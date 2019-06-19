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25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро
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19 июня 2019, 02:39
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У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры
В ближайшее время может расшириться список новых инвесторов самарского футбольного клуба. Во вторник, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с потенциальными партнерами команды, обсуждались планы по ее развитию. Как отметили в пресс-службе обправительства, по итогам встречи с потенциальными …
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19 июня 2019, 02:15
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В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка
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19 июня 2019, 01:36
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С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания
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19 июня 2019, 12:31
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Курс биткоина снова пошел вверх
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18 июня 2019, 09:46
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Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить
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18 июня 2019, 05:33
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Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города
Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи, где проживают 70 тысяч человек, планируют передать на баланс Самары. Речь идет о трех улицах. По словам руководителя департамента управления имуществом Андрея Белоклокова, чтобы принять на баланс муниципалитета дороги, ливневки, объекты освещения, коммуникации, нужно, …
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18 июня 2019, 11:33
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Российские продукты разметят цветами
В октябре будет принят новый ГОСТ на маркировку продуктов питания цветами светофора, который будет действовать на территории стран-участниц Евразийского совета по стандартизации (это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой …
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17 июня 2019, 12:33
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Тольяттинец за 20 тысяч расписался с девушкой, которую видел всего дважды
В Тольятти сотрудники прокуратуры выявили очередной фиктивный брак. Как сообщили в надзорном ведомстве, 30 января этого года 33-летний мужчина женился на 31-летней гражданке Таджикистана. Брак был заключен во Дворце бракосочетаний Автограда. Но проверка показала, что «семейная» пара никогда вместе не …
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14 июня 2019, 11:36
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В Самарской области завершилась посевная кампания: засеяли более 2 млн га
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14 июня 2019, 10:43
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В Самаре все-таки снесут рынок на Авроре
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10 июня 2019, 09:23
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Всем санкциям назло: как самарцы вписались в тренд на импортозамещение
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7 июня 2019, 07:20
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Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора Самарской области — председателя правительства Виктор Кудряшов и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев поставили свои подписи под знаковым документом — соглашением о сотрудничестве по вопросам …
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6 июня 2019, 09:53
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В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги
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6 июня 2019, 11:47
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В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика
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5 июня 2019, 04:43
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
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3 июня 2019, 04:55
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288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре
В Самаре уничтожили 48 ящиков запрещенных томатов весом 288 килограммов. Помидоры в Россию завезли через Белоруссию из Турции. Эту продукцию в ходе рейда на овощную базу по улице Дальневосточной выявили сотрудники Самарской таможни, Россельхознадзора и Куйбышевской транспортной прокуратуры.
«На коробках с …
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6 апреля 2018, 02:33
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Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой
15 февраля сотрудники регионального управления Россельхознадзора, а также Самарской Таможни провели рейд по выявлению продуктов, запрещенных для ввоза в Россию. В ходе мероприятия проверяющие обнаружили партию турецких помидоров массов 462 килограмма и 1152 килограмма польских груш. Маркировка на их упаковке …
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16 февраля 2018, 03:42
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Турецкие томаты возвращаются в Россию: выдержат ли конкуренцию отечественные производители?
С 1 ноября продукции из самарских теплиц придется конкурировать с недорогими помидорами из Турции. Межправительственная российско-турецкая комиссия разрешила возобновить ввоз овощей из Малой Азии.
Сегодня на самарских рынках продаются томаты, выращенные в Самарской, Волгоградской и Саратовской областях. Однако еще …
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25 октября 2017, 03:45
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Турецкие томаты снова пустят в Россию
Поставки в Россию томатов из Турции могут возобновиться в октябре, такую возможность рассматривают Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Правда, речь пока идет об эксперименте. В следующем месяце несколько аккредитованных российским …
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11 сентября 2017, 09:01
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