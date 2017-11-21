Ученые провели ряд экспериментов и установили, из-за чего у людей возникает шум в ушах. Неприятное ощущение может появиться не только в результате болезни, но и у абсолютно здорового человека. Обычно шум в ушах оказывается следствием чувства тревоги.

При этом ученые …