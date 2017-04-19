Впервые в истории на самарские прилавки этой зимой стали поступать помидоры, выращенные в теплицах 63-го региона Проект, который позволяет собирать урожай овощей в холодное время года, обошёлся в 130 миллионов рублей. Это с учётом госсубсидий. Выращивание тепличных овощей круглый год невозможно без электричества, которое с каждым годом дорожает. Директор крупнейшего в регионе предприятия по выращиванию овощей …