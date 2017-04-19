Под Самарой уничтожили 660 килограммов турецких помидоров. Запрещенная к ввозу в страну продукция хранилась на одном из складов овощной базы на улице Олимпийской. Импортные томаты были обнаружены в ходе совместного рейда таможенников и инспекторов Россельхознадзора. На ящиках с овощами были этикетки с указанием страны их происхождения - Турция. На продукцию были оформлены документы об изъятии и уничтожении. Томаты вывезли на полигон твердых бытовых отходов «Преображенка» и раздавили трактором.
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Российские туроператоры столкнулись с резким снижением спроса на отдых в Турции
Всего за неделю, прошедшую после заявления Росавиации, объемы продаж путевок снизились сразу на 15 процентов.
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18 апреля 2017, 05:58
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Почему самарцы снова могут остаться без отдыха в Турции?
Регулярные прямые рейсы в Турцию из Самары теперь будут отправляться трижды в неделю. На пресс-конференции, посвященной первому рейсу, представители турецкой стороны прокомментировали возможную отмену чартеров в эту страну из России. Подробности - в вечернем выпуске информационной программы "Новости. Самара " …
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11 апреля 2017, 02:00
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В АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию
По данным российских СМИ, Росавиация сообщила отечественным авиакомпаниям о вероятном приостановлении чартерных полетов в Турцию. Причиной является «сложная внутриполитическая обстановка в стране», в ближайшее время там пройдет референдум.
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11 апреля 2017, 07:46
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Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию
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27 марта 2017, 03:47
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В Самаре уничтожили 5 тонн санкционных продуктов из Турции и Польши
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15 марта 2017, 05:28
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Впервые в истории на самарские прилавки этой зимой стали поступать помидоры, выращенные в теплицах 63-го региона
Проект, который позволяет собирать урожай овощей в холодное время года, обошёлся в 130 миллионов рублей. Это с учётом госсубсидий. Выращивание тепличных овощей круглый год невозможно без электричества, которое с каждым годом дорожает. Директор крупнейшего в регионе предприятия по выращиванию овощей …
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1 февраля 2017, 05:49
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В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн
Автопоезд, перевозивший санкционную продукцию, задержан у овощной базы на улице Олимпийской. Контрабанду выявили сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Самарской таможни совместно с инспекторами ДПС.
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15 декабря 2016, 01:47
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В Morgan Stanley назвали вероятность снятия санкций США с России
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11 ноября 2016, 04:21
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В Самарской области больше всего подорожали помидоры и огурцы
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27 сентября 2016, 05:17
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Самарская таможня уничтожила свыше 52 тонн санкционных товаров
Сотрудники Самарской таможни уничтожили 52 тонны санкционных продуктов, сообщили представители ведомства. Эта информация была озвучена на заседании областной комиссии по незаконному обороту промышленной продукции. Оно прошло в здании регионального правительства.
Нелегальные товары из страны ЕС выявляли совместно с специалистами региональных управлений …
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15 сентября 2016, 05:38
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В Самаре уничтожено 770 кг турецких томатов
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29 марта 2016, 01:55
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Полторы тонны томатов спасли от уничтожения
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6 августа 2015, 04:14