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Транспортное средство, в котором донская команда направлялась из Тольятти в аэропорт «Курумоч» после победы над 

19 мая 2017, 04:43
В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин

В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин

Сегодня, 18 мая, в 13:30 в Самаре случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе водитель КАМАЗа (бетономешалки) сбил двух женщин.
По словам очевидцев, в момент аварии женщины переходили дорогу в неположенном месте. От 

18 мая 2017, 02:48
Под Сызранью «десятка» лоб в лоб столкнулась с «Калиной»

Под Сызранью «десятка» лоб в лоб столкнулась с «Калиной»

20-летний водитель решил пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра.
18 мая 2017, 12:53
В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста

В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста

Тольяттинские правоохранители устанавливают детали аварии, в результате которой пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Обводном шоссе.
По сведениям сотрудников Госавтоинспекции, 47-летний водитель ГАЗ-2834FM ехал со стороны Поволжского шоссе по направлению к Новозаводской. При развороте на зеленый сигнал светофора он не 

17 мая 2017, 02:35
В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

Сегодня утром в Самаре , на проспекте Кирова, автокран насмерть задавил двенадцатилетнюю девочку. Пятикласница шла в школу и пересекала дорогу на пешеходном переходе в районе дома номер 31. В это время в крайнем левом ряду в сторону Кировского моста двигался 

17 мая 2017, 09:00
В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной

В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной

Сегодня, 16 мая, ночью в Автозаводском районе Автограда под колесами автомобиля пострадали два пешехода. Наезд допустил водитель такси «999 999».

Как пишут «Происшествия Тольятти», примерно в 3:45 49-летний водитель на «Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Ленинского 
16 мая 2017, 06:55
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области

Накануне вечером под Красноуфимском случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки BMW и микроавтобуса. Жертвами аварии оказались четыре человека, в числе которых водитель германской иномарки.
Все произошло около 22:00. Водитель BMW превысил скорость, не справился с управлением и оказался на встречке, 

16 мая 2017, 11:06
Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза

Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза

Всего в прошлом году с учетом ранее заболевших рак стал причиной смерти около 6,5 тысяч жителей региона. Чаще всего злокачественные новообразования находят на коже. На втором месте - рак толстой и прямой кишки, на третьем - опухоль молочных желез. По 

16 мая 2017, 10:54
Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу

Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу

Инцидент произошел в субботу, 13 мая, около 13:00. Как пишет портал «КТВ Луч», в районе дома №20 по улице 2-я Гончарная 42-летний автомобилист наехал на ногу 30-летней девушке.
 
Мужчина решил сдать назад. Однако он не убедился в безопасности данного 

15 мая 2017, 11:03
Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя

Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя

В Ставропольском районе произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека.

По предварительной версии сотрудников полиции, 59-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21120 двигался по автотрассе Тольятти–Ташелка. Во время движения он, нарушив правила обгона, допустил выезд на «встречку» в зоне действия 
13 мая 2017, 04:36
В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

Это связано со строительством ливневой канализации, сообщает мэрия. Ограничение будет действовать ежедневно в ночное время - с 22 до 6 часов - на участке от пересечения с Авророй до дома № 13 по Заводскому шоссе. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать альтернативные 

11 мая 2017, 11:24
В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

Это связано со строительством ливневой канализации, сообщает мэрия областного центра. Ограничение будет действовать на участке от Авроры до дома № 13 на Заводском шоссе ежедневно до 10 июня с 22:00 до 6:00.
В связи ограничением движения автомобилистам рекомендуется заранее выбирать 

10 мая 2017, 10:22
В Самаре сгорел склад с пластиковой тарой

В Самаре сгорел склад с пластиковой тарой

Сегодня, 6 мая, в 6:50 утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о крупном возгорании на Заводском шоссе, передает ГУ МЧС по Самарской области.
 
Загорелась пластиковая и деревянная тара в подсобном помещении. Пламя охватило территорию площадью более 100 квадратных 
6 мая 2017, 04:45
В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В субботу, 29 апреля, в 15:15 в Самаре на проспекте Кирова автомобиль сбил ребенка, информирует ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 23-летний водитель на автомобиле Kia двигался по проспекту Кирова от улицы Вольской в сторону Свободы. В пути 

1 мая 2017, 08:29
В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге

В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге

В понедельник, 17 апреля, в Самаре прямо на дороге «застрял» большой пассажирский автобус, следовавший по маршруту №9. Фото с места ДТП появилось в соцсети. По словам очевидца, инцидент произошел на Заводском шоссе около ТЦ «ДиПорт». Автобус угодил колесом в выбоину 
17 апреля 2017, 03:52
В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного мужчину-пешехода на проезжей части, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 15 марта утром 30-летняя девушка на автомобиле «Nissan», двигаясь по Аэродромной со стороны Волгина, на перекрестке с улицей 
15 апреля 2017, 03:33
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