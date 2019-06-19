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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

В столице 63-го региона будут судить 25-летнего уроженца Казахстана, который прибыл в Россию из Чехии с внушительным «багажом» - он прихватил с собой 50 тысяч незадекларированных евро (больше 3,5 млн рублей). По информации Приволжской транспортной прокуратуры, молодой человек осознавал, что 
19 июня 2019, 02:39
У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры

У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры

В ближайшее время может расшириться список новых инвесторов самарского футбольного клуба. Во вторник, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с потенциальными партнерами команды, обсуждались планы по ее развитию. Как отметили в пресс-службе обправительства, по итогам встречи с потенциальными 
19 июня 2019, 02:15
В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

Во вторник, 18 июня, в Сергиевском районе произошла авария, в которой получил травмы ребенок. Рано утром 63-летний мужчина ехал на своей малолитражке Daewoo Matiz в поселке Сургут. Пр повороте налево на улицу Заводскую он не уступил дорогу автомобилю VIS, за 
19 июня 2019, 01:36
С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

Уже 20 июня в Самарской области начнут работать приемные комиссии высших учебных заведений. Первыми в вузы начнут подавать документы иностранные абитуриенты. По оценкам руководства крупнейших университетов региона,  за пять лет число молодых людей из-за рубежа, желающих получить образование в 63-м 
19 июня 2019, 12:31
Курс биткоина снова пошел вверх

Курс биткоина снова пошел вверх

Курс биткоина снова пошел вверх. За прошлую неделю главная криптовалюта выросла почти на 20 %, достигнув отметки в 9323 доллара за штуку. В сравнении с июнем прошлого года биткоин подорожал уже на 39 %. Аналитики связывают это с 
информационным фоном - 
18 июня 2019, 09:46
Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона простились с бизнесменом Михаилом Косовым. Он получил известность благодаря своему амбициозному проекту - девятиэтажному торговому центру «Галерея Атриум» на улице Ленинградской в Старой Самаре. Предприниматель умер 12 июня в возрасте 50 лет.  
18 июня 2019, 05:33
Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города

Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города

Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи, где проживают 70 тысяч человек, планируют передать на баланс Самары. Речь идет о трех улицах. По словам руководителя департамента управления имуществом Андрея Белоклокова, чтобы принять на баланс муниципалитета дороги, ливневки, объекты освещения, коммуникации, нужно, 
18 июня 2019, 11:33
Российские продукты разметят цветами

Российские продукты разметят цветами

В октябре будет принят новый ГОСТ на маркировку продуктов питания цветами светофора, который будет действовать на территории стран-участниц Евразийского совета по стандартизации (это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой 
17 июня 2019, 12:33
Тольяттинец за 20 тысяч расписался с девушкой, которую видел всего дважды

Тольяттинец за 20 тысяч расписался с девушкой, которую видел всего дважды

В Тольятти сотрудники прокуратуры выявили очередной фиктивный брак. Как сообщили в надзорном ведомстве, 30 января этого года 33-летний мужчина женился на 31-летней гражданке Таджикистана. Брак был заключен во Дворце бракосочетаний Автограда. Но проверка показала, что «семейная» пара никогда вместе не 
14 июня 2019, 11:36
В Самарской области завершилась посевная кампания: засеяли более 2 млн га

В Самарской области завершилась посевная кампания: засеяли более 2 млн га

Посевная кампания в Самарской области закончилась. Посевная площадь по итогу составила 2 млн 105 тысяч га. Она увеличилась по сравнению с 2018 годом. 32% земли пошло под технические культуры. Доминирует подсолнечник. Это чревато бесплодием земли, так как подсолнечник забирает много 
14 июня 2019, 10:43
В Самаре все-таки снесут рынок на Авроре

В Самаре все-таки снесут рынок на Авроре

В Самаре в ближайшее время все же снесут скандально известный рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. К этому готовится служба судебных приставов. Ведомство решение суда уже получило, сейчас ищут подрядную организацию, которая вывезет киоски. Приставы пообещали назвать точную дату 
10 июня 2019, 09:23
Всем санкциям назло: как самарцы вписались в тренд на импортозамещение

Всем санкциям назло: как самарцы вписались в тренд на импортозамещение

Евросоюз одобрил продление санкций против России в связи с присоединением Крыма. Если решение вступит в силу, то они будут действовать до 23 июля 2020 года. Напомним, впервые ограничительные меры в отношении нашей страны были введены в 2014 году. Документы предполагают 
7 июня 2019, 07:20
Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии

Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии

В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора Самарской области — председателя правительства Виктор Кудряшов и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев поставили свои подписи под знаковым документом — соглашением о сотрудничестве по вопросам 
6 июня 2019, 09:53
В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги

В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги

Специалисты повторно проверили береговую полосу Волги от поселка Гранный до Волжского. По словам министра строительства Евгения Чудаева, во время рейда нашли ряд строящихся зданий. Например, на правой стороне Волги в пределах нацпарка «Самарская Лука» на базах отдыха возводятся жилые дома 
6 июня 2019, 11:47
В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика

В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика

Странная история произошла на днях в Октябрьске: 8-летний мальчик получил травму во время завтрака. 3 июня мама ребенка приобрела в местном супермаркете нарезной батон и сделала бутерброды. Но как только ее сын откусил кусок хлеба, так раздался крик - кусок 
5 июня 2019, 04:43
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев занял новую должность - с субботы, 1 июня, он стал управляющим гостиницы «7 Авеню». По словам экс-чиновника, недостатка в предложениях по работе после ухода из ведомства он не испытывал, но этот пост показался 
3 июня 2019, 04:55
288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

В Самаре уничтожили 48 ящиков запрещенных томатов весом 288 килограммов. Помидоры в Россию завезли через Белоруссию из Турции. Эту продукцию в ходе рейда на овощную базу по улице Дальневосточной выявили сотрудники Самарской таможни, Россельхознадзора и Куйбышевской транспортной прокуратуры.

«На коробках с 

6 апреля 2018, 02:33
Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой

Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой

15 февраля сотрудники регионального управления Россельхознадзора, а также Самарской Таможни провели рейд по выявлению продуктов, запрещенных для ввоза в Россию. В ходе мероприятия проверяющие обнаружили партию турецких помидоров массов 462 килограмма и 1152 килограмма польских груш. Маркировка на их упаковке 

16 февраля 2018, 03:42
Турецкие томаты возвращаются в Россию: выдержат ли конкуренцию отечественные производители?

Турецкие томаты возвращаются в Россию: выдержат ли конкуренцию отечественные производители?

С 1 ноября продукции из самарских теплиц придется конкурировать с недорогими помидорами из Турции. Межправительственная российско-турецкая комиссия разрешила возобновить ввоз овощей из Малой Азии.

Сегодня на самарских рынках продаются томаты, выращенные в Самарской, Волгоградской и Саратовской областях. Однако еще 
25 октября 2017, 03:45
Турецкие томаты снова пустят в Россию

Турецкие томаты снова пустят в Россию

Поставки в Россию томатов из Турции могут возобновиться в октябре, такую возможность рассматривают Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Правда, речь пока идет об эксперименте. В следующем месяце несколько аккредитованных российским 

11 сентября 2017, 09:01
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