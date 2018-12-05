3
21
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани

Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани

5 декабря в Сызрани случилось ДТП с участием ребенка. Все произошло на перекрестке улиц Советской и Володарского. 10-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу. Буквально в одном шаге от тротуара ее сбила «Гранта».

Как сообщает КТВ-Луч, у предполагаемого 
5 декабря 2018, 10:14
В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки

В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки

В понедельник, 3 декабря, в ДТП в Самаре пострадал 10-летний ребенок. Вечером в 17:35 27-летний водитель иномарки «Рено Логан» сбил девочку-школьницу на Николаевском проспекте в микрорайоне Южный город. По информации регионального главка полиции, пострадавшая пересекала проезжую часть вне зоны видимости 
4 декабря 2018, 01:59
В Сызрани таксист «кинул» семью с двухлетним малышом на морозе

В Сызрани таксист «кинул» семью с двухлетним малышом на морозе

Неприятная история произошла недавно в Сызрани. 1 декабря местная жительница вызвала машину от одного из таксомоторных парков. Машина была быстро назначена и прибыла оперативно, в течение трех минут. Но семья ехала с маленьким ребенком и пассажиры задержались. Клиенты шли к 
4 декабря 2018, 09:10
В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В воскресенье, 2 декабря, в областной столице произошла авария, в которой был травмирован маленький ребенок. В районе дома №69 по улице Потапова, на перекрестке неравнозначных дорог, 59-летний водитель Nissan Terrano ехал по второстепенной трассе, но не уступил дорогу другому 
3 декабря 2018, 12:52
В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь

В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь

Совсем скоро в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе Самары заработает еще один муниципальный детский сад № 4. Он расположен на улице Осетинской, 16а. Со 2 октября учреждение можно добавлять в свое заявление на предоставление места ребенку в «Автоматизированной системе управления 
3 октября 2018, 04:32
В России хотят подготовить 150 тысяч нянь

В России хотят подготовить 150 тысяч нянь

Федеральный Минтруд предложил способ решения проблемы с дефицитом мест в детсадах. Специалисты предполагают ввести в стране систему домашнего воспитания малышей. Для этого с 2020 по 2024 год планируется подготовить 150 тысяч нянь, или по 30 тысяч специалистов в год. Это 
27 августа 2018, 02:26
Три детсада с яслями построят в Самаре

Три детсада с яслями построят в Самаре

В городской бюджет Самары были внесены изменения. Депутаты перераспределили 19,5 миллиона рублей, заложенных на 2018 год, и 4,3 миллиона, запланированных на 2019 год. Эти средства направили на строительство трех детсадов в областном центре. Без этих корректировок было бы невозможно рассчитывать 

13 апреля 2018, 12:51
9 февраля в детсадах Самары распределят свободные места

9 февраля в детсадах Самары распределят свободные места

9 февраля в Самаре пройдет распределение свободных мест в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Всем родителям дошколят, которые еще не встали на очередь, необходимо немедленно отправиться в ближайший МФЦ, и сделать это. Тем же, кто уже записан, рекомендуется 
7 февраля 2018, 08:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх