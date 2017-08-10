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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
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У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел

У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел

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В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских

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Как минимум двое сотрудников самарской полиции пострадали в эту среду в результате нападения. Молодой человек оказал сопротивление при задержании, нанес им ножевые ранения и скрылся. Областной главк МВД сообщает приметы злоумышленника: мужчина похож на выходца из Средней Азии, на вид 
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Самарских полицейских лишили куска земли

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За серийные нападения на молодых женщин задержали 36-летнего самарца

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В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты

В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты

20-летняя жительница Самары стала жертвой своих подруг. По словам девушки, три приятельницы избили ее и отобрали банковскую карту. 
25 апреля 2017, 10:06
В Самаре на Безымянке пенсионерка дала бой гопнику, который попытался ее ограбить

В Самаре на Безымянке пенсионерка дала бой гопнику, который попытался ее ограбить

Самарская полиция расследует неудачную попытку ограбления. По версии стражей порядка, молодой злоумышленник намеревался выхватить у пенсионерки сумку, однако жертва оказала рьяное сопротивление.
 
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Росгвардия задержала тольяттинского вора-сладкоежку

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в грабеже. Дежурный получил сигнал, что в супермаркете на улице Мира сработала тревожная кнопка. По дороге к месту происшествия наряд группы задержания заметил мужчину, убегающего от охранника. Выяснилось, что посетитель магазина взял товар в 

5 апреля 2017, 01:45
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