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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Российские туроператоры столкнулись с резким снижением спроса на отдых в Турции

Российские туроператоры столкнулись с резким снижением спроса на отдых в Турции

Всего за неделю, прошедшую после заявления Росавиации, объемы продаж путевок снизились сразу на 15 процентов.
Напомним, ведомство предупредило российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране. Как отмечают в турагентствах, отказов 

18 апреля 2017, 05:58
Почему самарцы снова могут остаться без отдыха в Турции?

Почему самарцы снова могут остаться без отдыха в Турции?

Регулярные прямые рейсы в Турцию из Самары теперь будут отправляться трижды в неделю. На пресс-конференции, посвященной первому рейсу, представители турецкой стороны прокомментировали возможную отмену чартеров в эту страну из России. Подробности - в вечернем выпуске информационной  программы "Новости. Самара " 

11 апреля 2017, 02:00
В АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию

В АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию

По данным российских СМИ, Росавиация сообщила отечественным авиакомпаниям о вероятном приостановлении чартерных полетов в Турцию. Причиной является «сложная внутриполитическая обстановка в стране», в ближайшее время там пройдет референдум.
Если запрет все-таки будет введен, от него пострадают миллионы российских туристов. В 

11 апреля 2017, 07:46
Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

Минсельхоз России получил официальную информацию о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции. С 15 марта размер ставки таможенного сбора на ввоз пшеницы и кукурузы в эту страну составляет 130 процентов, риса - 45, подсолнечного масла - 36, шрота подсолнечника 

27 марта 2017, 03:47
В Самаре уничтожили 5 тонн санкционных продуктов из Турции и Польши

В Самаре уничтожили 5 тонн санкционных продуктов из Турции и Польши

В Самаре на овощной базе сотрудники таможни и Россельхознадзора изъяли свыше 5,5 тонн санкционных овощей и фруктов: томаты из Турции, груши и лук из Польши. Ввоз товара из этих стран запрещен. Поэтому продукты вывезли на полигон "Преображенка" и уничтожили.
15 марта 2017, 05:28
Впервые в истории на самарские прилавки этой зимой стали поступать помидоры, выращенные в теплицах 63-го региона

Впервые в истории на самарские прилавки этой зимой стали поступать помидоры, выращенные в теплицах 63-го региона

Проект, который позволяет собирать урожай овощей в холодное время года, обошёлся в 130 миллионов рублей. Это с учётом госсубсидий. Выращивание тепличных овощей круглый год невозможно без электричества, которое с каждым годом дорожает. Директор крупнейшего в регионе предприятия по выращиванию овощей 

1 февраля 2017, 05:49
В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн

В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн

Автопоезд, перевозивший санкционную продукцию, задержан у овощной базы на улице Олимпийской. Контрабанду выявили сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Самарской таможни совместно с инспекторами ДПС.
Импортёр яблок - предприятие "ТихСервис", зарегистрированное в Бресте. На территорию России фрукты пришли по поддельным документам 

15 декабря 2016, 01:47
В Morgan Stanley назвали вероятность снятия санкций США с России

В Morgan Stanley назвали вероятность снятия санкций США с России

Эксперты банка Morgan Stanley сообщили, что вероятность отмены санкций США в отношении России на фоне избрания нового президента Дональда Трампа составляет около 35%. Для снятия санкций достаточно административного указа, так как они не были наложены с помощью закона.
Напомним, администрация 

11 ноября 2016, 04:21
В Самарской области больше всего подорожали помидоры и огурцы

В Самарской области больше всего подорожали помидоры и огурцы

В Самарской области за прошедшую неделю больше всего подорожали помидоры и огурцы - на 18 и 13,5 процентов соответственно. Об этом сообщает Самарастат. Стоимость полукопченой колбасы выросла почти на 2 процента. Карамель, морковь, хлеб, сыры, яйца, мороженая рыба, макароны, сосиски, 

27 сентября 2016, 05:17
Самарская таможня уничтожила свыше 52 тонн санкционных товаров

Самарская таможня уничтожила свыше 52 тонн санкционных товаров

Сотрудники Самарской таможни уничтожили 52 тонны санкционных продуктов, сообщили представители ведомства. Эта информация была озвучена на заседании областной комиссии по незаконному обороту промышленной продукции. Оно прошло в здании регионального правительства. 

Нелегальные товары из страны ЕС выявляли совместно с специалистами региональных управлений 

15 сентября 2016, 05:38
В Самаре уничтожено 770 кг турецких томатов

В Самаре уничтожено 770 кг турецких томатов

Партия запрещенной к ввозу в Россию продукции из Турции была обнаружена в Самаре на овощной базе, расположенной по адресу: улица Дальневосточная, 2А. Общий вес партии томатов – 770 килограммов.

Помидоры отправили на полигон ТБО возле поселка Преображенка для уничтожения, 
29 марта 2016, 01:55
Полторы тонны томатов спасли от уничтожения

Полторы тонны томатов спасли от уничтожения

Спасать продукцию пришлось водителю на русско-белорусской границе. После того как оказалось, что на помидоры не оформлены все необходимые документы и они подлежат уничтожению по вступившему с 6 июня постановлению, водитель фуры с томатами угнал её обратно на территорию Белоруссии.
6 августа 2015, 04:14
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