Работникам Самарского подшипникового завода выдали заработную плату после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что 800 сотрудников СПЗ за октябрь не получили суммарно более 25 миллионов рублей. В отношении юрлица и его гендиректора возбуждены административные дела по статье «Нарушение трудового законодательства», которые сейчас находятся на рассмотрении. Как уже рассказывала «ТЕРРА», в августе этого года на Самарском подшипниковом заводе была введена процедура наблюдения. Руководство СПЗ надеется, что это поможет не останавливать производство и финансово оздоровить компанию, которая в последнее время столкнулась с острой нехваткой оборотных средств. Это также должно защитить от претензий кредиторов и не останавливать производство на заводе.
По данным картотеки арбитража, некогда одно из крупнейших предприятий региона требуют обанкротить Федеральная налоговая служба, банк «АК БАРС» и несколько компаний-поставщиков. Общая сумма иска - более 900 млн рублей. СПЗ называют близким известным самарским бизнесменам Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову. Проблемы на заводе начались после того, как Центробанк в конце 2015 года прописал санацию финансовому оператору ВБМ – «Балтинвестбанку». Одним из акционеров последнего являлся Швидак. Оздоровлением «Балтинвеста» занялся «Абсолют Банк». Кроме СПЗ сейчас с похожими трудностями сталкивается и «Волгабурмаш» - другой крупнейший актив группы.
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