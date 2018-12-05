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Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани
5 декабря в Сызрани случилось ДТП с участием ребенка. Все произошло на перекрестке улиц Советской и Володарского. 10-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу. Буквально в одном шаге от тротуара ее сбила «Гранта».
Как сообщает КТВ-Луч, у предполагаемого …
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5 декабря 2018, 10:14
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В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки
В понедельник, 3 декабря, в ДТП в Самаре пострадал 10-летний ребенок. Вечером в 17:35 27-летний водитель иномарки «Рено Логан» сбил девочку-школьницу на Николаевском проспекте в микрорайоне Южный город. По информации регионального главка полиции, пострадавшая пересекала проезжую часть вне зоны видимости …
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4 декабря 2018, 01:59
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В Сызрани таксист «кинул» семью с двухлетним малышом на морозе
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4 декабря 2018, 09:10
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В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок
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3 декабря 2018, 12:52
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В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь
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3 октября 2018, 04:32
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В России хотят подготовить 150 тысяч нянь
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27 августа 2018, 02:26
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Три детсада с яслями построят в Самаре
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13 апреля 2018, 12:51
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9 февраля в детсадах Самары распределят свободные места
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7 февраля 2018, 08:44