Число граждан, испытывающих проблемы со слухом, с каждым годом растет. В самарском отделении всероссийского общества глухих зарегистрировано 2,5 тысячи человек. По неофициальным данным их как минимум вдвое больше. При этом специалистов, владеющих жестовым языком, в области всего 30.
Социальные работники Самарской области изучают жестовый язык. Таким образом губернские власти пытаются решить проблему нехватки сурдопереводчиков - сейчас на весь регион их всего 30 человек. В мае 2017 года был запущен проект по организации обучения специалистов госучреждений языку жестов. Обладая базовым набором знаний, они смогут полноценно оказывать помощь слабослышащим гражданам, в том числе и детям-инвалидам.
Инвалиды по слуху приходят в комплексный центр социального обслуживания населения, они получают технические средства реабилитации и услуги по сурдопереводу. В управлении социальной защиты населения они выясняют вопросы по поводу начисления льгот. Для того чтобы хотя бы один человек в учреждении владел базовым уровнем жестового русского языка, и проходит обучение.
Татьяна Анцеборова, председатель общества глухих, сегодня принимает экзамен у специалистов в Центре инклюзивного образования. Женщина прекрасно знает, как трудно слабослышащим ориентироваться в общественных местах: «Вот, например, приходишь к врачу – там очередь. Спрашиваешь: «Кто за кем? Кто последний?» Они между собой что-то говорят. Я смотрю - не понимаю. Кто сказал, что он последний? И приходится просить, чтоб повторили. Допустим, также с врачом разговаривать невозможно. Врач говорит, а я не понимаю, что он говорит».
Сейчас курс прослушали 30 человек. Обучение проходит в Самарском университете, сама региональная программа "Доступная среда" рассчитана до 2020 года.
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