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Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти
Автобус с игроками гандбольного клуба «Ростов-Дон» угодил в дорожно-транспортное происшествие в Автограде. По данным региональных СМИ, ссылающихся на пресс-службу клуба, авария случилась сегодня, 19 мая.
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19 мая 2017, 04:43
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В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин
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18 мая 2017, 02:48
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Под Сызранью «десятка» лоб в лоб столкнулась с «Калиной»
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18 мая 2017, 12:53
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В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста
Тольяттинские правоохранители устанавливают детали аварии, в результате которой пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Обводном шоссе.
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17 мая 2017, 02:35
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В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка
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17 мая 2017, 09:00
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В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной
Сегодня, 16 мая, ночью в Автозаводском районе Автограда под колесами автомобиля пострадали два пешехода. Наезд допустил водитель такси «999 999».
Как пишут «Происшествия Тольятти», примерно в 3:45 49-летний водитель на «Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Ленинского …
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16 мая 2017, 06:55
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Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области
Накануне вечером под Красноуфимском случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки BMW и микроавтобуса. Жертвами аварии оказались четыре человека, в числе которых водитель германской иномарки.
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16 мая 2017, 11:06
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Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза
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16 мая 2017, 10:54
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Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу
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15 мая 2017, 11:03
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Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя
В Ставропольском районе произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека.
По предварительной версии сотрудников полиции, 59-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21120 двигался по автотрассе Тольятти–Ташелка. Во время движения он, нарушив правила обгона, допустил выезд на «встречку» в зоне действия …
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13 мая 2017, 04:36
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В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе
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11 мая 2017, 11:24
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В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе
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10 мая 2017, 10:22
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В Самаре сгорел склад с пластиковой тарой
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6 мая 2017, 04:45
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В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку
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1 мая 2017, 08:29
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В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге
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17 апреля 2017, 03:52
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В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера
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15 апреля 2017, 03:33