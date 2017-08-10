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У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел
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9 августа 2017, 10:14
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Незаметная кража двух фонарных столбов
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7 августа 2017, 12:17
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В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских
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2 августа 2017, 06:17
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Самарских полицейских лишили куска земли
Областному главку полиции не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной минтранс зарезервировал его в числе прочих под строительство магистрали "Центральная".
Речь идет о территории общей площадью около 6 тысяч квадратных метров, в 2015 году переданной …
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1 августа 2017, 09:59
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За серийные нападения на молодых женщин задержали 36-летнего самарца
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12 июля 2017, 02:49
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В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты
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25 апреля 2017, 10:06
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В Самаре на Безымянке пенсионерка дала бой гопнику, который попытался ее ограбить
Самарская полиция расследует неудачную попытку ограбления. По версии стражей порядка, молодой злоумышленник намеревался выхватить у пенсионерки сумку, однако жертва оказала рьяное сопротивление.
Преступление произошло в подъезде одного из домов на улице Свободы в Кировском районе. По предварительной версии полицейских, …
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16 апреля 2017, 02:48
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Росгвардия задержала тольяттинского вора-сладкоежку
Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в грабеже. Дежурный получил сигнал, что в супермаркете на улице Мира сработала тревожная кнопка. По дороге к месту происшествия наряд группы задержания заметил мужчину, убегающего от охранника. Выяснилось, что посетитель магазина взял товар в …
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5 апреля 2017, 01:45