ требуют 900 миллионов рублей

Областной Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Самарского подшипникового завода». Это один из ведущих российских производителей крупногабаритных роликовых и шариковых подшипников.

Временным управляющим назначен представитель «Межрегиональной саморегулируемой организации «Содействие». Его отчет арбитраж планирует заслушать уже 24 октября. Процедура введена по 

30 августа 2017, 01:26
Уволенные рабочие Самарского подшипникового завода обратились в центр занятости

Уволенные рабочие Самарского подшипникового завода обратились в центр занятости

В городской центр занятости обратились 59 бывших сотрудников Самарского подшипникового завода (СПЗ). 30 из них признаны безработными. Как уже сообщала «ТЕРРА», в конце марта на предприятии заявили о грядущем сокращении на 60% кадровой численности предприятия - 1099 сотрудников. Затем выяснилось, 

16 мая 2014, 10:57
Более 1000 сотрудников Самарского подшипникового завода могут остаться без работы

Более 1000 сотрудников Самарского подшипникового завода могут остаться без работы

1100 сотрудников Самарского подшипникового завода (СПЗ) могут в ближайшее время отправиться на биржу труда. Рабочие узнали об этом из выпусков новостей. Напомним, 31 марта на сайте областной федерации профсоюзов появилась информация о том, что в июне предприятие ждет масштабное сокращение. 

4 апреля 2014, 04:33
СПЗ скрыл несчастный случай

СПЗ скрыл несчастный случай

Самарский подшипниковый завод оштрафован на 30 тысяч рублей за сокрытие факта несчастного случая на производстве. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры. Было установлено, что 11 марта 2013 года на территории предприятия сотрудник получил травмы и спустя 10 дней скончался в больнице. 

27 июня 2013, 12:12
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