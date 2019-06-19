Турецкие томаты снова пустят в Россию Поставки в Россию томатов из Турции могут возобновиться в октябре, такую возможность рассматривают Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Правда, речь пока идет об эксперименте. В следующем месяце несколько аккредитованных российским …