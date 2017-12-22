В Самаре двое фальшивомонетчиков распространили поддельные купюры на 175 тысяч рублей. Подозреваемые в совершении преступления установлены. Сбытчики поддельных денег задержаны оперативниками регионального управления МВД. На допросах задержанные мужчины, по данным надзорного ведомства, дали признательные показания и попросили о рассмотрении их дела в особом порядке. Зампрокурора Самарской области Андрей Шевцов утвердил обвинительное заключение. Оно вместе с материалами уголовного дела направлено в Октябрьский районный суд.
«По версии следствия, А. и Х., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в январе 2017 года, находясь на территории г. Самары, совершили незаконный сбыт 35 фальшивых денежных купюр достоинством 5000 рублей каждая на общую сумму 175 000 рублей», - сообщила прокуратура Самарской области.
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